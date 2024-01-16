СМИ: в США и на Ближнем Востоке уверены, что КСИР помогает хуситам в Йемене
Semafor: в США и на Ближнем Востоке уверены, что КСИР помогает хуситам в Йемене
© AP Photo / Mehr News Agency/Majid AsgaripourВоеннослужащие иранской армии во время учений
© AP Photo / Mehr News Agency/Majid Asgaripour
Военнослужащие иранской армии во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Американские и ближневосточные чиновники считают, что командиры и советники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) якобы развернуты в Йемене и играют непосредственную роль в атаках правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) по торговым судам, сообщил портал Semafor со ссылкой на чиновников.
Портал утверждает со ссылкой на чиновников, что КСИР разместил в Йемене инструкторов и операторов дронов и ракет, а также персонал, оказывающий тактическую разведывательную поддержку хуситам. С помощью своих сил "Аль-Кудс" КСИР якобы контролировал передачу хуситам боевых дронов, крылатых ракет и баллистических ракет средней дальности, которые используются во время ударов в Красном море, добавил портал. Отмечается, что КСИР в Йемене якобы контролирует Абдул Реза Шахлай, командир из Тегерана, которого США пытались убить в 2020 году во время президентства Дональда Трампа.
"Командиры и советники иранского элитного Корпуса стражей исламской революции находятся в Йемене и играют непосредственную роль в атаках хуситов на торговые суда в Красном море", - пишет портал со ссылкой на чиновников.
Чиновники из США и с Ближнего Востока сообщили, что Тегеран заметно увеличил военную поддержку хуситов в середине 2010-х годов, когда произошел конфликт Йемена с Саудовской Аравией и ОАЭ, пишет портал.
Ситуация в Красном море обострилась на фоне эскалации палестино-израильского конфликта: правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена, сообщали агентству источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.