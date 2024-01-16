https://ria.ru/20240116/eksport-1921621300.html

Россия в 2023 году поставила рекорд экспорта свинины

Россия в 2023 году поставила рекорд экспорта свинины - РИА Новости, 16.01.2024

Россия в 2023 году поставила рекорд экспорта свинины

РФ в 2023 году экспортировала рекордные 255 тысяч тонн свинины и свиных субпродуктов, на 66% больше показателей предыдущего года, в текущем году может его... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:00

2024-01-16T14:00

2024-01-16T14:00

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. РФ в 2023 году экспортировала рекордные 255 тысяч тонн свинины и свиных субпродуктов, на 66% больше показателей предыдущего года, в текущем году может его обновить, такие оценки приводятся в материалах ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "В 2023 году Россия поставила на зарубежные рынки рекордные 255 тысяч тонн свинины и свиных субпродуктов, что на 66% больше показателей предыдущего года. В стоимостном выражении объем экспорта увеличился на 55%", - говорится в материалах. Согласно оценке Национального союза свиноводов (НСС), которую приводит "Агроэкспорт", совокупный экспорт продукции свиноводства по итогам 2023 года приблизится к 270 тысячам тонн на сумму 550 миллиона долларов, а в 2024 году прогнозируется в диапазоне 250-300 тысяч тонн - в частности, за счет начала в текущем году поставок в Китай. В 2023 году, по данным "Агроэкспорта", закупки свинины из РФ значительно нарастил Вьетнам - до 86 тысяч тонн, на 89% больше объема поставок 2022 года; около 54% физического объема поставок пришлось на мороженое мясо свиней, 46% – субпродукты. Другой ключевой покупатель – Белоруссия: эта страна с января по ноябрь (пока есть данные за этот период) увеличила закупки на 15%, до 83 тысяч. Основная доля (59%) пришлась на свежую и охлажденную свинину, 25% – мороженое мясо свиней, 16% – субпродукты. В топ-5 импортеров российской свинины также входят Сербия (9,6 тысячи тонн, в 2,7 раза), Монголия (9,2 тысячи тонн, плюс 38%) и Гонконг (6,9 тысячи тонн, плюс 58%). "Россия начала активно развивать экспорт свинины с 2020 года, и выход на такие объемы говорит о том, что наши компании достаточно изучили внешние рынки, освоились и уверенно себя чувствуют на них, а также смогли преодолеть технологические и логистические проблемы, которые возникли в условиях санкций", - считает гендиректор НСС Юрий Ковалев, чьи слова приводятся в материалах.

https://ria.ru/20240115/uran-1921340949.html

https://ria.ru/20240114/braziliya-1921240491.html

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)