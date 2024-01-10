https://ria.ru/20240110/shaman-1920586558.html

Александр Маршал объяснил, почему артисты "травят" SHAMAN

Александр Маршал объяснил, почему артисты "травят" SHAMAN - РИА Новости, 10.01.2024

Александр Маршал объяснил, почему артисты "травят" SHAMAN

Участник рок-группы "Парк Горького" певец Александр Маршал стал гостем недавнего выпуска проекта "Так сказать" и объяснил, почему многие артисты отказываются... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T18:54

2024-01-10T18:54

2024-01-10T18:54

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Участник рок-группы "Парк Горького" певец Александр Маршал стал гостем недавнего выпуска проекта "Так сказать" и объяснил, почему многие артисты отказываются выступать на одной сцене с SHAMAN (Ярослав Дронов). Музыкант предположил, что "травля" одного из самых популярных певцов на российской сцене связана с завистью."Может быть, это зависть, и они не хотят с ним выходить на одну сцену, потому что он взял и собрал на концерте 60 тысяч зрителей, а они – нет?" — поделился мнением Маршал.Артист добавил, что негатив в адрес исполнителя хитов "Я русский" и "Встанем" может быть также связан с тем, что некоторые коллеги по сцене заискивают перед западной культурой. "Вот SHAMAN — что в его адрес звучит вообще? Это же те силы, о которых я сказал — они не хотят этого, они хотят другого", — предположил артист.Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые российские исполнители отказываются выступать в сборных концертах с SHAMAN. Кто именно, не раскрывают. Один из последних масштабных сольных концертов Ярослава Дронова прошел в Санкт-Петербурге в День народного единства. На него пришло 60 тысяч зрителей.

https://ria.ru/20231228/agutin-1918556315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр маршал, shaman (ярослав дронов) , санкт-петербург, новости шоу-бизнеса, знаменитости, слухи