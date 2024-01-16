https://ria.ru/20240116/obligatsii-1921575356.html

В Совфеде прокомментировали идею о выпуске Киевом репарационных облигаций

В Совфеде прокомментировали идею о выпуске Киевом репарационных облигаций - РИА Новости, 16.01.2024

В Совфеде прокомментировали идею о выпуске Киевом репарационных облигаций

В "репарационные облигации" Киева могут вложиться только безумцы или политические временщики, "вроде байденов, сунаков, шольцев, макронов", использующих... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T11:33

2024-01-16T11:33

2024-01-16T11:33

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украина

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. В "репарационные облигации" Киева могут вложиться только безумцы или политические временщики, "вроде байденов, сунаков, шольцев, макронов", использующих казенные деньги, при этом под вопросом само существование Украины как государства, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов в Telegram-канале. Ранее в понедельник колумнист агентства Рейтер Хьюго Диксон выступил с предложением о размещении украинским правительством "репарационных облигаций", которые были бы обеспечены "требованиями к России о возмещении Украине ущерба". Сам автор предложения указывает, что сценарий с выплатой Россией репараций маловероятен, поэтому выплаты инвесторам этих бумаг будут происходить из доходов от замороженных в западных странах российских активов. Это позволит обойти вопрос их конфискации и одновременно продолжить финансирование Украины. "Остапу Бендеру такое и не снилось: Украина хочет выручить 300 миллиардов долларов на продаже "репарационных облигаций", которые она намеревается обеспечить исками к России", - отметил Климов, ссылаясь на сообщения СМИ. При этом, по его мнению, у гипотетического приобретателя такого рода "бесценных бумаг" должно возникнуть как минимум три вопроса: "Какой обязывающий РФ (члена СБ ООН с правом вето) международно-правовой документ может лежать в основе этой наглой аферы?". Кроме того, как можно верить нынешней правящей в Киеве клике, если её легитимность с марта этого года из-за отсутствия выборов парламента и президента Украины "близка к "0". "Останется ли вообще в обозримом будущем такое государственное новообразование, как Украина?", - добавил сенатор. Климов полагает, что "рискнуть на изложенную авантюру могут лишь безумцы, либо те, кто тратит не личные, а казённые деньги (вроде байденов, сунаков, шольцев, макронов и тому подобных политических временьщиков)". По его словам, последнее, "видимо, есть ключ к разгадке замысла банды киевских мошенников". Поскольку по другому красть деньги налогоплательщиков США и их последователей из стран ЕС в прежних объёмах уже не получается. "Только подобная жульническая схема (типа воровства на доверии) невозможна без преступного сговора бригады (Владимира) Зеленского с распорядителями кредитов из упомянутых стран. Однако скорее шоумены "незалежной" и здесь на вторых ролях при заморских хозяевах выполняют лишь функцию подставного директора - зицпредседателя Фунта из того же, что Бендер романа "Золотой телёнок", - написал парламентарий. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов долларов. Большая часть средств находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Власти ЕС неоднократно призывали разработать предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

https://ria.ru/20240115/ukraina-1920985854.html

https://ria.ru/20240108/ukraina-1915549717.html

https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, андрей климов, евросоюз, совет федерации рф, санкции в отношении россии, реакция на санкции, в мире