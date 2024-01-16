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Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города - РИА Новости, 16.01.2024
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11:43 16.01.2024 (обновлено: 11:44 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/sevastopol-1921577078.html
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города - РИА Новости, 16.01.2024
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города
Громкие звуки в центре Севастополя связаны с учениями военных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:43
2024-01-16T11:44
севастополь
михаил развожаев
безопасность
черноморский флот вмф россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Громкие звуки в центре Севастополя связаны с учениями военных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Громкие звуки в центре города - это в районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО (противоподводная диверсионная оборона - ред.)", - написал Развожаев. По его словам, в городе всё спокойно.
https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность, черноморский флот вмф россии
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность, Черноморский флот ВМФ России
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города

Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с учениями Черноморскго флота

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Громкие звуки в центре Севастополя связаны с учениями военных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Громкие звуки в центре города - это в районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО (противоподводная диверсионная оборона - ред.)", - написал Развожаев.
По его словам, в городе всё спокойно.
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СевастопольМихаил РазвожаевБезопасностьЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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