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В Рязанской области при ДТП с автобусом погибла семилетняя девочка - РИА Новости, 16.01.2024
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12:37 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/mvd-1921595038.html
В Рязанской области при ДТП с автобусом погибла семилетняя девочка
В Рязанской области при ДТП с автобусом погибла семилетняя девочка - РИА Новости, 16.01.2024
В Рязанской области при ДТП с автобусом погибла семилетняя девочка
Автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе Р-22 "Каспий" в Михайловском районе Рязанской области, в результате ДТП погибла семилетняя девочка, одна... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:37
2024-01-16T12:37
происшествия
рязанская область
михайловский район
волгоград
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РЯЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости. Автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе Р-22 "Каспий" в Михайловском районе Рязанской области, в результате ДТП погибла семилетняя девочка, одна женщина госпитализирована, в автобусе никто не пострадал, сообщило УМВД по региону. По данным ведомства, ДТП произошло примерно в 8.20 (совпадает с мск) на 215-м километре трассы Р-22 "Каспий" в Михайловском районе. Столкнулись рейсовый автобус Волгоград - Москва и автомобиль LADA Granta под управлением 39-летней жительницы Липецкой области. "По предварительной информации, в результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончался пассажир легковушки - семилетняя девочка. Женщина, находившаяся за рулем отечественной машины, госпитализирована с различными травмами. Пассажиры и водитель рейсового автобуса не пострадали", - говорится в сообщении.
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происшествия, рязанская область, михайловский район, волгоград
Происшествия, Рязанская область, Михайловский район, Волгоград
В Рязанской области при ДТП с автобусом погибла семилетняя девочка

МВД: в Рязанской области при столкновении легковушки с автобусом погиб ребенок

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости. Автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе Р-22 "Каспий" в Михайловском районе Рязанской области, в результате ДТП погибла семилетняя девочка, одна женщина госпитализирована, в автобусе никто не пострадал, сообщило УМВД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло примерно в 8.20 (совпадает с мск) на 215-м километре трассы Р-22 "Каспий" в Михайловском районе. Столкнулись рейсовый автобус Волгоград - Москва и автомобиль LADA Granta под управлением 39-летней жительницы Липецкой области.
«
"По предварительной информации, в результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончался пассажир легковушки - семилетняя девочка. Женщина, находившаяся за рулем отечественной машины, госпитализирована с различными травмами. Пассажиры и водитель рейсового автобуса не пострадали", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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