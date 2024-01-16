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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 16.01.2024
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07:58 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/moskva-1921541610.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 16.01.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Низкое давление, небольшой снег, гололедица и не выше нуля ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T07:58
2024-01-16T07:58
москва
ленинградская область
московская область (подмосковье)
михаил леус
новый год
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Низкое давление, небольшой снег, гололедица и не выше нуля ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тёплый сектор циклона с центром над Ленинградской областью. Погода облачная, пройдет небольшой снег, местами на дорогах и тротуарах гололедица. В Москве максимальная температура воздуха 0 - минус 2 градуса, в Подмосковье - 0 - минус 5",- рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается южный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 729 миллиметров ртутного столба, что заметно ниже нормы.
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москва
ленинградская область
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москва, ленинградская область, московская область (подмосковье), михаил леус, новый год, общество
Москва, Ленинградская область, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Новый год, Общество
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидаются снег и гололедица

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы убирает снег на улице в Москве
Сотрудник коммунальной службы убирает снег на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудник коммунальной службы убирает снег на улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Низкое давление, небольшой снег, гололедица и не выше нуля ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать тёплый сектор циклона с центром над Ленинградской областью. Погода облачная, пройдет небольшой снег, местами на дорогах и тротуарах гололедица. В Москве максимальная температура воздуха 0 - минус 2 градуса, в Подмосковье - 0 - минус 5",- рассказал Леус.
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Синоптик отметил, что ветер ожидается южный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 729 миллиметров ртутного столба, что заметно ниже нормы.
 
МоскваЛенинградская областьМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусНовый годОбщество
 
 
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