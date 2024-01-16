Ирак назвал обстрел со стороны Ирана агрессией против суверенитета страны
МИД Ирака: обстрел Ирана является агрессией против суверенитета и безопасности
БАГДАД, 16 янв — РИА Новости. Власти Ирака расценивают обстрел города Эрбиль со стороны Ирана как акт агрессии, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МИД.
«
"Правительство Республики Ирак выразило решительное осуждение иранской агрессии против города Эрбиль, выражавшейся в бомбардировке жилых домов баллистическими ракетами, что привело к жертвам среди гражданского населения. <...> Правительство Республики Ирак считает такое поведение агрессией против суверенитета Ирака и безопасности иракского народа", — говорится в сообщении.
В Багдаде предупредили, что предпримут в ответ на нападение все законные меры, включая подачу жалобы в Совбез ООН.
Иракский премьер распорядился сформировать комитет во главе с советником по национальной безопасности для расследования агрессии и сбора информации, которая поддержит позицию Ирака на международном уровне.
В МИД пообещали доказать ложность утверждений "сторон, стоящих за этими <...> действиями".
В ночь на вторник в столице Иракского Курдистана Эрбиле прогремели взрывы в районе консульства США и международного аэропорта. Погибли четыре человека, шесть получили ранения.
Ответственность за нападение взяло на себя элитное подразделение Вооруженных сил Ирана — Корпус стражей исламской революции. В КСИР сообщили, что выпустили несколько баллистических ракет по одной из главных штаб-квартир "Моссада" в Иракском Курдистане, уничтожив ее.
Как заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, КСИР ударил по Иракскому Курдистану в целях защиты суверенитета, борьбы с терроризмом и наказания нарушителей безопасности исламской республики.
Как предположил в разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский, удары Ирана по объектам израильской разведки в Эрбиле стали местью за теракт в Кермане 3 января во время траурного шествия в четвертую годовщину гибели генерала Касема Сулеймани. Тогда погибли 89 человек, ранения получили 284. Ответственность взяла на себя ИГИЛ*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.