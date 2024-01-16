https://ria.ru/20240116/rebenok-1921734232.html

В Ингушетии будут судить женщину, продавшую новорожденного ребенка

В Ингушетии будут судить женщину, продавшую новорожденного ребенка - РИА Новости, 16.01.2024

В Ингушетии будут судить женщину, продавшую новорожденного ребенка

Прокуратура города Карабулак в Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в незаконной сделке с... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T21:17

2024-01-16T21:17

2024-01-16T21:17

происшествия

казахстан

россия

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НАЛЬЧИК, 16 янв – РИА Новости. Прокуратура города Карабулак в Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в незаконной сделке с новорожденным ребенком, которого затем вывезли в Казахстан, сообщило надзорное ведомство региона. "По версии следствия, в 2020 году местная жительница, будучи на четвертом месяце беременности, решила передать после рождения новорожденного ребенка своей знакомой, которая пообещала оказывать материальную помощь во время беременности, а в дальнейшем также надлежащий уход и воспитание ребенка", — говорится в сообщении. Уточняется, что в ноябре 2020 года, сразу после выписки из роддома, она передала новорожденного мальчика знакомой, а в январе 2021 года с помощью фиктивного свидетельства о рождении ребенка вывезли в Казахстан. Женщине предъявлено обвинение по статье "Сделка в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. Дело направлено в Карабулакский районный суд. Кроме того, прокуратура направила в суд и уголовное дело в отношении женщины, которая воспитывала ребенка. Ее обвиняют по той же статье, дополнительно вменив перемещение ребенка через границу РФ с использованием поддельных документов.

https://ria.ru/20231109/rebenok-1908505855.html

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происшествия, казахстан, россия