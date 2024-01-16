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ВСУ увеличили количество западной техники под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 16.01.2024 (обновлено: 07:39 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921540236.html
ВСУ увеличили количество западной техники под Купянском, заявил Марочко
ВСУ увеличили количество западной техники под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 16.01.2024
ВСУ увеличили количество западной техники под Купянском, заявил Марочко
Украинские войска увеличили количество используемой западной бронетехники на купянском участке, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T07:33
2024-01-16T07:39
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
харьковская область
в мире
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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска увеличили количество используемой западной бронетехники на купянском участке, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ходе боевых действий в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное был выявлен рост использования вооруженными формированиями Украины западной бронетехники", - рассказал Марочко. Он уточнил, в частности, что отмечен незначительный рост применения немецких танков Leopard, двукратное увеличение на поле боя американских БМП Bradley и M113, а также шведских боевых машин пехоты CV90. Минобороны РФ 15 января сообщило, что на купянском направлении подразделения Западной группировки войск, используя удары авиации и огонь артиллерии, отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое, Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. По данным ведомства, противник потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
https://ria.ru/20231219/tekhnika-1916695066.html
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луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, В мире
ВСУ увеличили количество западной техники под Купянском, заявил Марочко

Марочко: ВСУ увеличили количество западной бронетехники на Купянском направлении

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска увеличили количество используемой западной бронетехники на купянском участке, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
«
"В ходе боевых действий в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное был выявлен рост использования вооруженными формированиями Украины западной бронетехники", - рассказал Марочко.
Он уточнил, в частности, что отмечен незначительный рост применения немецких танков Leopard, двукратное увеличение на поле боя американских БМП Bradley и M113, а также шведских боевых машин пехоты CV90.
Минобороны РФ 15 января сообщило, что на купянском направлении подразделения Западной группировки войск, используя удары авиации и огонь артиллерии, отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое, Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.
По данным ведомства, противник потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныХарьковская областьВ мире
 
 
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