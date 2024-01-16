https://ria.ru/20240116/peregovory-1921519379.html
В Москве пройдут переговоры Лаврова и главы МИД КНДР
В Москве пройдут переговоры Лаврова и главы МИД КНДР - РИА Новости, 16.01.2024
В Москве пройдут переговоры Лаврова и главы МИД КНДР
Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 16 января, проведет переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, которая по приглашению российского коллеги находится в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T00:13
2024-01-16T00:13
2024-01-16T00:13
пхеньян
москва
сергей лавров
россия
в мире
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ким чен ын
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 16 января, проведет переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, которая по приглашению российского коллеги находится в Москве с официальным визитом. Как сообщили ранее РИА Новости в посольстве КНДР в России, правительственная делегация во главе с министром иностранных дел республики прибыла в российскую столицу накануне. Главы МИД России и Северной Кореи могут обсудить вопросы экономической и политической повестки дня, а также военное сотрудничество, отметили в беседе с агентством эксперты. Встреча с президентом РоссииМосква продолжит развивать партнерские отношения с Пхеньяном по всем направлениям и диалог стран будет продолжаться на всех уровнях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о визите северокорейской делегации в Москву. По его словам, не исключается возможность личной встречи президента России Владимира Путина с главой МИД Северной Кореи. Песков добавил, что в обозримом будущем может состояться визит российского лидера в республику. Сроки поездки будут согласовываться по дипломатическим каналам, сообщил он журналистам. Динамика двусторонних связейПереговоры министров иностранных дел двух стран состоятся спустя три месяца с последней встречи. В октябре прошлого года Лавров посетил Пхеньян с двухдневным визитом: он встретился с главой МИД КНДР и с лидером республики Ким Чен Ыном. До этого глава российского дипведомства приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, министр также бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 годах. Как отметили в российском МИД, на переговорах осенью 2023 года стороны уделили особое внимание договоренностям, достигнутым лидерами России и КНДР на встречах 25 апреля 2019 года и 13 сентября 2023 года. Широкое внимание мировых СМИ привлекла сентябрьская встреча Путина и Ким Чен Ына на Дальнем Востоке. Переговоры лидеров на космодроме "Восточный" в Амурской области отличались дружественной атмосферой, передают СМИ. По словам Ким Чен Ына, его визит в РФ послужит важным моментом для превращения связей Пхеньяна и Москвы в нерушимые отношения стратегического сотрудничества. Солидарность с РоссиейРоссия и Северная Корея отмечают схожесть во взглядах по ряду вопросов внешнеполитической повестки. Речь идет о решимости двух стран противостоять гегемонистским устремлениям США, ведущим к обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнули министры иностранных дел России и КНДР на последних переговорах в Пхеньяне. Российская сторона полностью поддерживает стремление властей КНДР отстаивать независимость страны, а Северная Корея открыто заявляет о своей солидарности с Россией в вопросах неприятия санкционного давления коллективного Запада, отмечали ранее в российском МИД. Южная Корея и США несколько раз пытались принять заявление об усилении санкций против Пхеньяна в СБ ООН. Но Россия и Китай, которые указывают, что действия КНДР во многом спровоцированы конфронтационной политикой США и их союзников, заблокировали введение новых санкций в отношении Пхеньяна. Сеул в июне прошлого года был избран новым непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2024-2025 годов. Республика планирует проводить двусторонние консультации с "другими ключевыми членами Совета", чтобы выработать способы "внести свой вклад в мир и безопасность международного сообщества". Особое внимание при этом планируется уделить северокорейской проблематике.
https://ria.ru/20231111/kndr-1908802058.html
https://ria.ru/20231109/sotrudnichestvo-1908348892.html
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пхеньян, москва, сергей лавров, россия, в мире, оон, ким чен ын, дмитрий песков
Пхеньян, Москва, Сергей Лавров, Россия, В мире, ООН, Ким Чен Ын, Дмитрий Песков
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 16 января, проведет переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, которая по приглашению российского коллеги находится в Москве с официальным визитом.
Как сообщили ранее РИА Новости в посольстве КНДР в России, правительственная делегация во главе с министром иностранных дел республики прибыла в российскую столицу накануне. Главы МИД России и Северной Кореи могут обсудить вопросы экономической и политической повестки дня, а также военное сотрудничество, отметили в беседе с агентством эксперты.
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Встреча с президентом России
Москва продолжит развивать партнерские отношения с Пхеньяном
по всем направлениям и диалог стран будет продолжаться на всех уровнях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, комментируя сообщения о визите северокорейской делегации в Москву.
По его словам, не исключается возможность личной встречи президента России Владимира Путина
с главой МИД Северной Кореи. Песков добавил, что в обозримом будущем может состояться визит российского лидера в республику. Сроки поездки будут согласовываться по дипломатическим каналам, сообщил он журналистам.
Динамика двусторонних связей
Переговоры министров иностранных дел двух стран состоятся спустя три месяца с последней встречи. В октябре прошлого года Лавров посетил Пхеньян с двухдневным визитом: он встретился с главой МИД КНДР и с лидером республики Ким Чен Ыном
. До этого глава российского дипведомства приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, министр также бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 годах.
Как отметили в российском МИД, на переговорах осенью 2023 года стороны уделили особое внимание договоренностям, достигнутым лидерами России и КНДР на встречах 25 апреля 2019 года и 13 сентября 2023 года.
Широкое внимание мировых СМИ привлекла сентябрьская встреча Путина и Ким Чен Ына на Дальнем Востоке
. Переговоры лидеров на космодроме "Восточный" в Амурской области
отличались дружественной атмосферой, передают СМИ. По словам Ким Чен Ына, его визит в РФ послужит важным моментом для превращения связей Пхеньяна и Москвы в нерушимые отношения стратегического сотрудничества.
Блинкен заявил о беспокойстве из-за военного сотрудничества России и КНДР
Россия и Северная Корея отмечают схожесть во взглядах по ряду вопросов внешнеполитической повестки. Речь идет о решимости двух стран противостоять гегемонистским устремлениям США
, ведущим к обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнули министры иностранных дел России и КНДР на последних переговорах в Пхеньяне.
Российская сторона полностью поддерживает стремление властей КНДР отстаивать независимость страны, а Северная Корея открыто заявляет о своей солидарности с Россией в вопросах неприятия санкционного давления коллективного Запада, отмечали ранее в российском МИД.
Южная Корея
и США несколько раз пытались принять заявление об усилении санкций против Пхеньяна в СБ ООН
. Но Россия и Китай
, которые указывают, что действия КНДР во многом спровоцированы конфронтационной политикой США и их союзников, заблокировали введение новых санкций в отношении Пхеньяна.
Сеул
в июне прошлого года был избран новым непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2024-2025 годов. Республика планирует проводить двусторонние консультации с "другими ключевыми членами Совета", чтобы выработать способы "внести свой вклад в мир и безопасность международного сообщества". Особое внимание при этом планируется уделить северокорейской проблематике.
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