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В ЛНР рассказали о неэффективности украинской ПВО на Донецком направлении - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/pvo-1921547083.html
В ЛНР рассказали о неэффективности украинской ПВО на Донецком направлении
В ЛНР рассказали о неэффективности украинской ПВО на Донецком направлении - РИА Новости, 16.01.2024
В ЛНР рассказали о неэффективности украинской ПВО на Донецком направлении
Украинские средства ПВО неэффективны на донецком направлении, это приводит к большим потерям киевских войск в людях и технике, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T09:08
2024-01-16T09:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Украинские средства ПВО неэффективны на донецком направлении, это приводит к большим потерям киевских войск в людях и технике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Руководящий состав украинских подразделений, расположенных на донецком направлении, в своих докладах вышестоящему руководству докладывает о неэффективности средств ПВО, либо вовсе (об) их отсутствии на ряде участков. Все это приводит к большим потерям - как бронетехники, так и личного состава", - сообщил собеседник агентства. Согласно сводке Минобороны России за понедельник, противник за сутки на донецком направлении потерял свыше 200 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, тринадцать автомобилей, а также две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика". Также в районе населенного пункта Курахово ДНР поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20240115/obstanovka-1921009558.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали о неэффективности украинской ПВО на Донецком направлении

Марочко: украинская ПВО неэффективна на Донецком направлении, ВСУ теряют технику

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Украинские средства ПВО неэффективны на донецком направлении, это приводит к большим потерям киевских войск в людях и технике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"Руководящий состав украинских подразделений, расположенных на донецком направлении, в своих докладах вышестоящему руководству докладывает о неэффективности средств ПВО, либо вовсе (об) их отсутствии на ряде участков. Все это приводит к большим потерям - как бронетехники, так и личного состава", - сообщил собеседник агентства.
Согласно сводке Минобороны России за понедельник, противник за сутки на донецком направлении потерял свыше 200 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, тринадцать автомобилей, а также две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика". Также в районе населенного пункта Курахово ДНР поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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