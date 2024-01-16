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КСИР нанес удар по боевикам в Сирии, причастным к недавним терактам в Иране - РИА Новости, 16.01.2024
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02:41 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/ksir-1921528296.html
КСИР нанес удар по боевикам в Сирии, причастным к недавним терактам в Иране
КСИР нанес удар по боевикам в Сирии, причастным к недавним терактам в Иране - РИА Новости, 16.01.2024
КСИР нанес удар по боевикам в Сирии, причастным к недавним терактам в Иране
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана заявил, что нанес ракетный удар по Сирии и уничтожил нескольких террористов,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T02:41
2024-01-16T02:41
иран
сирия
россия
касем сулеймани
корпус стражей исламской революции
в мире
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана заявил, что нанес ракетный удар по Сирии и уничтожил нескольких террористов, причастных к недавним терактам в Иране, передает агентство IRNA. Как отмечается, были уничтожены, в частности шпионские центры террористических группировок. Удары также были нанесены по местам сбора лидеров и ключевых боевиков, связанных с терактами. "Корпус стражей исламской революции в ответ на недавние преступления террористических группировок и несправедливое убийство ими наших соотечественников в Кермане и Раске выявил и уничтожил несколько ключевых террористических командиров и элементов, в особенности из ИГ* ("Исламское государство"*, запрещенная в РФ террористическая группировка - ред.) на оккупированных территориях Сирии, выпустив несколько баллистических ракет", - цитирует агентство заявление КСИР. В декабре 2023 года в области Раск в юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан произошел террористический акт, в результате которого погибли по меньшей мере 12 сотрудников полицейского управления, еще семь человек получили ранения. Взрывы прогремели 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. По данным агентства IRNA, число погибших составило 89 человек, 12 из которых - дети младше 15 лет, всего в происшествии получили ранения 284 человека. Взрывы, как указывает другое иранское агентство, Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20240116/ssha-1921527908.html
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иран, сирия, россия, касем сулеймани, корпус стражей исламской революции, в мире
Иран, Сирия, Россия, Касем Сулеймани, Корпус стражей исламской революции, В мире
КСИР нанес удар по боевикам в Сирии, причастным к недавним терактам в Иране

IRNA: КСИР нанес удар по боевикам в Сирии, причастным к терактам в Иране

© AP Photo / Mehr News Agency/Majid AsgaripourВоеннослужащие иранской армии
Военнослужащие иранской армии - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Mehr News Agency/Majid Asgaripour
Военнослужащие иранской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана заявил, что нанес ракетный удар по Сирии и уничтожил нескольких террористов, причастных к недавним терактам в Иране, передает агентство IRNA.
Как отмечается, были уничтожены, в частности шпионские центры террористических группировок. Удары также были нанесены по местам сбора лидеров и ключевых боевиков, связанных с терактами.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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"Корпус стражей исламской революции в ответ на недавние преступления террористических группировок и несправедливое убийство ими наших соотечественников в Кермане и Раске выявил и уничтожил несколько ключевых террористических командиров и элементов, в особенности из ИГ* ("Исламское государство"*, запрещенная в РФ террористическая группировка - ред.) на оккупированных территориях Сирии, выпустив несколько баллистических ракет", - цитирует агентство заявление КСИР.
В декабре 2023 года в области Раск в юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан произошел террористический акт, в результате которого погибли по меньшей мере 12 сотрудников полицейского управления, еще семь человек получили ранения.
Взрывы прогремели 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. По данным агентства IRNA, число погибших составило 89 человек, 12 из которых - дети младше 15 лет, всего в происшествии получили ранения 284 человека. Взрывы, как указывает другое иранское агентство, Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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ИранСирияРоссияКасем СулейманиКорпус стражей исламской революцииВ мире
 
 
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