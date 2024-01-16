https://ria.ru/20240116/gorelkin-1921676266.html

Instagram* становится комфортной средой для преступников, заявил Горелкин

Instagram* становится комфортной средой для преступников, заявил Горелкин - РИА Новости, 16.01.2024

Instagram* становится комфортной средой для преступников, заявил Горелкин

Instagram* (деятельность Meta - соцсети Facebook* и Instagram* - запрещена в России как экстремистская) в силу своего статуса становится всё более комфортной... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:43

2024-01-16T16:43

2024-01-16T16:43

россия

антон горелкин

москва

иван янковский

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Instagram* (деятельность Meta - соцсети Facebook* и Instagram* - запрещена в России как экстремистская) в силу своего статуса становится всё более комфортной средой для преступников, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. "Instagram* в силу своего статуса становится всё более комфортной средой для преступников. На этом фоне не только кинозвездам, а всем российским гражданам нужно задать себе простой вопрос: а нужен ли мне вообще аккаунт в социальной сети, которая находится вне правового поля РФ и где меня могут безнаказанно подставить или кинуть на деньги", - написал он в своем Telegram-канале. При этом депутат рассказал, что актер Иван Янковский "оказался в центре скандала". "Жительница Москвы утверждает, что увидела в его Instagram*-аккаунте рекламу инвест-услуг, которые оказались мошенничеством. Сам Янковский утверждает, что ничего подобного не размещал. По одной из версий, женщине подсунули фейковый пост, который в результате обошелся ей в 263 тысячи рублей" - рассказал депутат. При этом Горелкин отметил, что в деталях этой истории еще предстоит разобраться правоохранительным органам. "Надеюсь, что у них получится найти преступников и восстановить справедливость. Вместе с тем очевидно, что статус запрещенной социальной сети станет одним из факторов, осложняющих работу следствия. Не исключаю, что злоумышленники намеренно выбрали для реализации своей схемы именно Instagram*, понимая, что российские соцсети для правоохранителей более прозрачны", - рассказал депутат.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230420/vikipediya-1866585018.html

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россия, антон горелкин, москва, иван янковский , госдума рф