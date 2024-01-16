https://ria.ru/20240116/ksir-1921528296.html

КСИР нанес удар по боевикам в Сирии, причастным к недавним терактам в Иране

КСИР нанес удар по боевикам в Сирии, причастным к недавним терактам в Иране - РИА Новости, 16.01.2024

КСИР нанес удар по боевикам в Сирии, причастным к недавним терактам в Иране

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана заявил, что нанес ракетный удар по Сирии и уничтожил нескольких террористов,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T02:41

2024-01-16T02:41

2024-01-16T02:41

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана заявил, что нанес ракетный удар по Сирии и уничтожил нескольких террористов, причастных к недавним терактам в Иране, передает агентство IRNA. Как отмечается, были уничтожены, в частности шпионские центры террористических группировок. Удары также были нанесены по местам сбора лидеров и ключевых боевиков, связанных с терактами. "Корпус стражей исламской революции в ответ на недавние преступления террористических группировок и несправедливое убийство ими наших соотечественников в Кермане и Раске выявил и уничтожил несколько ключевых террористических командиров и элементов, в особенности из ИГ* ("Исламское государство"*, запрещенная в РФ террористическая группировка - ред.) на оккупированных территориях Сирии, выпустив несколько баллистических ракет", - цитирует агентство заявление КСИР. В декабре 2023 года в области Раск в юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан произошел террористический акт, в результате которого погибли по меньшей мере 12 сотрудников полицейского управления, еще семь человек получили ранения. Взрывы прогремели 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. По данным агентства IRNA, число погибших составило 89 человек, 12 из которых - дети младше 15 лет, всего в происшествии получили ранения 284 человека. Взрывы, как указывает другое иранское агентство, Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240116/ssha-1921527908.html

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иран, сирия, россия, касем сулеймани, корпус стражей исламской революции, в мире