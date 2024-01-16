https://ria.ru/20240116/neft-1921728572.html
КТК приостановил прием нефти на терминале в Черном море из-за непогоды
КТК приостановил прием нефти на терминале в Черном море из-за непогоды - РИА Новости, 16.01.2024
КТК приостановил прием нефти на терминале в Черном море из-за непогоды
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил прием нефти в систему и отгрузки сырья на терминале в Чёрном море из-за непогоды, сообщили журналистам в РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T20:42
2024-01-16T20:42
2024-01-16T21:05
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил прием нефти в систему и отгрузки сырья на терминале в Чёрном море из-за непогоды, сообщили журналистам в компании."Неблагоприятные метеоусловия в районе операционной деятельности морского терминала КТК вынуждают консорциум приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений", - говорится в сообщении компании."Прием нефти от грузоотправителей также приостановлен в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья", - добавили в КТК.В КТК пояснили, что ограничения обусловлены тем, чтобы избежать аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти в Черном море.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК . Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
https://ria.ru/20231219/potolok-1916611806.html
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экономика, черное море, казахстан, россия, транснефть, казмунайгаз
Экономика, Черное море, Казахстан, Россия, Транснефть, Казмунайгаз
КТК приостановил прием нефти на терминале в Черном море из-за непогоды
КТК остановил прием нефти и отгрузку на терминале в Черном море из-за непогоды
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил прием нефти в систему и отгрузки сырья на терминале в Чёрном море из-за непогоды, сообщили журналистам в компании.
"Неблагоприятные метеоусловия в районе операционной деятельности морского терминала КТК вынуждают консорциум приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений", - говорится в сообщении компании.
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"Прием нефти от грузоотправителей также приостановлен в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья", - добавили в КТК.
В КТК пояснили, что ограничения обусловлены тем, чтобы избежать аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти в Черном море.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана
, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК . Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ
(через "Транснефть
"), Казахстан (через "Казмунайгаз
"), структуры Chevron
, "Лукойла
", ExxonMobil
, СП "Роснефти
" и Shell
.
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