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В Госдуме предложили запретить ввоз пива из недружественных стран - РИА Новости, 16.01.2024
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10:40 16.01.2024 (обновлено: 12:53 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/pivo-1921562909.html
В Госдуме предложили запретить ввоз пива из недружественных стран
В Госдуме предложили запретить ввоз пива из недружественных стран - РИА Новости, 16.01.2024
В Госдуме предложили запретить ввоз пива из недружественных стран
Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил включить пиво в перечень продукции, запрещенной к ввозу из... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:40
2024-01-16T12:53
экономика
германия
алексей диденко (политик)
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил включить пиво в перечень продукции, запрещенной к ввозу из недружественных стран, пишут "Известия"."Недружественные страны наращивают поставки этого напитка в Россию и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов, и налоговые отчисления от них идут в том числе на поддержку Вооруженных сил Украины", —пояснил депутат в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину. Диденко утверждает, что импортное пиво занимает всего шесть процентов рынка, его запрет не приведет к проблемам с доступностью продукта, а только поддержит отечественного производителя. Литве и Латвии благодаря активному наращиванию поставок удалось подвинуть Бельгию и Чехию в рейтинге крупнейших экспортеров пива в Россию, выяснило РИА Новости, изучив открытые статистические данные за десять месяцев 2022-2023 годов. На первом месте стоит Германия. Как в 2022-м, так и в 2023 году на нее пришлось больше трети всего импорта со стороны России, причем по сравнению с 2022 годом стране удалось не только нарастить объемы поставок на 32 процента, до 96 миллионов долларов, но и увеличить свою долю в общем объеме по сравнению с другими странами — на 4,7 процентного пункта.
https://ria.ru/20240106/pivo-1919011801.html
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экономика, германия, алексей диденко (политик), россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Германия, Алексей Диденко (политик), Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
В Госдуме предложили запретить ввоз пива из недружественных стран

"Известия": в РФ хотят запретить поставки пива из недружественных стран

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСупермаркет "Перекресток"
Супермаркет Перекресток - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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Супермаркет "Перекресток". Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил включить пиво в перечень продукции, запрещенной к ввозу из недружественных стран, пишут "Известия".
"Недружественные страны наращивают поставки этого напитка в Россию и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов, и налоговые отчисления от них идут в том числе на поддержку Вооруженных сил Украины", —пояснил депутат в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину.
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Диденко утверждает, что импортное пиво занимает всего шесть процентов рынка, его запрет не приведет к проблемам с доступностью продукта, а только поддержит отечественного производителя.
Литве и Латвии благодаря активному наращиванию поставок удалось подвинуть Бельгию и Чехию в рейтинге крупнейших экспортеров пива в Россию, выяснило РИА Новости, изучив открытые статистические данные за десять месяцев 2022-2023 годов.
На первом месте стоит Германия. Как в 2022-м, так и в 2023 году на нее пришлось больше трети всего импорта со стороны России, причем по сравнению с 2022 годом стране удалось не только нарастить объемы поставок на 32 процента, до 96 миллионов долларов, но и увеличить свою долю в общем объеме по сравнению с другими странами — на 4,7 процентного пункта.
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