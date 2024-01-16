https://ria.ru/20240116/moskva-1921541610.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 16.01.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Низкое давление, небольшой снег, гололедица и не выше нуля ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T07:58

2024-01-16T07:58

2024-01-16T07:58

москва

ленинградская область

московская область (подмосковье)

михаил леус

новый год

общество

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Низкое давление, небольшой снег, гололедица и не выше нуля ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тёплый сектор циклона с центром над Ленинградской областью. Погода облачная, пройдет небольшой снег, местами на дорогах и тротуарах гололедица. В Москве максимальная температура воздуха 0 - минус 2 градуса, в Подмосковье - 0 - минус 5",- рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается южный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 729 миллиметров ртутного столба, что заметно ниже нормы.

https://ria.ru/20240108/moroz-1920140232.html

москва

ленинградская область

московская область (подмосковье)

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москва, ленинградская область, московская область (подмосковье), михаил леус, новый год, общество