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Мишустин посетил павильон правительства на выставке "Россия" - РИА Новости, 16.01.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
15:33 16.01.2024 (обновлено: 16:52 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/mishustin-1921656093.html
Мишустин посетил павильон правительства на выставке "Россия"
Мишустин посетил павильон правительства на выставке "Россия" - РИА Новости, 16.01.2024
Мишустин посетил павильон правительства на выставке "Россия"
Премьер-министр Михаил Мишустин посетил павильон Координационного центра правительства и открыл Дни отраслевых достижений на международной выставке-форуме... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:33
2024-01-16T16:52
выставка-форум "россия"
общество
россия
китай
германия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин посетил павильон Координационного центра правительства и открыл Дни отраслевых достижений на международной выставке-форуме "Россия". "Сегодня здесь открывается новый этап. Он посвящен успехам отраслей экономики и социальной сферы. И нам, безусловно, есть что показать. &lt;...&gt; Здесь все найдут то, что интересно: от молодежной политики, рынка труда до цифровой экономики и вопросов активного долголетия", — заявил он.На выставке пройдут дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта и туризма, а также других областей, указал глава кабмина.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, провел Мишустину экскурсию по правительственному павильону. По его словам, этот объект построили еще в 1967 году и изначально он был частью павильона "Атомная энергия". Монтаж нынешней экспозиции занял 44 дня, ее площадь составляет 1,2 тысячи квадратных метров.С момента открытия 4 ноября 2023 года в павильоне побывали более семи тысяч человек, была проведена 51 экскурсия для студентов и школьников. Его посетили 26 глав регионов, а также гости из Китая, Германии, Индии, Киргизии, Белоруссии, Монголии и ОАЭ. &quot;Здесь воссоздана реальная рабочая площадка — Координационный центр правительства. Вся IT-инфраструктура полностью аналогична той, что у нас в &quot;бункере&quot; (большом Координационном центре правительства. — Прим. ред.)&quot;, — подчеркнул Чернышенко.Он показал Мишустину зону Аппарата правительства, где посетителям рассказывают о задачах, функциях, структуре и составе кабмина, а также о том, что именно делает и какие инструменты применяет этот орган власти для развития страны.Отмечается, что в этой зоне установили мультимедийные колонны, на которые можно вывести заранее записанные обращения всех заместителей председателя правительства. Гости могут воспользоваться специальными тач-панелями и выбрать любого вице-премьера. Чернышенко решил на своем примере показать, как это работает, и выбрал Юрия Трутнева. После этого его аватар появился на мультимедийной колонне.Чиновник также показал премьеру карту национальных проектов. В это время в указанной зоне проходила экскурсия для студентов Финансового университета при правительстве России и Российской таможенной академии. Они рассказали, что приехали из разных концов страны, и поделились впечатлениями от посещения выставки.Мишустин же сообщил, что сегодня в павильоне проходит День финансов. "Он начинается практически с марафона регионов и марафона федеральных органов исполнительной власти. Это наши министерства, ведомства", — заявил глава правительства, уточнив, что прежде всего речь идет о Министерстве финансов. В правительственном павильоне также создали зону Ситуационного центра в миниатюре. Там Мишустин принял участие в установочном совещании с Минфином, Центробанком и представителями субъектов. Темой встречи стала реализация мероприятий в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры россиян.В заключение Чернышенко привел премьера в зону, где рассказывается о том, что такое современная госслужба, как поступить в РАНХиГС, и о платформе "Россия — страна возможностей".Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм. Мероприятие уже посетили более четырех миллионов человек.
https://ria.ru/20240112/vystavka-1921022182.html
https://ria.ru/20240116/shaman-1921567204.html
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общество, россия, китай, германия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), индия
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Китай, Германия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Индия
Мишустин посетил павильон правительства на выставке "Россия"

Мишустин дал старт Дням отраслевых достижений на выставке "Россия" на ВДНХ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики"
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Председатель правительства России Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики"
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин посетил павильон Координационного центра правительства и открыл Дни отраслевых достижений на международной выставке-форуме "Россия".
"Сегодня здесь открывается новый этап. Он посвящен успехам отраслей экономики и социальной сферы. И нам, безусловно, есть что показать. <...> Здесь все найдут то, что интересно: от молодежной политики, рынка труда до цифровой экономики и вопросов активного долголетия", — заявил он.
Рекорды страны и свадьба будущего: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

Открытие павильона Минобороны РФ

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

Установление рекорда России с покровским пряником в категории Самый большой продукт

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

Праздничный концерт Старый Новый год по-липецки

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить выставку можно бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18
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Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

Презентация Воронежской области на Международной выставке-форуме Россия

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

Свадьба в традициях Воронежской области

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все российские регионы.

