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СМИ: в США и на Ближнем Востоке уверены, что КСИР помогает хуситам в Йемене - РИА Новости, 16.01.2024
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00:55 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/ksir-1921521264.html
СМИ: в США и на Ближнем Востоке уверены, что КСИР помогает хуситам в Йемене
СМИ: в США и на Ближнем Востоке уверены, что КСИР помогает хуситам в Йемене - РИА Новости, 16.01.2024
СМИ: в США и на Ближнем Востоке уверены, что КСИР помогает хуситам в Йемене
Американские и ближневосточные чиновники считают, что командиры и советники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) якобы... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T00:55
2024-01-16T00:55
йемен
сша
красное море
в мире
дональд трамп
джо байден
ансар алла
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Американские и ближневосточные чиновники считают, что командиры и советники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) якобы развернуты в Йемене и играют непосредственную роль в атаках правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) по торговым судам, сообщил портал Semafor со ссылкой на чиновников. Портал утверждает со ссылкой на чиновников, что КСИР разместил в Йемене инструкторов и операторов дронов и ракет, а также персонал, оказывающий тактическую разведывательную поддержку хуситам. С помощью своих сил "Аль-Кудс" КСИР якобы контролировал передачу хуситам боевых дронов, крылатых ракет и баллистических ракет средней дальности, которые используются во время ударов в Красном море, добавил портал. Отмечается, что КСИР в Йемене якобы контролирует Абдул Реза Шахлай, командир из Тегерана, которого США пытались убить в 2020 году во время президентства Дональда Трампа. "Командиры и советники иранского элитного Корпуса стражей исламской революции находятся в Йемене и играют непосредственную роль в атаках хуситов на торговые суда в Красном море", - пишет портал со ссылкой на чиновников. Чиновники из США и с Ближнего Востока сообщили, что Тегеран заметно увеличил военную поддержку хуситов в середине 2010-х годов, когда произошел конфликт Йемена с Саудовской Аравией и ОАЭ, пишет портал. Ситуация в Красном море обострилась на фоне эскалации палестино-израильского конфликта: правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена, сообщали агентству источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
https://ria.ru/20240116/konsulstvo_ssha-1921520662.html
https://ria.ru/20240115/udar-1921508102.html
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йемен, сша, красное море, в мире, дональд трамп, джо байден, ансар алла, корпус стражей исламской революции, военная операция сша и британии в йемене
Йемен, США, Красное море, В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Ансар Алла, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Британии в Йемене
СМИ: в США и на Ближнем Востоке уверены, что КСИР помогает хуситам в Йемене

Semafor: в США и на Ближнем Востоке уверены, что КСИР помогает хуситам в Йемене

© AP Photo / Mehr News Agency/Majid AsgaripourВоеннослужащие иранской армии во время учений
Военнослужащие иранской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Mehr News Agency/Majid Asgaripour
Военнослужащие иранской армии во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Американские и ближневосточные чиновники считают, что командиры и советники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) якобы развернуты в Йемене и играют непосредственную роль в атаках правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) по торговым судам, сообщил портал Semafor со ссылкой на чиновников.
Портал утверждает со ссылкой на чиновников, что КСИР разместил в Йемене инструкторов и операторов дронов и ракет, а также персонал, оказывающий тактическую разведывательную поддержку хуситам. С помощью своих сил "Аль-Кудс" КСИР якобы контролировал передачу хуситам боевых дронов, крылатых ракет и баллистических ракет средней дальности, которые используются во время ударов в Красном море, добавил портал. Отмечается, что КСИР в Йемене якобы контролирует Абдул Реза Шахлай, командир из Тегерана, которого США пытались убить в 2020 году во время президентства Дональда Трампа.
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке
Источник: в районе консульства США в иракском Эрбиле прогремели взрывы
00:40
"Командиры и советники иранского элитного Корпуса стражей исламской революции находятся в Йемене и играют непосредственную роль в атаках хуситов на торговые суда в Красном море", - пишет портал со ссылкой на чиновников.
Чиновники из США и с Ближнего Востока сообщили, что Тегеран заметно увеличил военную поддержку хуситов в середине 2010-х годов, когда произошел конфликт Йемена с Саудовской Аравией и ОАЭ, пишет портал.
Ситуация в Красном море обострилась на фоне эскалации палестино-израильского конфликта: правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена, сообщали агентству источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Хуситы подтвердили удар по американскому кораблю в Аденском заливе
Вчера, 21:50
 
ЙеменСШАКрасное мореВ миреДональд ТрампДжо БайденАнсар АллаКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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