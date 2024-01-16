Столтенберг признал, что Россия "активно наступает" на Украине
Столтенберг: Россия активно наступает по многим направлениям на Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме, признал, что "Россия активно наступает по многим направлениям" на Украине и призвал "никогда не недооценивать Россию".
"Ситуация на поле боя крайне сложная. Россия в настоящее время активно наступает на многих направлениях, и, конечно, большое наступление, которое украинцы провели прошлым летом, не дало тех результатов, на которые мы все надеялись… Мы никогда не должны недооценивать Россию", - сказал он на дискуссии в рамках ВЭФ в Давосе, отвечая на вопрос модератора о том, "побеждает все-таки Украина или просто не проигрывает".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.