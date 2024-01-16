Рейтинг@Mail.ru
Певец Shaman стал голосом выставки "Россия" - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
11:05 16.01.2024 (обновлено: 11:41 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/shaman-1921567204.html
Певец Shaman стал голосом выставки "Россия"
Певец Shaman стал голосом выставки "Россия" - РИА Новости, 16.01.2024
Певец Shaman стал голосом выставки "Россия"
Певец Shaman (Ярослав Дронов) стал голосом международной выставки-форума "Россия", сообщила дирекция мероприятия. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:05
2024-01-16T11:41
выставка-форум "россия"
россия
shaman (ярослав дронов)
общество
москва
вднх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921573588_0:62:3296:1916_1920x0_80_0_0_f9b2005c151d7ec6bd43b48a0aa3aa92.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) стал голосом международной выставки-форума "Россия", сообщила дирекция мероприятия. Там отметили, что в выставке постоянно принимают участие почетные гости — известные политики, спортсмены, космонавты, общественные и культурные деятели. "Одним из наиболее активных участников мероприятий и голосом выставки стал SHAMAN — музыкант, которого по результатам исследования ВЦИОМ россияне назвали самым популярным певцом страны", — заявили организаторы. С 15 января композиции и голос артиста можно будет услышать на "России" ежедневно — он будет рассказывать посетителям о самых интересных событиях через радиоточки ВДНХ. Shaman уже выступал на торжественной церемонии открытия выставки, принял участие в патриотическом спектакле "Вера. Надежда. Любовь" и в открытии дней Липецкой и Тульской областей. "Это увлекательное путешествие, в котором можно увидеть всю Россию. Познакомиться с ее регионами, основными успехами в развитии науки и техники, ну и, конечно, нашим главным богатством — людьми. С удовольствием стану вашим аудиогидом и буду приезжать сюда еще и еще", — заявил сам певец. Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. На выставке представлены разные отрасли российской экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм. Форум уже посетили миллионы человек.
https://ria.ru/20240110/shaman-1920586558.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921573588_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f74edf6fc57266807ff53e509baaf1af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, shaman (ярослав дронов) , общество, москва, вднх
Выставка-форум "Россия", Россия, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Общество, Москва, ВДНХ
Певец Shaman стал голосом выставки "Россия"

Певец Shaman с 15 января стал голосом выставки-форума "Россия" на ВДНХ

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN во время музыкального спектакля "1000 первых" на международной выставке-форуме "Россия"
Певец SHAMAN во время музыкального спектакля 1000 первых на международной выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Певец SHAMAN во время музыкального спектакля "1000 первых" на международной выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) стал голосом международной выставки-форума "Россия", сообщила дирекция мероприятия.
Там отметили, что в выставке постоянно принимают участие почетные гости — известные политики, спортсмены, космонавты, общественные и культурные деятели.
"Одним из наиболее активных участников мероприятий и голосом выставки стал SHAMAN — музыкант, которого по результатам исследования ВЦИОМ россияне назвали самым популярным певцом страны", — заявили организаторы.
С 15 января композиции и голос артиста можно будет услышать на "России" ежедневно — он будет рассказывать посетителям о самых интересных событиях через радиоточки ВДНХ.
Классная страна: международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

Обряд бракосочетания в народных традициях Курской губернии

Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

Обряд бракосочетания в народных традициях Курской губернии

Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

Пространство Универмаг на Международной выставке-форуме Россия

В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

SНAMAN на презентация Тульской области

Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

День Костромской области на Международной выставке-форуме Россия

Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.

Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин

"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков на Международной выставке-форуме Россия

Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.

Презентация Тульской области на Международной выставке-форуме Россия

Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".

Павильон Семья. Работа. Долголетие Минтруда России на Международной выставке-форуме Россия

Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

Стенд Республики Тува (Тыва)

Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.

Работа выставки Россия

Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт на презентации Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".

Презентация музейных экспозиций Сказочный край Снегурочки совместно с Российским обществом Знание

Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

Концерт Белогорье. Там, где важен каждый на Международной выставке-форуме Россия

Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

Концерт Белогорье. Там, где важен каждый на Международной выставке-форуме Россия

Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

Всероссийский форум АСИ Классная страна

В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16

Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16

Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 16

В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 16

Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 16

Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 16

"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 16

Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 16

Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16

Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16

Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16

Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16
Shaman уже выступал на торжественной церемонии открытия выставки, принял участие в патриотическом спектакле "Вера. Надежда. Любовь" и в открытии дней Липецкой и Тульской областей.
"Это увлекательное путешествие, в котором можно увидеть всю Россию. Познакомиться с ее регионами, основными успехами в развитии науки и техники, ну и, конечно, нашим главным богатством — людьми. С удовольствием стану вашим аудиогидом и буду приезжать сюда еще и еще", — заявил сам певец.
Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. На выставке представлены разные отрасли российской экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм. Форум уже посетили миллионы человек.
Александр Маршал и SHAMAN - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Александр Маршал объяснил, почему артисты "травят" SHAMAN
10 января, 18:54
 
Выставка-форум "Россия"РоссияSHAMAN (Ярослав Дронов)ОбществоМоскваВДНХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала