https://ria.ru/20240116/dtp-1921620342.html

В Самарской области произошло ДТП с 15 машинами на федеральной трассе

В Самарской области произошло ДТП с 15 машинами на федеральной трассе - РИА Новости, 16.01.2024

В Самарской области произошло ДТП с 15 машинами на федеральной трассе

Авария с 15 грузовыми и легковыми автомобилями произошла на федеральной дороге М-5 "Урал" в Самарской области, движение около села Старое Ярушкино... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:00

2024-01-16T14:00

2024-01-16T14:00

происшествия

самарская область

дтп

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САМАРА, 16 янв - РИА Новости. Авария с 15 грузовыми и легковыми автомобилями произошла на федеральной дороге М-5 "Урал" в Самарской области, движение около села Старое Ярушкино приостановлено, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. "Прокуратура Сергиевского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пятнадцати грузовых и легковых автомобилей. Примерно в 11.00 (10.00 мск) на 1129 км трассы М-5 "Урал" произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Сейчас движение на трассе в районе села Старое Якушкино приостановлено. На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует прокурор района Вадим Поляков. Под его контролем принимаются меры по устранению последствий аварии и возобновлению движения. Также прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в результате аварии госпитализированы два человека. Позднее в региональном ГУМВД журналистам подтвердили информацию о двух пострадавших. Также в ведомстве отметили, что сейчас сотрудники ГИБДД принимают меры для организации реверсивного движения на дороге: растаскивают большегрузы, организуют пути перенаправления транспортного потока. Участок трассы по направлениям в Самару и Уфу перекрыт, на местах перекрытия работают экипажи ГИБДД.

https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html

https://ria.ru/20240116/dtp-1921568792.html

самарская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область, дтп