https://ria.ru/20240116/flot-1921540857.html

Сенатор усомнился в перспективах создания нейтрального флота в Черном море

Сенатор усомнился в перспективах создания нейтрального флота в Черном море - РИА Новости, 16.01.2024

Сенатор усомнился в перспективах создания нейтрального флота в Черном море

Если будет создан нейтральный военный флот для сопровождения в Чёрном море торговых судов, вывозящих зерно и удобрения, то в него вряд ли войдёт много стран,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T07:45

2024-01-16T07:45

2024-01-16T07:45

сергей цеков

владимир путин

оон

нато

вооруженные силы украины

россия

украина

черное море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100112/98/1001129858_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_0ac6b0bac2353eff6802302207d7e5ab.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Если будет создан нейтральный военный флот для сопровождения в Чёрном море торговых судов, вывозящих зерно и удобрения, то в него вряд ли войдёт много стран, считает член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. В новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения. "Очень хотелось бы западным странам, натовским странам, американцам, чтобы некие нейтральные страны создали какой-то союз для какой-то помощи Украине — в данном случае зерновой сделки. Но, мне кажется, что вряд ли войдёт много стран — я не говорю за все страны — но никакой группы здесь не будет. Не будет здесь много стран, которые хотели бы участвовать в создании подобного союза", - сказал Цеков РИА Новости. Сенатор отметил, что у него есть сомнения, что найдётся "хоть одна нейтральная страна", которая это сделает. "Вопрос возникает о нейтральных странах Черноморского бассейна — это либо страны НАТО: Турция, Грузия — абсолютно понятны нам эти страны, есть уверенность, что они в подобной акции участвовать не будут. Если речь идёт о странах, которые находятся далеко за пределами Черноморского бассейна — в Средиземном море или вообще откуда, то 99%, что эти страны тоже не будут участвовать в подобной акции", - объяснил парламентарий. Он объяснил, что причиной этому может стать опасность в сопровождении грузов: были случаи, когда на установленных Украиной минах подрывались гражданские суда. "Во-вторых, если они участвуют в подобных действиях, то они фактически выступают союзниками Украины в этом вопросе. В-третьих, где вообще уверенность, что они будут сопровождать или помогать перевозить гуманитарные грузы? Зерновая сделка во многом закончилась именно по той причине, что под прикрытием перевозки зерна перевозилось вооружение", - добавил Цеков. Он также напомнил, что организаторы форума в Давосе надеются на свою победу в противостоянии с Россией, хотя понятно, что "у европейцев и у американцев никаких шансов нет". "Многие понимают, что Россия проводит СВО ограниченным контингентом наших вооруженных сил. Ограниченным! Они что, собираются провоцировать на участие России в целом? Тогда это будет для них очень плохо. Они занимаются провокациями, я считаю, что этим занимаются не от большого ума", - заключил парламентарий. Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю. В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.

https://ria.ru/20240116/chernoe_more-1921539349.html

https://ria.ru/20240116/chernoe_more-1921538813.html

https://ria.ru/20240115/nato-1921347154.html

россия

украина

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей цеков, владимир путин, оон, нато, вооруженные силы украины, россия, украина, черное море