КСИР нанес удар по боевикам в Сирии, причастным к недавним терактам в Иране
IRNA: КСИР нанес удар по боевикам в Сирии, причастным к терактам в Иране
© AP Photo / Mehr News Agency/Majid AsgaripourВоеннослужащие иранской армии
© AP Photo / Mehr News Agency/Majid Asgaripour
Военнослужащие иранской армии. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана заявил, что нанес ракетный удар по Сирии и уничтожил нескольких террористов, причастных к недавним терактам в Иране, передает агентство IRNA.
Как отмечается, были уничтожены, в частности шпионские центры террористических группировок. Удары также были нанесены по местам сбора лидеров и ключевых боевиков, связанных с терактами.
"Корпус стражей исламской революции в ответ на недавние преступления террористических группировок и несправедливое убийство ими наших соотечественников в Кермане и Раске выявил и уничтожил несколько ключевых террористических командиров и элементов, в особенности из ИГ* ("Исламское государство"*, запрещенная в РФ террористическая группировка - ред.) на оккупированных территориях Сирии, выпустив несколько баллистических ракет", - цитирует агентство заявление КСИР.
В декабре 2023 года в области Раск в юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан произошел террористический акт, в результате которого погибли по меньшей мере 12 сотрудников полицейского управления, еще семь человек получили ранения.
Взрывы прогремели 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. По данным агентства IRNA, число погибших составило 89 человек, 12 из которых - дети младше 15 лет, всего в происшествии получили ранения 284 человека. Взрывы, как указывает другое иранское агентство, Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
* Террористическая организация, запрещенная на территории России