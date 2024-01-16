https://ria.ru/20240116/gorelkin-1921676266.html
Instagram* становится комфортной средой для преступников, заявил Горелкин
Instagram* становится комфортной средой для преступников, заявил Горелкин - РИА Новости, 16.01.2024
Instagram* становится комфортной средой для преступников, заявил Горелкин
Instagram* (деятельность Meta - соцсети Facebook* и Instagram* - запрещена в России как экстремистская) в силу своего статуса становится всё более комфортной... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:43
2024-01-16T16:43
2024-01-16T16:43
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антон горелкин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Instagram* (деятельность Meta - соцсети Facebook* и Instagram* - запрещена в России как экстремистская) в силу своего статуса становится всё более комфортной средой для преступников, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. "Instagram* в силу своего статуса становится всё более комфортной средой для преступников. На этом фоне не только кинозвездам, а всем российским гражданам нужно задать себе простой вопрос: а нужен ли мне вообще аккаунт в социальной сети, которая находится вне правового поля РФ и где меня могут безнаказанно подставить или кинуть на деньги", - написал он в своем Telegram-канале. При этом депутат рассказал, что актер Иван Янковский "оказался в центре скандала". "Жительница Москвы утверждает, что увидела в его Instagram*-аккаунте рекламу инвест-услуг, которые оказались мошенничеством. Сам Янковский утверждает, что ничего подобного не размещал. По одной из версий, женщине подсунули фейковый пост, который в результате обошелся ей в 263 тысячи рублей" - рассказал депутат. При этом Горелкин отметил, что в деталях этой истории еще предстоит разобраться правоохранительным органам. "Надеюсь, что у них получится найти преступников и восстановить справедливость. Вместе с тем очевидно, что статус запрещенной социальной сети станет одним из факторов, осложняющих работу следствия. Не исключаю, что злоумышленники намеренно выбрали для реализации своей схемы именно Instagram*, понимая, что российские соцсети для правоохранителей более прозрачны", - рассказал депутат.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, антон горелкин, москва, иван янковский , госдума рф
Россия, Антон Горелкин, Москва, Иван Янковский , Госдума РФ
Instagram* становится комфортной средой для преступников, заявил Горелкин
Горелкин: Instagram* становится более комфортной средой для преступников
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Instagram* (деятельность Meta - соцсети Facebook* и Instagram* - запрещена в России как экстремистская) в силу своего статуса становится всё более комфортной средой для преступников, считает
депутат Госдумы Антон Горелкин.
"Instagram* в силу своего статуса становится всё более комфортной средой для преступников. На этом фоне не только кинозвездам, а всем российским гражданам нужно задать себе простой вопрос: а нужен ли мне вообще аккаунт в социальной сети, которая находится вне правового поля РФ и где меня могут безнаказанно подставить или кинуть на деньги", - написал он в своем Telegram-канале.
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При этом депутат рассказал, что актер Иван Янковский
"оказался в центре скандала".
"Жительница Москвы
утверждает, что увидела в его Instagram*-аккаунте рекламу инвест-услуг, которые оказались мошенничеством. Сам Янковский утверждает, что ничего подобного не размещал. По одной из версий, женщине подсунули фейковый пост, который в результате обошелся ей в 263 тысячи рублей" - рассказал депутат.
При этом Горелкин отметил, что в деталях этой истории еще предстоит разобраться правоохранительным органам.
"Надеюсь, что у них получится найти преступников и восстановить справедливость. Вместе с тем очевидно, что статус запрещенной социальной сети станет одним из факторов, осложняющих работу следствия. Не исключаю, что злоумышленники намеренно выбрали для реализации своей схемы именно Instagram*, понимая, что российские соцсети для правоохранителей более прозрачны", - рассказал депутат.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская Суд оштрафовал Twitch за неудаление фейков о частичной мобилизации