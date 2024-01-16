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Иран нанес ракетный удар по террористической группировке в Пакистане - РИА Новости, 16.01.2024
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20:44 16.01.2024 (обновлено: 21:40 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/iran-1921728890.html
Иран нанес ракетный удар по террористической группировке в Пакистане
Иран нанес ракетный удар по террористической группировке в Пакистане - РИА Новости, 16.01.2024
Иран нанес ракетный удар по террористической группировке в Пакистане
Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль"... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T20:44
2024-01-16T21:40
в мире
иран
пакистан
белуджистан
али хаменеи
касем сулеймани
корпус стражей исламской революции
моссад
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ТЕГЕРАН, 16 янв — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан, сообщило агентство Press TV.&quot;КСИР нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по главной базе террористической группировки &quot;Джейш аль-Адль&quot; в пакистанской провинции Белуджистан&quot;, — говорится в публикации.Это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана.В середине декабря минувшего года в области Раск юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан произошел террористический акт, в результате которого погибли по меньшей мере 12 сотрудников полицейского управления, еще семь человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя признанная в Иране террористической суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), ведущая борьбу против правительства Исламской Республики, основную часть населения которой составляют мусульмане-шииты.Провинция Систан и Белуджистан, расположенная на юго-востоке Ирана на границе с Афганистаном и Пакистаном, часто фигурирует в иранских новостях, связанных с гибелью пограничников, борющихся с наркотрафиком и терроризмом. Ситуацию усугубляют сложная экономическая, экологическая и религиозная обстановка.Военная активность ИранаКак сообщил во вторник Корпус стражей исламской революции, иранские военные выпустили по объектам в Иракском Курдистане и Сирии более 20 баллистических ракет.КСИР уточнил, что запустили четыре ракеты Kheibar Shekan из провинции Хузестан по позициям ИГИЛ* в районе Идлиба, еще девять ракет — по позициям "террористических группировок" в других районах Сирии. Одиннадцать ракет выпустили из разных частей Ирана по позициям "Моссада" в Иракском Курдистане. Как сообщалось, в Эрбиле в результате ракетных ударов в районе консульства США и международного аэропорта погибли четыре человека, шесть получили ранения.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что КСИР ударил по Иракскому Курдистану в целях защиты суверенитета, борьбы с терроризмом и наказания нарушителей безопасности Исламской Республики.В свою очередь, в правительстве Ирака подчеркнули, что расценивают ракетный обстрел как угрозу суверенитету и предпримут все законные меры реагирования, включая обращение в Совбез ООН.За несколько дней до атаки верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский Фронт сопротивления в арабских странах "наносить удары по врагу", где бы тот ни находился. Атаки на Эрбиль стали ответом на теракт 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в четвертую годовщину гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. Погибли 89 человек, ответственность за нападение взяла на себя ИГИЛ.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240116/udary-1921625607.html
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в мире, иран, пакистан, белуджистан, али хаменеи, касем сулеймани, корпус стражей исламской революции, моссад
В мире, Иран, Пакистан, Белуджистан, Али Хаменеи, Касем Сулеймани, Корпус стражей исламской революции, Моссад
Иран нанес ракетный удар по террористической группировке в Пакистане

Press TV: Иран нанес ракетный удар по террористической группировке в Пакистане

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 янв — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан, сообщило агентство Press TV.
«

"КСИР нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по главной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в пакистанской провинции Белуджистан", — говорится в публикации.

Это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана.
В середине декабря минувшего года в области Раск юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан произошел террористический акт, в результате которого погибли по меньшей мере 12 сотрудников полицейского управления, еще семь человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя признанная в Иране террористической суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), ведущая борьбу против правительства Исламской Республики, основную часть населения которой составляют мусульмане-шииты.
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Военная активность Ирана

Как сообщил во вторник Корпус стражей исламской революции, иранские военные выпустили по объектам в Иракском Курдистане и Сирии более 20 баллистических ракет.
КСИР уточнил, что запустили четыре ракеты Kheibar Shekan из провинции Хузестан по позициям ИГИЛ* в районе Идлиба, еще девять ракет — по позициям "террористических группировок" в других районах Сирии. Одиннадцать ракет выпустили из разных частей Ирана по позициям "Моссада" в Иракском Курдистане. Как сообщалось, в Эрбиле в результате ракетных ударов в районе консульства США и международного аэропорта погибли четыре человека, шесть получили ранения.
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В свою очередь, в правительстве Ирака подчеркнули, что расценивают ракетный обстрел как угрозу суверенитету и предпримут все законные меры реагирования, включая обращение в Совбез ООН.
За несколько дней до атаки верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский Фронт сопротивления в арабских странах "наносить удары по врагу", где бы тот ни находился. Атаки на Эрбиль стали ответом на теракт 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в четвертую годовщину гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. Погибли 89 человек, ответственность за нападение взяла на себя ИГИЛ.
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В миреИранПакистанБелуджистанАли ХаменеиКасем СулейманиКорпус стражей исламской революцииМоссад
 
 
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