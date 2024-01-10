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Александр Маршал объяснил, почему артисты "травят" SHAMAN - РИА Новости, 10.01.2024
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Шоубиз
 
18:54 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/shaman-1920586558.html
Александр Маршал объяснил, почему артисты "травят" SHAMAN
Александр Маршал объяснил, почему артисты "травят" SHAMAN - РИА Новости, 10.01.2024
Александр Маршал объяснил, почему артисты "травят" SHAMAN
Участник рок-группы "Парк Горького" певец Александр Маршал стал гостем недавнего выпуска проекта "Так сказать" и объяснил, почему многие артисты отказываются... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:54
2024-01-10T18:54
шоубиз
александр маршал
shaman (ярослав дронов)
санкт-петербург
новости шоу-бизнеса
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слухи
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Участник рок-группы "Парк Горького" певец Александр Маршал стал гостем недавнего выпуска проекта "Так сказать" и объяснил, почему многие артисты отказываются выступать на одной сцене с SHAMAN (Ярослав Дронов). Музыкант предположил, что "травля" одного из самых популярных певцов на российской сцене связана с завистью.&quot;Может быть, это зависть, и они не хотят с ним выходить на одну сцену, потому что он взял и собрал на концерте 60 тысяч зрителей, а они – нет?&quot; — поделился мнением Маршал.Артист добавил, что негатив в адрес исполнителя хитов "Я русский" и "Встанем" может быть также связан с тем, что некоторые коллеги по сцене заискивают перед западной культурой. "Вот SHAMAN — что в его адрес звучит вообще? Это же те силы, о которых я сказал — они не хотят этого, они хотят другого", — предположил артист.Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые российские исполнители отказываются выступать в сборных концертах с SHAMAN. Кто именно, не раскрывают. Один из последних масштабных сольных концертов Ярослава Дронова прошел в Санкт-Петербурге в День народного единства. На него пришло 60 тысяч зрителей.
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александр маршал, shaman (ярослав дронов) , санкт-петербург, новости шоу-бизнеса, знаменитости, слухи
Шоубиз, Александр Маршал, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Санкт-Петербург, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, слухи
Александр Маршал объяснил, почему артисты "травят" SHAMAN

Александр Маршал предположил, что травля певца SHAMAN связана с завистью

© РИА Новости / Виталий Белоусов/Кирилл КаллиниковАлександр Маршал и SHAMAN
Александр Маршал и SHAMAN - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов/Кирилл Каллиников
Александр Маршал и SHAMAN
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Участник рок-группы "Парк Горького" певец Александр Маршал стал гостем недавнего выпуска проекта "Так сказать" и объяснил, почему многие артисты отказываются выступать на одной сцене с SHAMAN (Ярослав Дронов).
Музыкант предположил, что "травля" одного из самых популярных певцов на российской сцене связана с завистью.
«

"Может быть, это зависть, и они не хотят с ним выходить на одну сцену, потому что он взял и собрал на концерте 60 тысяч зрителей, а они – нет?" — поделился мнением Маршал.

Артист добавил, что негатив в адрес исполнителя хитов "Я русский" и "Встанем" может быть также связан с тем, что некоторые коллеги по сцене заискивают перед западной культурой.
«
"Вот SHAMAN — что в его адрес звучит вообще? Это же те силы, о которых я сказал — они не хотят этого, они хотят другого", — предположил артист.
Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые российские исполнители отказываются выступать в сборных концертах с SHAMAN. Кто именно, не раскрывают.
Один из последних масштабных сольных концертов Ярослава Дронова прошел в Санкт-Петербурге в День народного единства. На него пришло 60 тысяч зрителей.
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ШоубизАлександр МаршалSHAMAN (Ярослав Дронов)Санкт-ПетербургНовости шоу-бизнесаЗнаменитостислухи
 
 
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