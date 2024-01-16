Певец Shaman стал голосом выставки "Россия"

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) стал голосом международной выставки-форума "Россия", сообщила дирекция мероприятия. Там отметили, что в выставке постоянно принимают участие почетные гости — известные политики, спортсмены, космонавты, общественные и культурные деятели. "Одним из наиболее активных участников мероприятий и голосом выставки стал SHAMAN — музыкант, которого по результатам исследования ВЦИОМ россияне назвали самым популярным певцом страны", — заявили организаторы. С 15 января композиции и голос артиста можно будет услышать на "России" ежедневно — он будет рассказывать посетителям о самых интересных событиях через радиоточки ВДНХ. Shaman уже выступал на торжественной церемонии открытия выставки, принял участие в патриотическом спектакле "Вера. Надежда. Любовь" и в открытии дней Липецкой и Тульской областей. "Это увлекательное путешествие, в котором можно увидеть всю Россию. Познакомиться с ее регионами, основными успехами в развитии науки и техники, ну и, конечно, нашим главным богатством — людьми. С удовольствием стану вашим аудиогидом и буду приезжать сюда еще и еще", — заявил сам певец. Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. На выставке представлены разные отрасли российской экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм. Форум уже посетили миллионы человек.
Певец SHAMAN во время музыкального спектакля "1000 первых" на международной выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) стал голосом международной выставки-форума "Россия", сообщила дирекция мероприятия.
Там отметили, что в выставке постоянно принимают участие почетные гости — известные политики, спортсмены, космонавты, общественные и культурные деятели.
"Одним из наиболее активных участников мероприятий и голосом выставки стал SHAMAN — музыкант, которого по результатам исследования ВЦИОМ россияне назвали самым популярным певцом страны", — заявили организаторы.
С 15 января композиции и голос артиста можно будет услышать на "России" ежедневно — он будет рассказывать посетителям о самых интересных событиях через радиоточки ВДНХ.
Shaman уже выступал на торжественной церемонии открытия выставки, принял участие в патриотическом спектакле "Вера. Надежда. Любовь" и в открытии дней Липецкой и Тульской областей.
"Это увлекательное путешествие, в котором можно увидеть всю Россию. Познакомиться с ее регионами, основными успехами в развитии науки и техники, ну и, конечно, нашим главным богатством — людьми. С удовольствием стану вашим аудиогидом и буду приезжать сюда еще и еще", — заявил сам певец.
Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. На выставке представлены разные отрасли российской экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм. Форум уже посетили миллионы человек.
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