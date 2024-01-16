Мишустин посетил павильон правительства на выставке "Россия"

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин посетил павильон Координационного центра правительства и открыл Дни отраслевых достижений на международной выставке-форуме "Россия". "Сегодня здесь открывается новый этап. Он посвящен успехам отраслей экономики и социальной сферы. И нам, безусловно, есть что показать. <...> Здесь все найдут то, что интересно: от молодежной политики, рынка труда до цифровой экономики и вопросов активного долголетия", — заявил он.На выставке пройдут дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта и туризма, а также других областей, указал глава кабмина.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, провел Мишустину экскурсию по правительственному павильону. По его словам, этот объект построили еще в 1967 году и изначально он был частью павильона "Атомная энергия". Монтаж нынешней экспозиции занял 44 дня, ее площадь составляет 1,2 тысячи квадратных метров.С момента открытия 4 ноября 2023 года в павильоне побывали более семи тысяч человек, была проведена 51 экскурсия для студентов и школьников. Его посетили 26 глав регионов, а также гости из Китая, Германии, Индии, Киргизии, Белоруссии, Монголии и ОАЭ. "Здесь воссоздана реальная рабочая площадка — Координационный центр правительства. Вся IT-инфраструктура полностью аналогична той, что у нас в "бункере" (большом Координационном центре правительства. — Прим. ред.)", — подчеркнул Чернышенко.Он показал Мишустину зону Аппарата правительства, где посетителям рассказывают о задачах, функциях, структуре и составе кабмина, а также о том, что именно делает и какие инструменты применяет этот орган власти для развития страны.Отмечается, что в этой зоне установили мультимедийные колонны, на которые можно вывести заранее записанные обращения всех заместителей председателя правительства. Гости могут воспользоваться специальными тач-панелями и выбрать любого вице-премьера. Чернышенко решил на своем примере показать, как это работает, и выбрал Юрия Трутнева. После этого его аватар появился на мультимедийной колонне.Чиновник также показал премьеру карту национальных проектов. В это время в указанной зоне проходила экскурсия для студентов Финансового университета при правительстве России и Российской таможенной академии. Они рассказали, что приехали из разных концов страны, и поделились впечатлениями от посещения выставки.Мишустин же сообщил, что сегодня в павильоне проходит День финансов. "Он начинается практически с марафона регионов и марафона федеральных органов исполнительной власти. Это наши министерства, ведомства", — заявил глава правительства, уточнив, что прежде всего речь идет о Министерстве финансов. В правительственном павильоне также создали зону Ситуационного центра в миниатюре. Там Мишустин принял участие в установочном совещании с Минфином, Центробанком и представителями субъектов. Темой встречи стала реализация мероприятий в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры россиян.В заключение Чернышенко привел премьера в зону, где рассказывается о том, что такое современная госслужба, как поступить в РАНХиГС, и о платформе "Россия — страна возможностей".Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм. Мероприятие уже посетили более четырех миллионов человек.
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики"
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин посетил павильон Координационного центра правительства и открыл Дни отраслевых достижений на международной выставке-форуме "Россия".
"Сегодня здесь открывается новый этап. Он посвящен успехам отраслей экономики и социальной сферы. И нам, безусловно, есть что показать. <...> Здесь все найдут то, что интересно: от молодежной политики, рынка труда до цифровой экономики и вопросов активного долголетия", — заявил он.
На выставке пройдут дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта и туризма, а также других областей, указал глава кабмина.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, провел Мишустину экскурсию по правительственному павильону. По его словам, этот объект построили еще в 1967 году и изначально он был частью павильона "Атомная энергия". Монтаж нынешней экспозиции занял 44 дня, ее площадь составляет 1,2 тысячи квадратных метров.
С момента открытия 4 ноября 2023 года в павильоне побывали более семи тысяч человек, была проведена 51 экскурсия для студентов и школьников. Его посетили 26 глав регионов, а также гости из Китая, Германии, Индии, Киргизии, Белоруссии, Монголии и ОАЭ.
«
"Здесь воссоздана реальная рабочая площадка — Координационный центр правительства. Вся IT-инфраструктура полностью аналогична той, что у нас в "бункере" (большом Координационном центре правительства. — Прим. ред.)", — подчеркнул Чернышенко.
Он показал Мишустину зону Аппарата правительства, где посетителям рассказывают о задачах, функциях, структуре и составе кабмина, а также о том, что именно делает и какие инструменты применяет этот орган власти для развития страны.
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Отмечается, что в этой зоне установили мультимедийные колонны, на которые можно вывести заранее записанные обращения всех заместителей председателя правительства. Гости могут воспользоваться специальными тач-панелями и выбрать любого вице-премьера. Чернышенко решил на своем примере показать, как это работает, и выбрал Юрия Трутнева. После этого его аватар появился на мультимедийной колонне.
Чиновник также показал премьеру карту национальных проектов. В это время в указанной зоне проходила экскурсия для студентов Финансового университета при правительстве России и Российской таможенной академии. Они рассказали, что приехали из разных концов страны, и поделились впечатлениями от посещения выставки.
Мишустин же сообщил, что сегодня в павильоне проходит День финансов.
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"Он начинается практически с марафона регионов и марафона федеральных органов исполнительной власти. Это наши министерства, ведомства", — заявил глава правительства, уточнив, что прежде всего речь идет о Министерстве финансов.
В правительственном павильоне также создали зону Ситуационного центра в миниатюре. Там Мишустин принял участие в установочном совещании с Минфином, Центробанком и представителями субъектов. Темой встречи стала реализация мероприятий в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры россиян.
В заключение Чернышенко привел премьера в зону, где рассказывается о том, что такое современная госслужба, как поступить в РАНХиГС, и о платформе "Россия — страна возможностей".
Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм. Мероприятие уже посетили более четырех миллионов человек.
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