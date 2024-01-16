https://ria.ru/20240116/sevastopol-1921577078.html

Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города

Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города - РИА Новости, 16.01.2024

Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города

Громкие звуки в центре Севастополя связаны с учениями военных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T11:43

2024-01-16T11:43

2024-01-16T11:44

севастополь

михаил развожаев

безопасность

черноморский флот вмф россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Громкие звуки в центре Севастополя связаны с учениями военных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Громкие звуки в центре города - это в районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО (противоподводная диверсионная оборона - ред.)", - написал Развожаев. По его словам, в городе всё спокойно.

https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

севастополь, михаил развожаев, безопасность, черноморский флот вмф россии