https://ria.ru/20240116/trepova-1921558147.html
Дарью Трепову доставили в суд в Петербурге
Дарью Трепову доставили в суд в Петербурге - РИА Новости, 16.01.2024
Дарью Трепову доставили в суд в Петербурге
Дарью Трепову, обвиняемую в теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, доставили в Первый западный окружной военный суд в Петербурге,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:16
2024-01-16T10:16
2024-01-16T10:28
происшествия
санкт-петербург
взрыв в кафе в петербурге
владлен татарский
дарья трепова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Дарью Трепову, обвиняемую в теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, доставили в Первый западный окружной военный суд в Петербурге, где планируется ее допрос, который проведет ее адвокат Даниил Берман, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ходатайство о допросе Треповой было удовлетворено накануне. Допрос Треповой будет проходить в рамках представления доказательств со стороны защиты. Планируется, что сегодня в рамках судебного заседания пройдет допрос Треповой, а также будут допрошены следователи центрального аппарата СК РФ, которые вели дело.По версии следствия, Трепова вошла в состав организованной группы для совершения теракта с целью дестабилизировать органы государственной власти и вынудить завершить СВО. Согласно отведенной роли и разработанной легенде, Трепова, представляясь чужим именем, неоднократно посещала патриотические мероприятия с участием Татарского (настоящее имя - Максим Фомин), чтобы войти к нему в доверие.В ходе очередной встречи, состоявшейся 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга, Трепова вручила Фомину замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате подрыва военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы. В тот же день Трепова, скрываясь от правоохранителей, прибыла в квартиру Касинцева, который укрывал ее, зная о причастности девушки к взрыву.
https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге, владлен татарский, дарья трепова
Происшествия, Санкт-Петербург, Взрыв в кафе в Петербурге, Владлен Татарский, Дарья Трепова
Дарью Трепову доставили в суд в Петербурге
Обвиняемую в теракте Дарью Трепову доставили в суд в Петербурге на допрос
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Дарью Трепову, обвиняемую в теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, доставили в Первый западный окружной военный суд в Петербурге, где планируется ее допрос, который проведет ее адвокат Даниил Берман, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ходатайство о допросе Треповой было удовлетворено накануне. Допрос Треповой будет проходить в рамках представления доказательств со стороны защиты. Планируется, что сегодня в рамках судебного заседания пройдет допрос Треповой, а также будут допрошены следователи центрального аппарата СК РФ, которые вели дело.
По версии следствия, Трепова вошла в состав организованной группы для совершения теракта с целью дестабилизировать органы государственной власти и вынудить завершить СВО. Согласно отведенной роли и разработанной легенде, Трепова, представляясь чужим именем, неоднократно посещала патриотические мероприятия с участием Татарского (настоящее имя - Максим Фомин), чтобы войти к нему в доверие.
В ходе очередной встречи, состоявшейся 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга, Трепова вручила Фомину замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате подрыва военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы. В тот же день Трепова, скрываясь от правоохранителей, прибыла в квартиру Касинцева, который укрывал ее, зная о причастности девушки к взрыву.
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