https://ria.ru/20240116/oppozitsiya-1921730484.html

Оппозиция в Сербии перекрыла улицу у здания республиканского избиркома

Оппозиция в Сербии перекрыла улицу у здания республиканского избиркома - РИА Новости, 16.01.2024

Оппозиция в Сербии перекрыла улицу у здания республиканского избиркома

Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербии против насилия" во вторник перекрыли улицу перед зданием Республиканской избирательной комиссии (РИК). РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T20:55

2024-01-16T20:55

2024-01-16T22:08

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белград (город)

сербия

косовска-митровица

александр вучич

оливер иванович

ивица дачич

сербская прогрессивная партия (спп)

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БЕЛГРАД, 16 янв — РИА Новости. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербии против насилия" во вторник перекрыли улицу перед зданием Республиканской избирательной комиссии (РИК). РИК 12 января утвердила результаты прошедших 17 и 30 декабря и 2 января выборов в Скупщину (парламент) страны, согласно которым победила коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича. Прозападная оппозиция ранее потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. К 18.00 (20.00 мск) во вторник сотни демонстрантов собрались перед зданием избиркома и перекрыли центральную улицу Краля Милана. На передвижной сцене установлены колонки, из которых звучит сербский и югославский рок. Первоначально протестная акция планировалась на 13 января, но затем лидеры "Сербии против насилия" перенесли дату протеста на 16 января и приурочили ее к годовщине гибели в Косовска-Митровице лидера гражданской инициативы "Сербия (ранее - Свобода, ред.) демократия и правосудие" Оливера Ивановича в 2018 году. Организаторы протеста в Белграде сообщили, что акция во вторник завершится в храме Святого Марка в центре Белграда, где зажгут свечи в память о погибшем политике. Соратники Ивановича зажгли во вторник свечи на месте его гибели на севере Косово, в Белграде прошла поминальная служба с участием премьера Сербии Аны Брнабич, членов правительства и семьи погибшего. Согласно утвержденным РИК результатам волеизъявления коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" получила 129 депутатских мандатов из всего 250 в Скупщине. Их главные оппоненты - прозападный блок "Сербия против насилия" - 65 мандатов, объединение партий "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 18 мест в парламенте, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 13 мандатов, коалиция "Мы - голос народа - Профессор, доктор Бранимир Несторович" - также 13 мандатов, партия нацменьшинства "Союз венгров Воеводины" - 6 мандатов. По два мандата также получили две партии бощняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства, одно место в парламенте досталось албанцам и один мандат получает зарегистрированное как партия нацменьшинства движение "Русская партия", в списках которой из 22 человек единственные "русские" имя и фамилия у кандидата Нины Голубятниковой, но четвертое место не дает ей кресла в Скупщине. Наряду с парламентскими выборами 17 декабря также состоялись муниципальные в 65 городах и районах республики. Городской избирком Белграда подвел итоги после повторного голосования 30 декабря, согласно которым коалиция вокруг СПП Вучича получила 49 мандатов из 110, оппозиционная "Сербия против насилия" - 43 мандата, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 7 мандатов, "Мы, голосов народа" - 6 мандатов и "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 5 мест в городском собрании. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде.

https://ria.ru/20240103/serbiya-1919550792.html

белград (город)

сербия

косовска-митровица

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Акция оппозиции у здания республиканского избиркома в Белграде Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербии против насилия" во вторник перекрыли улицу перед зданием Республиканской избирательной комиссии (РИК). РИК 12 января утвердила результаты прошедших 17 и 30 декабря и 2 января выборов в Скупщину (парламент) страны, согласно которым победила коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича. Прозападная оппозиция ранее потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. 2024-01-16T20:55 true PT0M25S

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в мире, белград (город), сербия, косовска-митровица, александр вучич, оливер иванович, ивица дачич, сербская прогрессивная партия (спп)