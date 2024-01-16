https://ria.ru/20240116/moldaviya-1921557147.html
В Молдавии вандалы сорвали табличку в честь маршала Малиновского
В Молдавии вандалы сорвали табличку в честь маршала Малиновского - РИА Новости, 16.01.2024
В Молдавии вандалы сорвали табличку в честь маршала Малиновского
Вандалы в молдавском городе Бельцы сорвали информационное панно, установленное на улице имени маршала Родиона Малиновского, на котором была размещена информация РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:12
2024-01-16T10:12
2024-01-16T10:16
в мире
молдавия
родион малиновский
великая отечественная война (1941-1945)
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КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Вандалы в молдавском городе Бельцы сорвали информационное панно, установленное на улице имени маршала Родиона Малиновского, на котором была размещена информация о подвигах героя, участвовавшего в освобождении Молдавии, сообщил глава национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович в Telegram-канале. "В Бельцах неизвестные вандалы сорвали информационное панно, установленное на улице маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Информационная табличка на двух языках - молдавском и русском, содержала информацию о подвигах героя Великой Отечественной войны, среди которых оборона Молдавии в 1941-м году", - написал Петрович.Он отметил, что благодаря полководческому таланту Малиновского территория советской Молдавии в августе 1944 года была полностью освобождена от румыно-немецкой фашистской оккупации. Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.
https://ria.ru/20230923/falsifikatsiya-1898147650.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, родион малиновский, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Молдавия, Родион Малиновский, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Молдавии вандалы сорвали табличку в честь маршала Малиновского
В Бельцах вандалы сорвали информационное панно в честь маршала СССР Малиновского
КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости.
Вандалы в молдавском городе Бельцы сорвали информационное панно, установленное на улице имени маршала Родиона Малиновского, на котором была размещена информация о подвигах героя, участвовавшего в освобождении Молдавии, сообщил глава национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович в Telegram-канале
.
"В Бельцах неизвестные вандалы сорвали информационное панно, установленное на улице маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Информационная табличка на двух языках - молдавском и русском, содержала информацию о подвигах героя Великой Отечественной войны, среди которых оборона Молдавии в 1941-м году", - написал Петрович.
Он отметил, что благодаря полководческому таланту Малиновского территория советской Молдавии в августе 1944 года была полностью освобождена от румыно-немецкой фашистской оккупации.
Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.
Активист рассказал о фальсификации истории в Молдавии