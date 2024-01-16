https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921540236.html

ВСУ увеличили количество западной техники под Купянском, заявил Марочко

ВСУ увеличили количество западной техники под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 16.01.2024

ВСУ увеличили количество западной техники под Купянском, заявил Марочко

Украинские войска увеличили количество используемой западной бронетехники на купянском участке, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T07:33

2024-01-16T07:33

2024-01-16T07:39

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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андрей марочко

вооруженные силы украины

харьковская область

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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска увеличили количество используемой западной бронетехники на купянском участке, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ходе боевых действий в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное был выявлен рост использования вооруженными формированиями Украины западной бронетехники", - рассказал Марочко. Он уточнил, в частности, что отмечен незначительный рост применения немецких танков Leopard, двукратное увеличение на поле боя американских БМП Bradley и M113, а также шведских боевых машин пехоты CV90. Минобороны РФ 15 января сообщило, что на купянском направлении подразделения Западной группировки войск, используя удары авиации и огонь артиллерии, отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое, Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. По данным ведомства, противник потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

https://ria.ru/20231219/tekhnika-1916695066.html

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луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, харьковская область, в мире