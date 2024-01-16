https://ria.ru/20240116/dtp-1921620342.html
В Самарской области произошло ДТП с 15 машинами на федеральной трассе
В Самарской области произошло ДТП с 15 машинами на федеральной трассе - РИА Новости, 16.01.2024
В Самарской области произошло ДТП с 15 машинами на федеральной трассе
Авария с 15 грузовыми и легковыми автомобилями произошла на федеральной дороге М-5 "Урал" в Самарской области, движение около села Старое Ярушкино... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:00
2024-01-16T14:00
2024-01-16T14:00
происшествия
самарская область
дтп
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САМАРА, 16 янв - РИА Новости. Авария с 15 грузовыми и легковыми автомобилями произошла на федеральной дороге М-5 "Урал" в Самарской области, движение около села Старое Ярушкино приостановлено, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. "Прокуратура Сергиевского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пятнадцати грузовых и легковых автомобилей. Примерно в 11.00 (10.00 мск) на 1129 км трассы М-5 "Урал" произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Сейчас движение на трассе в районе села Старое Якушкино приостановлено. На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует прокурор района Вадим Поляков. Под его контролем принимаются меры по устранению последствий аварии и возобновлению движения. Также прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в результате аварии госпитализированы два человека. Позднее в региональном ГУМВД журналистам подтвердили информацию о двух пострадавших. Также в ведомстве отметили, что сейчас сотрудники ГИБДД принимают меры для организации реверсивного движения на дороге: растаскивают большегрузы, организуют пути перенаправления транспортного потока. Участок трассы по направлениям в Самару и Уфу перекрыт, на местах перекрытия работают экипажи ГИБДД.
https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html
https://ria.ru/20240116/dtp-1921568792.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, дтп
Происшествия, Самарская область, ДТП
В Самарской области произошло ДТП с 15 машинами на федеральной трассе
ДТП с 15 машинами парализовало движение на трассе М-5 "Урал" в Самарской области
САМАРА, 16 янв - РИА Новости.
Авария с 15 грузовыми и легковыми автомобилями произошла на федеральной дороге М-5 "Урал" в Самарской области, движение около села Старое Ярушкино приостановлено, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале
.
"Прокуратура Сергиевского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пятнадцати грузовых и легковых автомобилей. Примерно в 11.00 (10.00 мск) на 1129 км трассы М-5 "Урал" произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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Сейчас движение на трассе в районе села Старое Якушкино приостановлено. На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует прокурор района Вадим Поляков. Под его контролем принимаются меры по устранению последствий аварии и возобновлению движения.
Также прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в результате аварии госпитализированы два человека.
На месте ДТП с участием пятнадцати грузовых и легковых автомобилей в Самарской области
1 из 2
На месте ДТП с участием пятнадцати грузовых и легковых автомобилей в Самарской области
2 из 2
На месте ДТП с участием пятнадцати грузовых и легковых автомобилей в Самарской области
1 из 2
На месте ДТП с участием пятнадцати грузовых и легковых автомобилей в Самарской области
2 из 2
Позднее в региональном ГУМВД журналистам подтвердили информацию о двух пострадавших. Также в ведомстве отметили, что сейчас сотрудники ГИБДД принимают меры для организации реверсивного движения на дороге: растаскивают большегрузы, организуют пути перенаправления транспортного потока.
Участок трассы по направлениям в Самару и Уфу перекрыт, на местах перекрытия работают экипажи ГИБДД.
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