https://ria.ru/20240116/chernoe_more-1921538813.html

Сенатор Климов прокомментировал идею ВЭФ о нейтральном флоте в Черном море

Сенатор Климов прокомментировал идею ВЭФ о нейтральном флоте в Черном море - РИА Новости, 16.01.2024

Сенатор Климов прокомментировал идею ВЭФ о нейтральном флоте в Черном море

Любой военный флот, не принадлежащий черноморским странам, не может пройти через Босфор согласно соглашению о его использовании, Турция всегда строго соблюдала... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T07:12

2024-01-16T07:12

2024-01-16T07:12

турция

черное море

россия

андрей климов

оон

совет федерации рф

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Любой военный флот, не принадлежащий черноморским странам, не может пройти через Босфор согласно соглашению о его использовании, Турция всегда строго соблюдала этот договор, заявил РИА Новости зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, комментируя доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ).В новом докладе ВЭФ говорится, что нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения."Этот форум сам по себе — это не межгосударственное объединение. Он ничем не отличается от общества по ловле бабочек, поэтому всерьёз смотреть на это как на международное решение не стоит. Все телодвижения — надувания щёк и просто ничего. Есть правила морского судоходства, есть соответствующее соглашение по поводу правил прохождения Босфора. Турция вообще не приехала в Давос. То есть они рассуждают о том, что они вводят какие-то военные силы в Чёрное море, а по этому соглашению страны, не являющиеся черноморскими, не имеют права введения своих боевых кораблей, в случае если там находится конфликт — Турция в этом плане строго выполняет соглашение и до последнего дня выполняла", - сказал Климов.Сенатор отметил, что к этому следует относиться, как и ко всем остальным обсуждениям на ВЭФ, как, например, болезнь X."Приехали люди, одни на лыжах покататься, другие, литературно выражаясь, поболтать — тусовка. Не могу сказать, что там дел не делается — там делаются дела, в основном, делишки это, правда. Ярмарка тщеславия. Китай не приехал, Россия не приехала, Турции там нет", - заключил парламентарий.Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.

https://ria.ru/20240115/nato-1921347154.html

https://ria.ru/20240111/nato-1920662214.html

https://ria.ru/20240106/rakety-1919970688.html

турция

черное море

россия

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турция, черное море, россия, андрей климов, оон, совет федерации рф, владимир путин, вооруженные силы украины