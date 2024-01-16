https://ria.ru/20240116/narastila-1921623898.html

Россия в 2023 году нарастила выпуск продукции свиноводства

Россия в 2023 году нарастила выпуск продукции свиноводства - РИА Новости, 16.01.2024

Россия в 2023 году нарастила выпуск продукции свиноводства

Производство продукции свиноводства в России за пять лет увеличилось более чем на четверть, а в прошлом 2023 году - на 6,1%, до 5,6 миллиона тонн, говорится в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:11

2024-01-16T14:11

2024-01-16T14:11

экономика

россия

белоруссия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Производство продукции свиноводства в России за пять лет увеличилось более чем на четверть, а в прошлом 2023 году - на 6,1%, до 5,6 миллиона тонн, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. "Свиноводство является основным драйвером роста производства мяса в стране. По оценке Минсельхоза, за последние пять лет производство свиней на убой (в живом весе) увеличилось на 26,4% (плюс 1,3 миллиона тонн)", - говорится в сообщении. Основной прирост обеспечивает промышленный сектор, доля которого в общем объеме за прошлой год составила 92%. "В 2023 году за счет модернизации предприятий и реализации новых инвестпроектов производство в сельхозорганизациях, по предварительной оценке, выросло на 6,1% до 5,6 миллиона тонн", - уточняет Минсельхоз. Положительная динамика в секторе способствует развитию экспортного потенциала, считают в министерстве. За последние пять лет поставки за рубеж выросли более чем в три раза, а в прошлом году было экспортировано 255,2 тысячи тонн продукции свиноводства. А крупнейшими покупателями стали Белоруссия, Вьетнам, Сербия, Монголия и Гонконг. "Минсельхоз России активно стимулирует развитие животноводства. Предприятиям отрасли предоставляются льготные "короткие" кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства, в том числе комбикормовых заводов и цехов, а также на приобретение оборудования для них", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240116/eksport-1921621300.html

https://ria.ru/20231101/tseny-1906813542.html

россия

белоруссия

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экономика, россия, белоруссия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)