https://ria.ru/20240116/shaman-1921567204.html

Певец Shaman стал голосом выставки "Россия"

Певец Shaman стал голосом выставки "Россия" - РИА Новости, 16.01.2024

Певец Shaman стал голосом выставки "Россия"

Певец Shaman (Ярослав Дронов) стал голосом международной выставки-форума "Россия", сообщила дирекция мероприятия. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T11:05

2024-01-16T11:05

2024-01-16T11:41

выставка-форум "россия"

россия

shaman (ярослав дронов)

общество

москва

вднх

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) стал голосом международной выставки-форума "Россия", сообщила дирекция мероприятия. Там отметили, что в выставке постоянно принимают участие почетные гости — известные политики, спортсмены, космонавты, общественные и культурные деятели. "Одним из наиболее активных участников мероприятий и голосом выставки стал SHAMAN — музыкант, которого по результатам исследования ВЦИОМ россияне назвали самым популярным певцом страны", — заявили организаторы. С 15 января композиции и голос артиста можно будет услышать на "России" ежедневно — он будет рассказывать посетителям о самых интересных событиях через радиоточки ВДНХ. Shaman уже выступал на торжественной церемонии открытия выставки, принял участие в патриотическом спектакле "Вера. Надежда. Любовь" и в открытии дней Липецкой и Тульской областей. "Это увлекательное путешествие, в котором можно увидеть всю Россию. Познакомиться с ее регионами, основными успехами в развитии науки и техники, ну и, конечно, нашим главным богатством — людьми. С удовольствием стану вашим аудиогидом и буду приезжать сюда еще и еще", — заявил сам певец. Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. На выставке представлены разные отрасли российской экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм. Форум уже посетили миллионы человек.

https://ria.ru/20240110/shaman-1920586558.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, shaman (ярослав дронов) , общество, москва, вднх