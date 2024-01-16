https://ria.ru/20240116/mvd-1921595038.html

В Рязанской области при ДТП с автобусом погибла семилетняя девочка

В Рязанской области при ДТП с автобусом погибла семилетняя девочка - РИА Новости, 16.01.2024

В Рязанской области при ДТП с автобусом погибла семилетняя девочка

Автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе Р-22 "Каспий" в Михайловском районе Рязанской области, в результате ДТП погибла семилетняя девочка, одна... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:37

2024-01-16T12:37

2024-01-16T12:37

происшествия

рязанская область

михайловский район

волгоград

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg

РЯЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости. Автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе Р-22 "Каспий" в Михайловском районе Рязанской области, в результате ДТП погибла семилетняя девочка, одна женщина госпитализирована, в автобусе никто не пострадал, сообщило УМВД по региону. По данным ведомства, ДТП произошло примерно в 8.20 (совпадает с мск) на 215-м километре трассы Р-22 "Каспий" в Михайловском районе. Столкнулись рейсовый автобус Волгоград - Москва и автомобиль LADA Granta под управлением 39-летней жительницы Липецкой области. "По предварительной информации, в результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончался пассажир легковушки - семилетняя девочка. Женщина, находившаяся за рулем отечественной машины, госпитализирована с различными травмами. Пассажиры и водитель рейсового автобуса не пострадали", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240116/mchs-1921549512.html

рязанская область

михайловский район

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязанская область, михайловский район, волгоград