https://ria.ru/20240116/neft-1921728572.html

КТК приостановил прием нефти на терминале в Черном море из-за непогоды

КТК приостановил прием нефти на терминале в Черном море из-за непогоды - РИА Новости, 16.01.2024

КТК приостановил прием нефти на терминале в Черном море из-за непогоды

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил прием нефти в систему и отгрузки сырья на терминале в Чёрном море из-за непогоды, сообщили журналистам в РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T20:42

2024-01-16T20:42

2024-01-16T21:05

экономика

черное море

казахстан

россия

транснефть

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил прием нефти в систему и отгрузки сырья на терминале в Чёрном море из-за непогоды, сообщили журналистам в компании."Неблагоприятные метеоусловия в районе операционной деятельности морского терминала КТК вынуждают консорциум приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений", - говорится в сообщении компании."Прием нефти от грузоотправителей также приостановлен в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья", - добавили в КТК.В КТК пояснили, что ограничения обусловлены тем, чтобы избежать аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти в Черном море.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК . Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

https://ria.ru/20231219/potolok-1916611806.html

https://ria.ru/20240115/spg-1921457596.html

черное море

казахстан

россия

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экономика, черное море, казахстан, россия, транснефть, казмунайгаз