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Сенатор усомнился в перспективах создания нейтрального флота в Черном море - РИА Новости, 16.01.2024
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07:45 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/flot-1921540857.html
Сенатор усомнился в перспективах создания нейтрального флота в Черном море
Сенатор усомнился в перспективах создания нейтрального флота в Черном море - РИА Новости, 16.01.2024
Сенатор усомнился в перспективах создания нейтрального флота в Черном море
Если будет создан нейтральный военный флот для сопровождения в Чёрном море торговых судов, вывозящих зерно и удобрения, то в него вряд ли войдёт много стран,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T07:45
2024-01-16T07:45
сергей цеков
владимир путин
оон
нато
вооруженные силы украины
россия
украина
черное море
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Если будет создан нейтральный военный флот для сопровождения в Чёрном море торговых судов, вывозящих зерно и удобрения, то в него вряд ли войдёт много стран, считает член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. В новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения. "Очень хотелось бы западным странам, натовским странам, американцам, чтобы некие нейтральные страны создали какой-то союз для какой-то помощи Украине — в данном случае зерновой сделки. Но, мне кажется, что вряд ли войдёт много стран — я не говорю за все страны — но никакой группы здесь не будет. Не будет здесь много стран, которые хотели бы участвовать в создании подобного союза", - сказал Цеков РИА Новости. Сенатор отметил, что у него есть сомнения, что найдётся "хоть одна нейтральная страна", которая это сделает. "Вопрос возникает о нейтральных странах Черноморского бассейна — это либо страны НАТО: Турция, Грузия — абсолютно понятны нам эти страны, есть уверенность, что они в подобной акции участвовать не будут. Если речь идёт о странах, которые находятся далеко за пределами Черноморского бассейна — в Средиземном море или вообще откуда, то 99%, что эти страны тоже не будут участвовать в подобной акции", - объяснил парламентарий. Он объяснил, что причиной этому может стать опасность в сопровождении грузов: были случаи, когда на установленных Украиной минах подрывались гражданские суда. "Во-вторых, если они участвуют в подобных действиях, то они фактически выступают союзниками Украины в этом вопросе. В-третьих, где вообще уверенность, что они будут сопровождать или помогать перевозить гуманитарные грузы? Зерновая сделка во многом закончилась именно по той причине, что под прикрытием перевозки зерна перевозилось вооружение", - добавил Цеков. Он также напомнил, что организаторы форума в Давосе надеются на свою победу в противостоянии с Россией, хотя понятно, что "у европейцев и у американцев никаких шансов нет". "Многие понимают, что Россия проводит СВО ограниченным контингентом наших вооруженных сил. Ограниченным! Они что, собираются провоцировать на участие России в целом? Тогда это будет для них очень плохо. Они занимаются провокациями, я считаю, что этим занимаются не от большого ума", - заключил парламентарий. Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю. В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.
https://ria.ru/20240116/chernoe_more-1921539349.html
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сергей цеков, владимир путин, оон, нато, вооруженные силы украины, россия, украина, черное море
Сергей Цеков, Владимир Путин, ООН, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Черное море
Сенатор усомнился в перспективах создания нейтрального флота в Черном море

Цеков: в нейтральный флот в Черном море вряд ли могло бы войти много стран

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЧлен международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков
Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Если будет создан нейтральный военный флот для сопровождения в Чёрном море торговых судов, вывозящих зерно и удобрения, то в него вряд ли войдёт много стран, считает член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.
В новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения.
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"Очень хотелось бы западным странам, натовским странам, американцам, чтобы некие нейтральные страны создали какой-то союз для какой-то помощи Украине — в данном случае зерновой сделки. Но, мне кажется, что вряд ли войдёт много стран — я не говорю за все страны — но никакой группы здесь не будет. Не будет здесь много стран, которые хотели бы участвовать в создании подобного союза", - сказал Цеков РИА Новости.
Сенатор отметил, что у него есть сомнения, что найдётся "хоть одна нейтральная страна", которая это сделает.
"Вопрос возникает о нейтральных странах Черноморского бассейна — это либо страны НАТО: Турция, Грузия — абсолютно понятны нам эти страны, есть уверенность, что они в подобной акции участвовать не будут. Если речь идёт о странах, которые находятся далеко за пределами Черноморского бассейна — в Средиземном море или вообще откуда, то 99%, что эти страны тоже не будут участвовать в подобной акции", - объяснил парламентарий.
Он объяснил, что причиной этому может стать опасность в сопровождении грузов: были случаи, когда на установленных Украиной минах подрывались гражданские суда.
"Во-вторых, если они участвуют в подобных действиях, то они фактически выступают союзниками Украины в этом вопросе. В-третьих, где вообще уверенность, что они будут сопровождать или помогать перевозить гуманитарные грузы? Зерновая сделка во многом закончилась именно по той причине, что под прикрытием перевозки зерна перевозилось вооружение", - добавил Цеков.
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Он также напомнил, что организаторы форума в Давосе надеются на свою победу в противостоянии с Россией, хотя понятно, что "у европейцев и у американцев никаких шансов нет".
"Многие понимают, что Россия проводит СВО ограниченным контингентом наших вооруженных сил. Ограниченным! Они что, собираются провоцировать на участие России в целом? Тогда это будет для них очень плохо. Они занимаются провокациями, я считаю, что этим занимаются не от большого ума", - заключил парламентарий.
Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.
В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.
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Сергей ЦековВладимир ПутинООННАТОВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаЧерное море
 
 
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