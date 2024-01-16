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При ударах КСИР в Ираке погиб курдский бизнесмен и его семья, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.01.2024
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04:01 16.01.2024 (обновлено: 10:37 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/irak-1921531118.html
При ударах КСИР в Ираке погиб курдский бизнесмен и его семья, сообщили СМИ
При ударах КСИР в Ираке погиб курдский бизнесмен и его семья, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.01.2024
При ударах КСИР в Ираке погиб курдский бизнесмен и его семья, сообщили СМИ
Курдский бизнесмен Пешрав Дизайи и члены его семьи погибли в результате ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана по... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T04:01
2024-01-16T10:37
иран
эрбиль
корпус стражей исламской революции
в мире
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Курдский бизнесмен Пешрав Дизайи и члены его семьи погибли в результате ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана по иракскому городу Эрбиль, сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на бывшего заместителя спикера парламента Курдистана, члена политбюро Демократической партии Курдистана Хемна Хаврами. "Пешрав Дизайи, известный курдский бизнесмен и владелец Falcon Group, которая занимается крупными проектами, в том числе проектом в области недвижимости Empire World, погиб от ранений... после того как в его дом попала ракета", - цитирует телеканал публикацию Хаврами в соцсети Х. Хаврами добавил, что погибли четыре члена семьи бизнесмена. Ранее телеканал Rudaw со ссылкой на Совет безопасности иракского региона Курдистан сообщал, что при атаке Корпуса стражей исламской революции Ирана по городу Эрбиль погибли по меньшей мере четыре человека, еще шесть пострадали. Ответственность за атаки баллистическими ракетами взял на себя иранский КСИР, который заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок.
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иран, эрбиль, корпус стражей исламской революции, в мире
Иран, Эрбиль, Корпус стражей исламской революции, В мире
При ударах КСИР в Ираке погиб курдский бизнесмен и его семья, сообщили СМИ

Rudaw: при ударах КСИР по Эрбилю погиб курдский бизнесмен и члены его семьи

© AP Photo / Rudaw TVОбстановка недалеко от места попадания ракет в Эрбиле
Обстановка недалеко от места попадания ракет в Эрбиле - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Rudaw TV
Обстановка недалеко от места попадания ракет в Эрбиле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Курдский бизнесмен Пешрав Дизайи и члены его семьи погибли в результате ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана по иракскому городу Эрбиль, сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на бывшего заместителя спикера парламента Курдистана, члена политбюро Демократической партии Курдистана Хемна Хаврами.
«
"Пешрав Дизайи, известный курдский бизнесмен и владелец Falcon Group, которая занимается крупными проектами, в том числе проектом в области недвижимости Empire World, погиб от ранений... после того как в его дом попала ракета", - цитирует телеканал публикацию Хаврами в соцсети Х.
Хаврами добавил, что погибли четыре члена семьи бизнесмена.
Ранее телеканал Rudaw со ссылкой на Совет безопасности иракского региона Курдистан сообщал, что при атаке Корпуса стражей исламской революции Ирана по городу Эрбиль погибли по меньшей мере четыре человека, еще шесть пострадали.
Ответственность за атаки баллистическими ракетами взял на себя иранский КСИР, который заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
США отреагировали на удары КСИР по иракскому Эрбилю
02:25
 
ИранЭрбильКорпус стражей исламской революцииВ мире
 
 
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