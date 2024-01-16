https://ria.ru/20240116/trepova-1921558147.html

Дарью Трепову доставили в суд в Петербурге

Дарью Трепову доставили в суд в Петербурге - РИА Новости, 16.01.2024

Дарью Трепову доставили в суд в Петербурге

Дарью Трепову, обвиняемую в теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, доставили в Первый западный окружной военный суд в Петербурге,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T10:16

2024-01-16T10:16

2024-01-16T10:28

происшествия

санкт-петербург

взрыв в кафе в петербурге

владлен татарский

дарья трепова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Дарью Трепову, обвиняемую в теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, доставили в Первый западный окружной военный суд в Петербурге, где планируется ее допрос, который проведет ее адвокат Даниил Берман, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ходатайство о допросе Треповой было удовлетворено накануне. Допрос Треповой будет проходить в рамках представления доказательств со стороны защиты. Планируется, что сегодня в рамках судебного заседания пройдет допрос Треповой, а также будут допрошены следователи центрального аппарата СК РФ, которые вели дело.По версии следствия, Трепова вошла в состав организованной группы для совершения теракта с целью дестабилизировать органы государственной власти и вынудить завершить СВО. Согласно отведенной роли и разработанной легенде, Трепова, представляясь чужим именем, неоднократно посещала патриотические мероприятия с участием Татарского (настоящее имя - Максим Фомин), чтобы войти к нему в доверие.В ходе очередной встречи, состоявшейся 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга, Трепова вручила Фомину замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате подрыва военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы. В тот же день Трепова, скрываясь от правоохранителей, прибыла в квартиру Касинцева, который укрывал ее, зная о причастности девушки к взрыву.

https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге, владлен татарский, дарья трепова