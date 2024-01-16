https://ria.ru/20240116/pivo-1921611935.html

В России призвали стимулировать производство отечественного пива

В России призвали стимулировать производство отечественного пива - РИА Новости, 16.01.2024

В России призвали стимулировать производство отечественного пива

В России необходимо стимулировать производство отечественного пива и формировать предпочтения потребителя к местным сортам, хотя доля импортного пива на рынке и РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:30

2024-01-16T13:30

2024-01-16T13:30

россия

латвия

германия

алексей диденко (политик)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В России необходимо стимулировать производство отечественного пива и формировать предпочтения потребителя к местным сортам, хотя доля импортного пива на рынке и так невелика, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации производителей пива, солода и напитков. Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко направил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с просьбой включить импортное пиво и пивные напитки в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из недружественных стран, написала во вторник газета "Известия". "Сегмент импортного пива занимает незначительную долю на российском рынке. По данным NielsenIQ за три квартала 2023 года, его доля в структуре продаж составила 4%, столько же, сколько и за три квартала 2022 года", - сообщили в пресс-службе ассоциации. "Вместе с тем, мы полагаем, что усилия регулятора должны быть направлены на стимулирование локальных производителей к увеличению объемов производства именно российского пива и формирование предпочтений нашего потребителя к локальным сортам. Это процесс постепенный, требующий взвешенного подхода", - добавили в ассоциации. По данным РИА Новости, крупнейшим поставщиком пива в РФ является Германия - как в 2022, так и в 2023 году на нее пришлось больше трети всего российского импорта. Причем по сравнению с 2022 годом стране удалось не только нарастить объемы поставок на 32%, до 96 миллионов долларов, но и увеличить свою долю в общем объеме по сравнению с другими странами - на 4,7 процентного пункта. На втором месте - Литва и Латвия: на первую в 2023 году пришлось чуть более 15% всех поставок - 36,5 миллиона долларов, а Латвия нарастила свои поставки почти вчетверо, до 34,4 миллиона долларов.

https://ria.ru/20240116/pivo-1921562909.html

https://ria.ru/20240106/pivo-1919011801.html

россия

латвия

германия

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россия, латвия, германия, алексей диденко (политик)