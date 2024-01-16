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Ирак назвал обстрел со стороны Ирана агрессией против суверенитета страны - РИА Новости, 16.01.2024
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10:05 16.01.2024 (обновлено: 11:50 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/irak-1921555081.html
Ирак назвал обстрел со стороны Ирана агрессией против суверенитета страны
Ирак назвал обстрел со стороны Ирана агрессией против суверенитета страны - РИА Новости, 16.01.2024
Ирак назвал обстрел со стороны Ирана агрессией против суверенитета страны
Власти Ирака расценивают обстрел города Эрбиль со стороны Ирана как акт агрессии, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МИД. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:05
2024-01-16T11:50
в мире
ирак
иран
оон
иракский курдистан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БАГДАД, 16 янв — РИА Новости. Власти Ирака расценивают обстрел города Эрбиль со стороны Ирана как акт агрессии, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МИД."Правительство Республики Ирак выразило решительное осуждение иранской агрессии против города Эрбиль, выражавшейся в бомбардировке жилых домов баллистическими ракетами, что привело к жертвам среди гражданского населения. &lt;...&gt; Правительство Республики Ирак считает такое поведение агрессией против суверенитета Ирака и безопасности иракского народа", — говорится в сообщении.В Багдаде предупредили, что предпримут в ответ на нападение все законные меры, включая подачу жалобы в Совбез ООН.Иракский премьер распорядился сформировать комитет во главе с советником по национальной безопасности для расследования агрессии и сбора информации, которая поддержит позицию Ирака на международном уровне.В МИД пообещали доказать ложность утверждений "сторон, стоящих за этими &lt;...&gt; действиями".В ночь на вторник в столице Иракского Курдистана Эрбиле прогремели взрывы в районе консульства США и международного аэропорта. Погибли четыре человека, шесть получили ранения.Ответственность за нападение взяло на себя элитное подразделение Вооруженных сил Ирана — Корпус стражей исламской революции. В КСИР сообщили, что выпустили несколько баллистических ракет по одной из главных штаб-квартир "Моссада" в Иракском Курдистане, уничтожив ее.Как заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, КСИР ударил по Иракскому Курдистану в целях защиты суверенитета, борьбы с терроризмом и наказания нарушителей безопасности исламской республики.Как предположил в разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский, удары Ирана по объектам израильской разведки в Эрбиле стали местью за теракт в Кермане 3 января во время траурного шествия в четвертую годовщину гибели генерала Касема Сулеймани. Тогда погибли 89 человек, ранения получили 284. Ответственность взяла на себя ИГИЛ*.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240116/irak-1921531118.html
https://ria.ru/20240114/obstrel-1921332904.html
ирак
иран
иракский курдистан
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Дым над иракским Эрбилем
Дым поднимается над иракским Эрбилем, предположительно, после ракетной атаки
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в мире, ирак, иран, оон, иракский курдистан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Иран, ООН, Иракский Курдистан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ирак назвал обстрел со стороны Ирана агрессией против суверенитета страны

МИД Ирака: обстрел Ирана является агрессией против суверенитета и безопасности

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БАГДАД, 16 янв — РИА Новости. Власти Ирака расценивают обстрел города Эрбиль со стороны Ирана как акт агрессии, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МИД.
«
"Правительство Республики Ирак выразило решительное осуждение иранской агрессии против города Эрбиль, выражавшейся в бомбардировке жилых домов баллистическими ракетами, что привело к жертвам среди гражданского населения. <...> Правительство Республики Ирак считает такое поведение агрессией против суверенитета Ирака и безопасности иракского народа", — говорится в сообщении.
В Багдаде предупредили, что предпримут в ответ на нападение все законные меры, включая подачу жалобы в Совбез ООН.
Иракский премьер распорядился сформировать комитет во главе с советником по национальной безопасности для расследования агрессии и сбора информации, которая поддержит позицию Ирака на международном уровне.
Обстановка недалеко от места попадания ракет в Эрбиле - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
При ударах КСИР в Ираке погиб курдский бизнесмен и его семья, сообщили СМИ
04:01
В МИД пообещали доказать ложность утверждений "сторон, стоящих за этими <...> действиями".
В ночь на вторник в столице Иракского Курдистана Эрбиле прогремели взрывы в районе консульства США и международного аэропорта. Погибли четыре человека, шесть получили ранения.
Ответственность за нападение взяло на себя элитное подразделение Вооруженных сил Ирана — Корпус стражей исламской революции. В КСИР сообщили, что выпустили несколько баллистических ракет по одной из главных штаб-квартир "Моссада" в Иракском Курдистане, уничтожив ее.
Как заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, КСИР ударил по Иракскому Курдистану в целях защиты суверенитета, борьбы с терроризмом и наказания нарушителей безопасности исламской республики.
Как предположил в разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский, удары Ирана по объектам израильской разведки в Эрбиле стали местью за теракт в Кермане 3 января во время траурного шествия в четвертую годовщину гибели генерала Касема Сулеймани. Тогда погибли 89 человек, ранения получили 284. Ответственность взяла на себя ИГИЛ*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Американская военная авиабаза Айн Аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Шиитские группировки заявили об обстреле американских баз в Ираке и Сирии
14 января, 23:48
 
В миреИракИранООНИракский КурдистанОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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