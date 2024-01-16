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Фрадков: ПСБ поможет участникам и ветеранам СВО открыть свое дело - РИА Новости, 16.01.2024
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11:23 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/psb-1921573200.html
Фрадков: ПСБ поможет участникам и ветеранам СВО открыть свое дело
Фрадков: ПСБ поможет участникам и ветеранам СВО открыть свое дело - РИА Новости, 16.01.2024
Фрадков: ПСБ поможет участникам и ветеранам СВО открыть свое дело
ПСБ нацелен реализовать поддержку ветеранов специальной военной операции (СВО) через разработку программ предпринимательства для максимального вовлечения... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:23
2024-01-16T11:23
россия
петр фрадков
сергей кириенко
татьяна голикова
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ПСБ нацелен реализовать поддержку ветеранов специальной военной операции (СВО) через разработку программ предпринимательства для максимального вовлечения военнослужащих-участников спецоперации в мирную жизнь посредством их самореализации в малом и среднем бизнесе, сообщил председатель банка Петр Фрадков. Об этом он заявил в ходе Всероссийского форума ветеранов специальной военной операции "Вместе победим", стартовавшего накануне в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин, председатель фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анна Цивилева и другие. "Комплексная поддержка и забота о защитниках Отечества и их семьях – это сегодня приоритетный вопрос для государства и общества в целом. ПСБ со своей стороны не только делает вклад в общее дело, мы активно участвуем в адресных программах финансовой помощи и социальных гарантий &lt;…&gt;", - отметил Фрадков, слова которого приводит пресс-служба банка.
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россия, петр фрадков, сергей кириенко, татьяна голикова, псб (банк псб)
Россия, Петр Фрадков, Сергей Кириенко, Татьяна Голикова, ПСБ (Банк ПСБ)

Фрадков: ПСБ поможет участникам и ветеранам СВО открыть свое дело

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель ПСБ Петр Фрадков
Председатель ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель ПСБ Петр Фрадков
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ПСБ нацелен реализовать поддержку ветеранов специальной военной операции (СВО) через разработку программ предпринимательства для максимального вовлечения военнослужащих-участников спецоперации в мирную жизнь посредством их самореализации в малом и среднем бизнесе, сообщил председатель банка Петр Фрадков.
Об этом он заявил в ходе Всероссийского форума ветеранов специальной военной операции "Вместе победим", стартовавшего накануне в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин, председатель фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анна Цивилева и другие.
Старший вице-президент ПСБ Алексей Захаров - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
ПСБ: нарастили объем льготных кредитов для предприятий ОПК более чем на 60%
27 декабря 2023, 12:12
"Комплексная поддержка и забота о защитниках Отечества и их семьях – это сегодня приоритетный вопрос для государства и общества в целом. ПСБ со своей стороны не только делает вклад в общее дело, мы активно участвуем в адресных программах финансовой помощи и социальных гарантий <…>", - отметил Фрадков, слова которого приводит пресс-служба банка.
 
РоссияПетр ФрадковСергей КириенкоТатьяна ГоликоваПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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