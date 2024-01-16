https://ria.ru/20240116/rossiya-1921684753.html

Столтенберг признал, что Россия "активно наступает" на Украине

Столтенберг признал, что Россия "активно наступает" на Украине - РИА Новости, 16.01.2024

Столтенберг признал, что Россия "активно наступает" на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме, признал, что "Россия активно наступает по многим направлениям" на Украине и... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:10

2024-01-16T17:10

2024-01-16T17:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

йенс столтенберг

нато

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы рф

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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме, признал, что "Россия активно наступает по многим направлениям" на Украине и призвал "никогда не недооценивать Россию". "Ситуация на поле боя крайне сложная. Россия в настоящее время активно наступает на многих направлениях, и, конечно, большое наступление, которое украинцы провели прошлым летом, не дало тех результатов, на которые мы все надеялись… Мы никогда не должны недооценивать Россию", - сказал он на дискуссии в рамках ВЭФ в Давосе, отвечая на вопрос модератора о том, "побеждает все-таки Украина или просто не проигрывает". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, йенс столтенберг, нато, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф