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Столтенберг признал, что Россия "активно наступает" на Украине - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 16.01.2024 (обновлено: 17:28 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/rossiya-1921684753.html
Столтенберг признал, что Россия "активно наступает" на Украине
Столтенберг признал, что Россия "активно наступает" на Украине - РИА Новости, 16.01.2024
Столтенберг признал, что Россия "активно наступает" на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме, признал, что "Россия активно наступает по многим направлениям" на Украине и... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:10
2024-01-16T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
йенс столтенберг
нато
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме, признал, что "Россия активно наступает по многим направлениям" на Украине и призвал "никогда не недооценивать Россию". "Ситуация на поле боя крайне сложная. Россия в настоящее время активно наступает на многих направлениях, и, конечно, большое наступление, которое украинцы провели прошлым летом, не дало тех результатов, на которые мы все надеялись… Мы никогда не должны недооценивать Россию", - сказал он на дискуссии в рамках ВЭФ в Давосе, отвечая на вопрос модератора о том, "побеждает все-таки Украина или просто не проигрывает". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, йенс столтенберг, нато, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы РФ
Столтенберг признал, что Россия "активно наступает" на Украине

Столтенберг: Россия активно наступает по многим направлениям на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме, признал, что "Россия активно наступает по многим направлениям" на Украине и призвал "никогда не недооценивать Россию".
"Ситуация на поле боя крайне сложная. Россия в настоящее время активно наступает на многих направлениях, и, конечно, большое наступление, которое украинцы провели прошлым летом, не дало тех результатов, на которые мы все надеялись… Мы никогда не должны недооценивать Россию", - сказал он на дискуссии в рамках ВЭФ в Давосе, отвечая на вопрос модератора о том, "побеждает все-таки Украина или просто не проигрывает".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЙенс СтолтенбергНАТОСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы РФ
 
 
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