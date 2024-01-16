МИД Ирана прокомментировал удары КСИР по Иракскому Курдистану
МИД Ирана: КСИР нанес удары по Иракскому Курдистану, чтобы защитить суверенитет
© AP Photo / Rudaw TVДым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак
© AP Photo / Rudaw TV
Дым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак
ТЕГЕРАН, 16 янв - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана осуществил ряд ударов по Иракскому Курдистану в целях защиты суверенитета и безопасности Ирана, борьбы с терроризмом и наказания нарушителей безопасности исламской республики, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
КСИР сообщил в ночь на вторник о нанесении ударов по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта и уничтожении баз антииранских террористических группировок. За несколько дней до этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский "фронт сопротивления" в разных арабских странах "наносить удары по врагу", где бы тот ни находился. Атаки на Эрбиль были совершены в ответ на теракт, произошедший 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана, когда 89 человек погибли при взрывах, прогремевших во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани.
"Принятые меры были осуществлены в целях мощной защиты суверенитета и безопасности страны, борьбы с терроризмом и являлись частью справедливого наказания Исламской Республики (Иран по отношению к - ред.) нарушителям безопасности страны", - приводит слова Канаани официальный Telegram-канал иранского внешнеполитического ведомства. Официальный представитель МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран "всегда поддерживает мир, стабильность и безопасность региона и привержен соблюдению суверенитета и территориальной целостности стран", однако без колебаний воспользуется своим законным правом для сдерживания элементов, представляющих угрозу нацбезопасности страны, а также для защиты безопасности граждан и наказания преступников. Канаани подчеркнул глобальность проблемы терроризма и решительность Ирана в борьбе с этим явлением в рамках регионального и международного сотрудничества.
Власти Ирака ранее заявили, что расценивают атаки, в результате которых погибли четыре и получили ранения шесть человек, как агрессию против суверенитета и безопасности страны и готовы принять правовые меры вплоть до жалобы в Совет безопасности ООН. Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион.
Госдепартамент США выпустил заявление, в котором осудил ракетные удары Ирана по Эрбилю и подчеркнул поддержку Вашингтоном своего иракского партнера и правительства Иракского Курдистана в текущей ситуации. При этом, по данным телеканала ABC, американские граждане в ходе атак не пострадали.
Согласно заявлению КСИР, помимо атак на объекты в Эрбиле в ночь на вторник Иран осуществил ракетный удар по Сирии, уничтожив нескольких террористов, причастных к недавним терактам в Иране. Как отмечает агентство IRNA, были уничтожены шпионские центры террористических группировок. Удары также были нанесены по местам сбора лидеров и ключевых боевиков, связанных с терактами.