https://ria.ru/20240116/moldaviya-1921557147.html

В Молдавии вандалы сорвали табличку в честь маршала Малиновского

В Молдавии вандалы сорвали табличку в честь маршала Малиновского - РИА Новости, 16.01.2024

В Молдавии вандалы сорвали табличку в честь маршала Малиновского

Вандалы в молдавском городе Бельцы сорвали информационное панно, установленное на улице имени маршала Родиона Малиновского, на котором была размещена информация РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T10:12

2024-01-16T10:12

2024-01-16T10:16

в мире

молдавия

родион малиновский

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921555521_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_597243cc8e6ac639d01ae56050c4d9bb.jpg

КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Вандалы в молдавском городе Бельцы сорвали информационное панно, установленное на улице имени маршала Родиона Малиновского, на котором была размещена информация о подвигах героя, участвовавшего в освобождении Молдавии, сообщил глава национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович в Telegram-канале. "В Бельцах неизвестные вандалы сорвали информационное панно, установленное на улице маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Информационная табличка на двух языках - молдавском и русском, содержала информацию о подвигах героя Великой Отечественной войны, среди которых оборона Молдавии в 1941-м году", - написал Петрович.Он отметил, что благодаря полководческому таланту Малиновского территория советской Молдавии в августе 1944 года была полностью освобождена от румыно-немецкой фашистской оккупации. Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.

https://ria.ru/20230923/falsifikatsiya-1898147650.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, родион малиновский, великая отечественная война (1941-1945)