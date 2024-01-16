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Попова спрогнозировала спад заболеваемости гриппом А в России - РИА Новости, 16.01.2024
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21:10 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/gripp-1921733082.html
Попова спрогнозировала спад заболеваемости гриппом А в России
Попова спрогнозировала спад заболеваемости гриппом А в России - РИА Новости, 16.01.2024
Попова спрогнозировала спад заболеваемости гриппом А в России
Волна заболеваемости гриппом А, по прогнозам, пойдёт на спад в России примерно через три недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T21:10
2024-01-16T21:10
общество
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Волна заболеваемости гриппом А, по прогнозам, пойдёт на спад в России примерно через три недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1". "Прогноз, что волна, связанная с вирусом гриппа А, уйдёт недели через три, наши эксперты дают",- сказала Попова.Она отметила, что на первой неделе года отмечалось снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, так как люди реже обращались к медикам и занимались самолечением, а уже на второй неделе есть значимый рост заболеваемости. По словам Поповой, бывают также случаи, когда у пациента выявляют сразу два вируса, но это случается крайне редко. При этом ситуации, когда у заболевшего выявляют и вирус, и бактерии, случаются все чаще, добавила она.
https://ria.ru/20231228/gripp_a-1918677944.html
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общество, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова
Попова спрогнозировала спад заболеваемости гриппом А в России

Попова: заболеваемость гриппом А в России пойдёт на спад через три недели

© Фото : Freepik/stefamerpikЖенщина на больничном
Женщина на больничном - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : Freepik/stefamerpik
Женщина на больничном. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Волна заболеваемости гриппом А, по прогнозам, пойдёт на спад в России примерно через три недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
"Прогноз, что волна, связанная с вирусом гриппа А, уйдёт недели через три, наши эксперты дают",- сказала Попова.
Она отметила, что на первой неделе года отмечалось снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, так как люди реже обращались к медикам и занимались самолечением, а уже на второй неделе есть значимый рост заболеваемости.
По словам Поповой, бывают также случаи, когда у пациента выявляют сразу два вируса, но это случается крайне редко. При этом ситуации, когда у заболевшего выявляют и вирус, и бактерии, случаются все чаще, добавила она.
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ОбществоРоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна Попова
 
 
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