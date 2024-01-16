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В Ленинградской области завели дело из-за жесткого избиения мужчины в лифте - РИА Новости, 16.01.2024
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13:18 16.01.2024 (обновлено: 13:19 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/mvd-1921608822.html
В Ленинградской области завели дело из-за жесткого избиения мужчины в лифте
В Ленинградской области завели дело из-за жесткого избиения мужчины в лифте - РИА Новости, 16.01.2024
В Ленинградской области завели дело из-за жесткого избиения мужчины в лифте
Мужчина, который жестоко избил знакомого в лифте в городе Мурино Ленинградской области, стал фигурантом уголовного дела о побоях, он задержан, сообщила... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:18
2024-01-16T13:19
происшествия
ленинградская область
россия
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Мужчина, который жестоко избил знакомого в лифте в городе Мурино Ленинградской области, стал фигурантом уголовного дела о побоях, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером полицейские обнаружили в интернете видео, где неизвестный "жестоко избивает мужчину в кабине лифта". Несмотря на то, что никаких заявлений по этому поводу в полицию не поступало, правоохранители оперативно установили и задержали предполагаемого виновника избиения в лифте дома №16 на Охтинской аллее. "Им оказался 36-летний неработающий гражданин одного из сопредельных государств... Он признался, что 13 января у него возник конфликт со знакомым, проживающим в том же доме, где и произошло избиение, а причиной внезапной агрессии стала личная неприязнь на фоне совместного употребления спиртных напитков", – рассказали в ГУМВД. Как отмечается, подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции и не раз привлекался к административной ответственности, в том числе за распитие спиртного и мелкое хулиганство. Теперь он стал фигурантом дела о побоях. "По данному факту полицией Всеволожского района Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ", – заключают в региональном главке МВД.
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происшествия, ленинградская область, россия, всеволожский район
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Всеволожский район
В Ленинградской области завели дело из-за жесткого избиения мужчины в лифте

МВД: на жителя Ленинградской области завели дело после жесткого избиения в лифте

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Мужчина, который жестоко избил знакомого в лифте в городе Мурино Ленинградской области, стал фигурантом уголовного дела о побоях, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне вечером полицейские обнаружили в интернете видео, где неизвестный "жестоко избивает мужчину в кабине лифта". Несмотря на то, что никаких заявлений по этому поводу в полицию не поступало, правоохранители оперативно установили и задержали предполагаемого виновника избиения в лифте дома №16 на Охтинской аллее.
«
"Им оказался 36-летний неработающий гражданин одного из сопредельных государств... Он признался, что 13 января у него возник конфликт со знакомым, проживающим в том же доме, где и произошло избиение, а причиной внезапной агрессии стала личная неприязнь на фоне совместного употребления спиртных напитков", – рассказали в ГУМВД.
Как отмечается, подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции и не раз привлекался к административной ответственности, в том числе за распитие спиртного и мелкое хулиганство. Теперь он стал фигурантом дела о побоях.
"По данному факту полицией Всеволожского района Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ", – заключают в региональном главке МВД.
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