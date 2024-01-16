https://ria.ru/20240116/irak-1921555081.html

Ирак назвал обстрел со стороны Ирана агрессией против суверенитета страны

Ирак назвал обстрел со стороны Ирана агрессией против суверенитета страны - РИА Новости, 16.01.2024

Ирак назвал обстрел со стороны Ирана агрессией против суверенитета страны

Власти Ирака расценивают обстрел города Эрбиль со стороны Ирана как акт агрессии, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МИД. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T10:05

2024-01-16T10:05

2024-01-16T11:50

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иракский курдистан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БАГДАД, 16 янв — РИА Новости. Власти Ирака расценивают обстрел города Эрбиль со стороны Ирана как акт агрессии, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МИД."Правительство Республики Ирак выразило решительное осуждение иранской агрессии против города Эрбиль, выражавшейся в бомбардировке жилых домов баллистическими ракетами, что привело к жертвам среди гражданского населения. <...> Правительство Республики Ирак считает такое поведение агрессией против суверенитета Ирака и безопасности иракского народа", — говорится в сообщении.В Багдаде предупредили, что предпримут в ответ на нападение все законные меры, включая подачу жалобы в Совбез ООН.Иракский премьер распорядился сформировать комитет во главе с советником по национальной безопасности для расследования агрессии и сбора информации, которая поддержит позицию Ирака на международном уровне.В МИД пообещали доказать ложность утверждений "сторон, стоящих за этими <...> действиями".В ночь на вторник в столице Иракского Курдистана Эрбиле прогремели взрывы в районе консульства США и международного аэропорта. Погибли четыре человека, шесть получили ранения.Ответственность за нападение взяло на себя элитное подразделение Вооруженных сил Ирана — Корпус стражей исламской революции. В КСИР сообщили, что выпустили несколько баллистических ракет по одной из главных штаб-квартир "Моссада" в Иракском Курдистане, уничтожив ее.Как заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, КСИР ударил по Иракскому Курдистану в целях защиты суверенитета, борьбы с терроризмом и наказания нарушителей безопасности исламской республики.Как предположил в разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский, удары Ирана по объектам израильской разведки в Эрбиле стали местью за теракт в Кермане 3 января во время траурного шествия в четвертую годовщину гибели генерала Касема Сулеймани. Тогда погибли 89 человек, ранения получили 284. Ответственность взяла на себя ИГИЛ*.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240116/irak-1921531118.html

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Дым над иракским Эрбилем Дым поднимается над иракским Эрбилем, предположительно, после ракетной атаки 2024-01-16T10:05 true PT1M21S

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в мире, ирак, иран, оон, иракский курдистан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году