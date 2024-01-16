https://ria.ru/20240116/ksir-1921521264.html

СМИ: в США и на Ближнем Востоке уверены, что КСИР помогает хуситам в Йемене

СМИ: в США и на Ближнем Востоке уверены, что КСИР помогает хуситам в Йемене - РИА Новости, 16.01.2024

СМИ: в США и на Ближнем Востоке уверены, что КСИР помогает хуситам в Йемене

Американские и ближневосточные чиновники считают, что командиры и советники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) якобы... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T00:55

2024-01-16T00:55

2024-01-16T00:55

йемен

сша

красное море

в мире

дональд трамп

джо байден

ансар алла

корпус стражей исламской революции

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Американские и ближневосточные чиновники считают, что командиры и советники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) якобы развернуты в Йемене и играют непосредственную роль в атаках правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) по торговым судам, сообщил портал Semafor со ссылкой на чиновников. Портал утверждает со ссылкой на чиновников, что КСИР разместил в Йемене инструкторов и операторов дронов и ракет, а также персонал, оказывающий тактическую разведывательную поддержку хуситам. С помощью своих сил "Аль-Кудс" КСИР якобы контролировал передачу хуситам боевых дронов, крылатых ракет и баллистических ракет средней дальности, которые используются во время ударов в Красном море, добавил портал. Отмечается, что КСИР в Йемене якобы контролирует Абдул Реза Шахлай, командир из Тегерана, которого США пытались убить в 2020 году во время президентства Дональда Трампа. "Командиры и советники иранского элитного Корпуса стражей исламской революции находятся в Йемене и играют непосредственную роль в атаках хуситов на торговые суда в Красном море", - пишет портал со ссылкой на чиновников. Чиновники из США и с Ближнего Востока сообщили, что Тегеран заметно увеличил военную поддержку хуситов в середине 2010-х годов, когда произошел конфликт Йемена с Саудовской Аравией и ОАЭ, пишет портал. Ситуация в Красном море обострилась на фоне эскалации палестино-израильского конфликта: правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена, сообщали агентству источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.

https://ria.ru/20240116/konsulstvo_ssha-1921520662.html

https://ria.ru/20240115/udar-1921508102.html

йемен

сша

красное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

йемен, сша, красное море, в мире, дональд трамп, джо байден, ансар алла, корпус стражей исламской революции, военная операция сша и британии в йемене