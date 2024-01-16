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МИД Ирана прокомментировал удары КСИР по Иракскому Курдистану - РИА Новости, 16.01.2024
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11:22 16.01.2024 (обновлено: 11:58 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/ksir-1921572545.html
МИД Ирана прокомментировал удары КСИР по Иракскому Курдистану
МИД Ирана прокомментировал удары КСИР по Иракскому Курдистану - РИА Новости, 16.01.2024
МИД Ирана прокомментировал удары КСИР по Иракскому Курдистану
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана осуществил ряд ударов по Иракскому Курдистану в целях защиты суверенитета и... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:22
2024-01-16T11:58
в мире
иран
иракский курдистан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ирак
корпус стражей исламской революции
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ТЕГЕРАН, 16 янв - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана осуществил ряд ударов по Иракскому Курдистану в целях защиты суверенитета и безопасности Ирана, борьбы с терроризмом и наказания нарушителей безопасности исламской республики, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.КСИР сообщил в ночь на вторник о нанесении ударов по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта и уничтожении баз антииранских террористических группировок. За несколько дней до этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский "фронт сопротивления" в разных арабских странах "наносить удары по врагу", где бы тот ни находился. Атаки на Эрбиль были совершены в ответ на теракт, произошедший 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана, когда 89 человек погибли при взрывах, прогремевших во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани."Принятые меры были осуществлены в целях мощной защиты суверенитета и безопасности страны, борьбы с терроризмом и являлись частью справедливого наказания Исламской Республики (Иран по отношению к - ред.) нарушителям безопасности страны", - приводит слова Канаани официальный Telegram-канал иранского внешнеполитического ведомства. Официальный представитель МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран "всегда поддерживает мир, стабильность и безопасность региона и привержен соблюдению суверенитета и территориальной целостности стран", однако без колебаний воспользуется своим законным правом для сдерживания элементов, представляющих угрозу нацбезопасности страны, а также для защиты безопасности граждан и наказания преступников. Канаани подчеркнул глобальность проблемы терроризма и решительность Ирана в борьбе с этим явлением в рамках регионального и международного сотрудничества.Власти Ирака ранее заявили, что расценивают атаки, в результате которых погибли четыре и получили ранения шесть человек, как агрессию против суверенитета и безопасности страны и готовы принять правовые меры вплоть до жалобы в Совет безопасности ООН. Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион.Госдепартамент США выпустил заявление, в котором осудил ракетные удары Ирана по Эрбилю и подчеркнул поддержку Вашингтоном своего иракского партнера и правительства Иракского Курдистана в текущей ситуации. При этом, по данным телеканала ABC, американские граждане в ходе атак не пострадали.Согласно заявлению КСИР, помимо атак на объекты в Эрбиле в ночь на вторник Иран осуществил ракетный удар по Сирии, уничтожив нескольких террористов, причастных к недавним терактам в Иране. Как отмечает агентство IRNA, были уничтожены шпионские центры террористических группировок. Удары также были нанесены по местам сбора лидеров и ключевых боевиков, связанных с терактами.
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в мире, иран, иракский курдистан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ирак, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Иракский Курдистан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ирак, Корпус стражей исламской революции
МИД Ирана прокомментировал удары КСИР по Иракскому Курдистану

МИД Ирана: КСИР нанес удары по Иракскому Курдистану, чтобы защитить суверенитет

© AP Photo / Rudaw TVДым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак
Дым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Rudaw TV
Дым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак
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ТЕГЕРАН, 16 янв - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана осуществил ряд ударов по Иракскому Курдистану в целях защиты суверенитета и безопасности Ирана, борьбы с терроризмом и наказания нарушителей безопасности исламской республики, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
КСИР сообщил в ночь на вторник о нанесении ударов по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта и уничтожении баз антииранских террористических группировок. За несколько дней до этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский "фронт сопротивления" в разных арабских странах "наносить удары по врагу", где бы тот ни находился. Атаки на Эрбиль были совершены в ответ на теракт, произошедший 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана, когда 89 человек погибли при взрывах, прогремевших во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани.
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"Принятые меры были осуществлены в целях мощной защиты суверенитета и безопасности страны, борьбы с терроризмом и являлись частью справедливого наказания Исламской Республики (Иран по отношению к - ред.) нарушителям безопасности страны", - приводит слова Канаани официальный Telegram-канал иранского внешнеполитического ведомства. Официальный представитель МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран "всегда поддерживает мир, стабильность и безопасность региона и привержен соблюдению суверенитета и территориальной целостности стран", однако без колебаний воспользуется своим законным правом для сдерживания элементов, представляющих угрозу нацбезопасности страны, а также для защиты безопасности граждан и наказания преступников. Канаани подчеркнул глобальность проблемы терроризма и решительность Ирана в борьбе с этим явлением в рамках регионального и международного сотрудничества.
Власти Ирака ранее заявили, что расценивают атаки, в результате которых погибли четыре и получили ранения шесть человек, как агрессию против суверенитета и безопасности страны и готовы принять правовые меры вплоть до жалобы в Совет безопасности ООН. Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион.
Госдепартамент США выпустил заявление, в котором осудил ракетные удары Ирана по Эрбилю и подчеркнул поддержку Вашингтоном своего иракского партнера и правительства Иракского Курдистана в текущей ситуации. При этом, по данным телеканала ABC, американские граждане в ходе атак не пострадали.
Согласно заявлению КСИР, помимо атак на объекты в Эрбиле в ночь на вторник Иран осуществил ракетный удар по Сирии, уничтожив нескольких террористов, причастных к недавним терактам в Иране. Как отмечает агентство IRNA, были уничтожены шпионские центры террористических группировок. Удары также были нанесены по местам сбора лидеров и ключевых боевиков, связанных с терактами.
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В миреИранИракский КурдистанОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИракКорпус стражей исламской революции
 
 
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