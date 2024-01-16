https://ria.ru/20240116/kamnepad-1921695729.html

В Дагестане автомобиль с людьми попал под камнепад, есть погибший

В Дагестане автомобиль с людьми попал под камнепад, есть погибший - РИА Новости, 16.01.2024

В Дагестане автомобиль с людьми попал под камнепад, есть погибший

Автомобиль, в котором находились три человека, попал под камнепад в высокогорном Унцукульском районе Дагестана, один человек погиб, сообщили во вторник в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:54

2024-01-16T17:54

2024-01-16T19:54

происшествия

унцукульский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

буйнакск

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 16 янв - РИА Новости. Автомобиль, в котором находились три человека, попал под камнепад в высокогорном Унцукульском районе Дагестана, один человек погиб, сообщили во вторник в пресс-службе главного управления МЧС России по республике."По системе 112 поступило сообщение о том, что на участке автодороги республиканского значения Буйнакск – Ботлих вблизи намеленного пункта Ашильта… под камнепад попал автомобиль ВАЗ-2114, в котором находились три человека (детей нет), из них один погиб, двоих госпитализируют в Унцукульскую центральную районную больницу", – говорится в сообщении.По данным ведомства, дорога не перекрыта, ведется работа по ликвидации последствий происшествия.Как сообщает пресс-служба "Дагестанавтодора", этот участок дороги проходит в сложных горно-геологических условиях и оборудован информационными щитами и дорожными знаками, которые предупреждают о возможности камнепадов. На всем протяжении запрещена остановка.

https://ria.ru/20230812/gory-1889667208.html

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

унцукульский район

буйнакск

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происшествия, унцукульский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), буйнакск, республика дагестан