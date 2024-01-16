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В Ингушетии будут судить женщину, продавшую новорожденного ребенка - РИА Новости, 16.01.2024
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21:17 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/rebenok-1921734232.html
В Ингушетии будут судить женщину, продавшую новорожденного ребенка
В Ингушетии будут судить женщину, продавшую новорожденного ребенка - РИА Новости, 16.01.2024
В Ингушетии будут судить женщину, продавшую новорожденного ребенка
Прокуратура города Карабулак в Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в незаконной сделке с... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T21:17
2024-01-16T21:17
происшествия
казахстан
россия
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НАЛЬЧИК, 16 янв – РИА Новости. Прокуратура города Карабулак в Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в незаконной сделке с новорожденным ребенком, которого затем вывезли в Казахстан, сообщило надзорное ведомство региона. "По версии следствия, в 2020 году местная жительница, будучи на четвертом месяце беременности, решила передать после рождения новорожденного ребенка своей знакомой, которая пообещала оказывать материальную помощь во время беременности, а в дальнейшем также надлежащий уход и воспитание ребенка", — говорится в сообщении. Уточняется, что в ноябре 2020 года, сразу после выписки из роддома, она передала новорожденного мальчика знакомой, а в январе 2021 года с помощью фиктивного свидетельства о рождении ребенка вывезли в Казахстан. Женщине предъявлено обвинение по статье "Сделка в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. Дело направлено в Карабулакский районный суд. Кроме того, прокуратура направила в суд и уголовное дело в отношении женщины, которая воспитывала ребенка. Ее обвиняют по той же статье, дополнительно вменив перемещение ребенка через границу РФ с использованием поддельных документов.
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происшествия, казахстан, россия
Происшествия, Казахстан, Россия
В Ингушетии будут судить женщину, продавшую новорожденного ребенка

Жительницу Ингушетии будут судить за продажу своего новорожденного ребенка

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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НАЛЬЧИК, 16 янв – РИА Новости. Прокуратура города Карабулак в Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в незаконной сделке с новорожденным ребенком, которого затем вывезли в Казахстан, сообщило надзорное ведомство региона.
"По версии следствия, в 2020 году местная жительница, будучи на четвертом месяце беременности, решила передать после рождения новорожденного ребенка своей знакомой, которая пообещала оказывать материальную помощь во время беременности, а в дальнейшем также надлежащий уход и воспитание ребенка", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ноябре 2020 года, сразу после выписки из роддома, она передала новорожденного мальчика знакомой, а в январе 2021 года с помощью фиктивного свидетельства о рождении ребенка вывезли в Казахстан.
Женщине предъявлено обвинение по статье "Сделка в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. Дело направлено в Карабулакский районный суд.
Кроме того, прокуратура направила в суд и уголовное дело в отношении женщины, которая воспитывала ребенка. Ее обвиняют по той же статье, дополнительно вменив перемещение ребенка через границу РФ с использованием поддельных документов.
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