https://ria.ru/20240116/rolf-1921528436.html

Активы "Рольфа" хотят взыскать через суд в пользу государства

Активы "Рольфа" хотят взыскать через суд в пользу государства - РИА Новости, 16.01.2024

Активы "Рольфа" хотят взыскать через суд в пользу государства

Московский районный суд Петербурга зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к автодилеру "Рольф" о взыскании всех активов в пользу государства, как имущества,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T02:44

2024-01-16T02:44

2024-01-16T09:57

происшествия

россия

санкт-петербург

кипр

сергей петров

анатолий кайро

владимир путин

рольф

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Московский районный суд Петербурга зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к автодилеру "Рольф" о взыскании всех активов в пользу государства, как имущества, полученного в нарушении антикоррупционного законодательства, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города."Московский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству и назначил предварительное судебное заседание по иску заместителя Генерального прокурора РФ к Сергею Петрову, частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс Лимитед", АО "Рольф", ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех"", — сообщает она.Генпрокуратура просит суд об обращении в доход государства всех акций АО "Рольф", принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс Лимитед" и ООО "Рольф Моторс", а также 100% долей в уставных капиталах ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех" как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции.Расследование в отношении бывших топ-менеджеров "Рольфа"Ранее следствие занималось делом бывших топ-менеджеров "Рольфа". Одного из них, Анатолия Кайро, приговорили 8,5 года тюрьмы за незаконный вывод миллиардов рублей на Кипр. По данным следствия, в 2014 году он стал участником преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" Сергеем Петровым.Согласно обвинительному заключению, ООО "Рольф" приобрела за 4 миллиарда акции "Рольф Эстейт" у кипрской компании "Панабел Лимитед". Следствие посчитало сумму сделки завышенной в несколько раз и в 2019 году возбудило уголовное дело по статье о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (193.1 УК РФ). Фигурантами стали четверо: основатель "Рольфа" Сергей Петров, топ-менеджер Анатолий Кайро и еще два бизнесмена, однако в Москве остался лишь Кайро, трое других объявлены в международный розыск и заочно арестованы.Передача в управление РосимуществаВ конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций автомобильного дилера "Рольф" и других его активов.Уставный капитал "Рольфа" состоит из 660 774 808 акций. В управление Росимущества было передано 100% компании. Также были переданы по 100% долей в ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург" и ООО "Рольф Тех", которые принадлежат Delance Limited и АО "Рольф".Решение о передаче акций автомобильного дилера "Рольф" во временное управление Росимущества связано с экономической целесообразностью и международной конъюнктурой, пояснил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В ответ на реплику о том, что "Рольф" является российской компанией, представитель Кремля уточнил: "Там же разные и офшорные владения и так далее". "Она российская компания, но, как вы понимаете, там различные схемы владения, которые требовали вмешательства", — добавил он.Никак не отразится на работе компанииПередача автодилера "Рольф" во временное управление Росимуществу не отразится на его деятельности, обязательства перед клиентами и сотрудниками сохраняются, заверили в компании."Данные изменения никак не отразятся на деятельности организации. АО "Рольф" сохраняет все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами. Росимущество как временный управляющий акциями АО "Рольф" намерено развивать организацию, улучшать ее финансовые показатели и соблюдать обязательства перед сотрудниками", — подчеркнул дилер.

https://ria.ru/20231222/rolf-1917495916.html

https://ria.ru/20220216/rolf-1773215099.html

https://ria.ru/20231217/baltika-1916333253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

происшествия, россия, санкт-петербург, кипр, сергей петров, анатолий кайро, владимир путин, рольф , федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), генеральная прокуратура рф