Стенд Алтайского края на Международной выставке-форуме Россия

В выставке участвуют все российские регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

Международная выставка-форум Россия

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

Стенд Вологодской области на Международной выставке-форуме Россия

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

Открытие павильона Минобороны РФ

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

Презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции Русборг

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои традиции представила Ярославская область.

Международная выставка-форум Россия

Свои традиции представила Ярославская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

Открытие павильона Минобороны РФ

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

Международная выставка-форум Россия

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

Международная выставка-форум Россия

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

Демонстрация лошадей породы Владимирский тяжеловоз

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на Международной выставке-форуме Россия

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка будет работать до 12 апреля.

Международная выставка-форум Россия

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 18

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18

В выставке участвуют все российские регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

Свои традиции представила Ярославская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 18

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18
На выставке пройдут дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта и туризма, а также других областей, указал глава кабмина.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, провел Мишустину экскурсию по правительственному павильону. По его словам, этот объект построили еще в 1967 году и изначально он был частью павильона "Атомная энергия". Монтаж нынешней экспозиции занял 44 дня, ее площадь составляет 1,2 тысячи квадратных метров.
С момента открытия 4 ноября 2023 года в павильоне побывали более семи тысяч человек, была проведена 51 экскурсия для студентов и школьников. Его посетили 26 глав регионов, а также гости из Китая, Германии, Индии, Киргизии, Белоруссии, Монголии и ОАЭ.
«

"Здесь воссоздана реальная рабочая площадка — Координационный центр правительства. Вся IT-инфраструктура полностью аналогична той, что у нас в "бункере" (большом Координационном центре правительства. — Прим. ред.)", — подчеркнул Чернышенко.

Он показал Мишустину зону Аппарата правительства, где посетителям рассказывают о задачах, функциях, структуре и составе кабмина, а также о том, что именно делает и какие инструменты применяет этот орган власти для развития страны.
Международная выставка-форум Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
На выставке "Россия" пройдет семейный форум "Родные — Любимые"
12 января, 17:55
Отмечается, что в этой зоне установили мультимедийные колонны, на которые можно вывести заранее записанные обращения всех заместителей председателя правительства. Гости могут воспользоваться специальными тач-панелями и выбрать любого вице-премьера. Чернышенко решил на своем примере показать, как это работает, и выбрал Юрия Трутнева. После этого его аватар появился на мультимедийной колонне.
Чиновник также показал премьеру карту национальных проектов. В это время в указанной зоне проходила экскурсия для студентов Финансового университета при правительстве России и Российской таможенной академии. Они рассказали, что приехали из разных концов страны, и поделились впечатлениями от посещения выставки.
Мишустин же сообщил, что сегодня в павильоне проходит День финансов.
Певец SHAMAN во время музыкального спектакля 1000 первых на международной выставке-форуме Россия
Певец Shaman стал голосом выставки "Россия"
Вчера, 11:05
"Он начинается практически с марафона регионов и марафона федеральных органов исполнительной власти. Это наши министерства, ведомства", — заявил глава правительства, уточнив, что прежде всего речь идет о Министерстве финансов.
В правительственном павильоне также создали зону Ситуационного центра в миниатюре. Там Мишустин принял участие в установочном совещании с Минфином, Центробанком и представителями субъектов. Темой встречи стала реализация мероприятий в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры россиян.
В заключение Чернышенко привел премьера в зону, где рассказывается о том, что такое современная госслужба, как поступить в РАНХиГС, и о платформе "Россия — страна возможностей".
Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм. Мероприятие уже посетили более четырех миллионов человек.
Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума Россия на ВДНХ
Спектакли проекта "Голоса страны" после выставки "Россия" покажут в театре
Вчера, 13:38
 
Выставка-форум "Россия"ОбществоРоссияКитайГерманияДмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Индия
 
 
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