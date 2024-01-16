https://ria.ru/20240116/loza-1921598215.html

Юрий Лоза ответил, готов ли выступить с SHAMAN на одной сцене

Юрий Лоза ответил, готов ли выступить с SHAMAN на одной сцене - РИА Новости, 16.01.2024

Юрий Лоза ответил, готов ли выступить с SHAMAN на одной сцене

Певец Юрий Лоза высказался в интервью "Вечерней Москве" о выступлении на одной сцене с SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) после слухов о бойкоте... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:32

2024-01-16T13:32

2024-01-16T13:40

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Певец Юрий Лоза высказался в интервью "Вечерней Москве" о выступлении на одной сцене с SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) после слухов о бойкоте исполнителя хита "Я русский" коллегами по сцене."Мне все равно, с кем работать. Я выступал в разных сборных программах и никогда не задавал вопрос, кто из коллег там будет", — прокомментировал Юрий Лоза.Певец добавил, что не заметил, чтобы Дронова игнорировали или издевались над ним. Наоборот, по словам Лозы, он постоянно видит, как SHAMAN выступает в сборных концертах с другими звездами эстрады."Каждый артист индивидуален и имеет свое видение мира, взгляды на жизнь и творчество. Какая разница, кто с вами на одной сцене? Артистов не должно интересовать, кто стоит с ними рядом, если это не тематическая программа. […] В обычный сборный концерт можно пригласить кого угодно. Это касается только тех, кто занимается организацией этой программы", — считает Юрий Лоза.Ранее Александр Маршал поделился мнением, почему артисты не хотят выступать с певцом SHAMAN на одной сцене. Он считает, что все дело в зависти. Свою позицию артист объяснил тем, что SHAMAN собирает на своих сольниках до 60 тысяч зрителей, чего не удается его коллегам по сцене.

https://ria.ru/20231228/agutin-1918556315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

юрий лоза, александр маршал, shaman (ярослав дронов) , знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес