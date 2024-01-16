https://ria.ru/20240116/dokhody-1921748070.html

Источник: скрывшийся в Австрии экс-депутат Петров получал доходы из России

Источник: скрывшийся в Австрии экс-депутат Петров получал доходы из России - РИА Новости, 16.01.2024

Источник: скрывшийся в Австрии экс-депутат Петров получал доходы из России

Скрывшийся в Австрии бывший депутат Госдумы и фактический владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров, проходящий по делу о выводе крупных денежных сумм за... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T23:46

2024-01-16T23:46

2024-01-16T23:47

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химкинский городской суд

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Скрывшийся в Австрии бывший депутат Госдумы и фактический владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров, проходящий по делу о выводе крупных денежных сумм за рубеж, продолжал получать доходы от работы своего холдинга, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Московский районный суд Северной столицы назначил предварительное судебное заседание по иску заместителя генпрокурора РФ к Сергею Петрову, частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс Лимитед" (зарегистрирована на Кипре), АО "Рольф", ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех". Группа компаний, специализируясь на продаже и обслуживании автомобилей, владеет 59 автосалонами и тремя мегамоллами в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства все акции "Рольфа" и перечисленных компаний как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. "Как показала проверка, Петров, будучи депутатом Госдумы в 2007-2016 годах, владел и нелегально руководил группой компаний "Рольф", - сказал собеседник агентства, уточнив, что будучи народным избранником Петров был не вправе заниматься предпринимательской деятельностью. По его словам, Петров распределял часть доходов от своего бизнеса между родственниками, а доходы от ГК "Рольф" депутат не декларировал. По версии следствия, чтобы скрыть бизнес, Петров фиктивно переоформил его на своего сына, но продолжал помогать развитию группы, благодаря занимаемой должности и административному ресурсу. Все фирмы, входящие в группу, согласно данным проверки, Петров контролировал, в частности, через кипрскую "Деланс Лимитед" и "Панабел Лимитед", а также ряд трастовых договоров. Сложная структура холдинга и его управления в итоге позволила скрыть настоящего бенефициара, стоящего за управлением и владением "Рольфом". Между тем, прибыль от работы группы компаний выводилась в офшоры, считают правоохранители. В 2019 году в отношении Петрова и ряда руководителей компаний было возбуждено уголовное дело из-за вывода средств за рубеж, а именно перевода денег кипрской "Панабел Лимитед" с передачей документов, содержащих недостоверные сведения. В феврале 2022 года Химкинский городской суд по иску прокуратуры взыскал с Петрова и подконтрольных ему юрлиц более 19,4 миллиарда рублей в качестве доходов, полученных за время незаконного совмещения парламентской и коммерческой деятельности. Как полагает следствие, Петров уехал из России и обосновался в Австрии, где имеет гражданство. "При этом он продолжает пользоваться сформированным в России активом, получать доходы, выводить их на зарубежные счета в западных странах", - уточнил источник, отметив, что, таким образом, группа компаний осталась под управлением Петрова. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций автомобильного дилера "Рольф" и других его активов. Ранее следствие занималось делом бывших топ-менеджеров "Рольфа". Один из них, Анатолий Кайро, был осужден на 8,5 лет за незаконный вывод миллиардов рублей на Кипр. По данным следствия, в 2014 году он участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. Согласно обвинительному заключению, ООО "Рольф" приобрела за 4 миллиарда акции "Рольф Эстейт" у кипрской компании "Панабел Лимитед". Следствие посчитало сумму сделки завышенной в несколько раз и в 2019 году возбудило уголовное дело по статье о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (статья 193.1 УК РФ). Фигурантами стали четыре человека: Петров, Кайро и еще два бизнесмена, однако в Москве остался лишь Кайро, трое других объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Компания "Рольф" была основана в 1991 году.

https://ria.ru/20231222/rolf-1917495916.html

https://ria.ru/20231222/rolf-1917437153.html

https://ria.ru/20231222/arest-1917433168.html

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происшествия, россия, австрия, санкт-петербург, сергей петров, анатолий кайро, владимир путин, химкинский городской суд, госдума рф, рольф