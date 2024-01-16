Рейтинг@Mail.ru
Юрий Лоза ответил, готов ли выступить с SHAMAN на одной сцене - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:32 16.01.2024 (обновлено: 13:40 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/loza-1921598215.html
Юрий Лоза ответил, готов ли выступить с SHAMAN на одной сцене
Юрий Лоза ответил, готов ли выступить с SHAMAN на одной сцене - РИА Новости, 16.01.2024
Юрий Лоза ответил, готов ли выступить с SHAMAN на одной сцене
Певец Юрий Лоза высказался в интервью "Вечерней Москве" о выступлении на одной сцене с SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) после слухов о бойкоте... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:32
2024-01-16T13:40
шоубиз
юрий лоза
александр маршал
shaman (ярослав дронов)
знаменитости
новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921595724_0:0:2430:1368_1920x0_80_0_0_8e0dc132dd72acb2238265c9e480525e.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Певец Юрий Лоза высказался в интервью "Вечерней Москве" о выступлении на одной сцене с SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) после слухов о бойкоте исполнителя хита "Я русский" коллегами по сцене.&quot;Мне все равно, с кем работать. Я выступал в разных сборных программах и никогда не задавал вопрос, кто из коллег там будет&quot;, — прокомментировал Юрий Лоза.Певец добавил, что не заметил, чтобы Дронова игнорировали или издевались над ним. Наоборот, по словам Лозы, он постоянно видит, как SHAMAN выступает в сборных концертах с другими звездами эстрады."Каждый артист индивидуален и имеет свое видение мира, взгляды на жизнь и творчество. Какая разница, кто с вами на одной сцене? Артистов не должно интересовать, кто стоит с ними рядом, если это не тематическая программа. […] В обычный сборный концерт можно пригласить кого угодно. Это касается только тех, кто занимается организацией этой программы", — считает Юрий Лоза.Ранее Александр Маршал поделился мнением, почему артисты не хотят выступать с певцом SHAMAN на одной сцене. Он считает, что все дело в зависти. Свою позицию артист объяснил тем, что SHAMAN собирает на своих сольниках до 60 тысяч зрителей, чего не удается его коллегам по сцене.
https://ria.ru/20231228/agutin-1918556315.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921595724_50:0:2363:1735_1920x0_80_0_0_c3355b3511d21a5aa7b5bab50d2ab8ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий лоза, александр маршал, shaman (ярослав дронов) , знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Юрий Лоза, Александр Маршал, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Юрий Лоза ответил, готов ли выступить с SHAMAN на одной сцене

Юрий Лоза сказал, что не против выступить с SHAMAN на одной сцене

© РИА Новости / Антон Белицкий, Павел БедняковЮрий Лоза и SHAMAN
Юрий Лоза и SHAMAN - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Антон Белицкий, Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Певец Юрий Лоза высказался в интервью "Вечерней Москве" о выступлении на одной сцене с SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) после слухов о бойкоте исполнителя хита "Я русский" коллегами по сцене.
«

"Мне все равно, с кем работать. Я выступал в разных сборных программах и никогда не задавал вопрос, кто из коллег там будет", — прокомментировал Юрий Лоза.

Певец добавил, что не заметил, чтобы Дронова игнорировали или издевались над ним. Наоборот, по словам Лозы, он постоянно видит, как SHAMAN выступает в сборных концертах с другими звездами эстрады.
«
"Каждый артист индивидуален и имеет свое видение мира, взгляды на жизнь и творчество. Какая разница, кто с вами на одной сцене? Артистов не должно интересовать, кто стоит с ними рядом, если это не тематическая программа. […] В обычный сборный концерт можно пригласить кого угодно. Это касается только тех, кто занимается организацией этой программы", — считает Юрий Лоза.
Ранее Александр Маршал поделился мнением, почему артисты не хотят выступать с певцом SHAMAN на одной сцене.
Он считает, что все дело в зависти. Свою позицию артист объяснил тем, что SHAMAN собирает на своих сольниках до 60 тысяч зрителей, чего не удается его коллегам по сцене.
Леонид Агутин и SHAMAN - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Агутин прокомментировал новости о нежелании выступать с SHAMAN
28 декабря 2023, 13:02
 
ШоубизЮрий ЛозаАлександр МаршалSHAMAN (Ярослав Дронов)ЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала