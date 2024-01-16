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В Молдавии вандалы сорвали табличку в честь маршала Малиновского - РИА Новости, 16.01.2024
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10:12 16.01.2024 (обновлено: 10:16 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/moldaviya-1921557147.html
В Молдавии вандалы сорвали табличку в честь маршала Малиновского
В Молдавии вандалы сорвали табличку в честь маршала Малиновского - РИА Новости, 16.01.2024
В Молдавии вандалы сорвали табличку в честь маршала Малиновского
Вандалы в молдавском городе Бельцы сорвали информационное панно, установленное на улице имени маршала Родиона Малиновского, на котором была размещена информация РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:12
2024-01-16T10:16
в мире
молдавия
родион малиновский
великая отечественная война (1941-1945)
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КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Вандалы в молдавском городе Бельцы сорвали информационное панно, установленное на улице имени маршала Родиона Малиновского, на котором была размещена информация о подвигах героя, участвовавшего в освобождении Молдавии, сообщил глава национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович в Telegram-канале. "В Бельцах неизвестные вандалы сорвали информационное панно, установленное на улице маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Информационная табличка на двух языках - молдавском и русском, содержала информацию о подвигах героя Великой Отечественной войны, среди которых оборона Молдавии в 1941-м году", - написал Петрович.Он отметил, что благодаря полководческому таланту Малиновского территория советской Молдавии в августе 1944 года была полностью освобождена от румыно-немецкой фашистской оккупации. Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.
https://ria.ru/20230923/falsifikatsiya-1898147650.html
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в мире, молдавия, родион малиновский, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Молдавия, Родион Малиновский, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Молдавии вандалы сорвали табличку в честь маршала Малиновского

В Бельцах вандалы сорвали информационное панно в честь маршала СССР Малиновского

© Фото : Солдат Победы / TelegramИнформационное панно, установленное на улице Маршала Советского Союза Родиона Малиновского в Бельцах
Информационное панно, установленное на улице Маршала Советского Союза Родиона Малиновского в Бельцах - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : Солдат Победы / Telegram
Информационное панно, установленное на улице Маршала Советского Союза Родиона Малиновского в Бельцах. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Вандалы в молдавском городе Бельцы сорвали информационное панно, установленное на улице имени маршала Родиона Малиновского, на котором была размещена информация о подвигах героя, участвовавшего в освобождении Молдавии, сообщил глава национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович в Telegram-канале.
"В Бельцах неизвестные вандалы сорвали информационное панно, установленное на улице маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Информационная табличка на двух языках - молдавском и русском, содержала информацию о подвигах героя Великой Отечественной войны, среди которых оборона Молдавии в 1941-м году", - написал Петрович.
© Фото : Солдат Победы / TelegramВандалы сорвали информационное панно, установленное на улице Маршала Советского Союза Родиона Малиновского в Бельцах
Вандалы сорвали информационное панно, установленное на улице Маршала Советского Союза Родиона Малиновского в Бельцах - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : Солдат Победы / Telegram
Вандалы сорвали информационное панно, установленное на улице Маршала Советского Союза Родиона Малиновского в Бельцах
Он отметил, что благодаря полководческому таланту Малиновского территория советской Молдавии в августе 1944 года была полностью освобождена от румыно-немецкой фашистской оккупации.
Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.
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