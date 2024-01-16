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Сенатор Климов прокомментировал идею ВЭФ о нейтральном флоте в Черном море - РИА Новости, 16.01.2024
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07:12 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/chernoe_more-1921538813.html
Сенатор Климов прокомментировал идею ВЭФ о нейтральном флоте в Черном море
Сенатор Климов прокомментировал идею ВЭФ о нейтральном флоте в Черном море - РИА Новости, 16.01.2024
Сенатор Климов прокомментировал идею ВЭФ о нейтральном флоте в Черном море
Любой военный флот, не принадлежащий черноморским странам, не может пройти через Босфор согласно соглашению о его использовании, Турция всегда строго соблюдала... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T07:12
2024-01-16T07:12
турция
черное море
россия
андрей климов
оон
совет федерации рф
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Любой военный флот, не принадлежащий черноморским странам, не может пройти через Босфор согласно соглашению о его использовании, Турция всегда строго соблюдала этот договор, заявил РИА Новости зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, комментируя доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ).В новом докладе ВЭФ говорится, что нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения."Этот форум сам по себе — это не межгосударственное объединение. Он ничем не отличается от общества по ловле бабочек, поэтому всерьёз смотреть на это как на международное решение не стоит. Все телодвижения — надувания щёк и просто ничего. Есть правила морского судоходства, есть соответствующее соглашение по поводу правил прохождения Босфора. Турция вообще не приехала в Давос. То есть они рассуждают о том, что они вводят какие-то военные силы в Чёрное море, а по этому соглашению страны, не являющиеся черноморскими, не имеют права введения своих боевых кораблей, в случае если там находится конфликт — Турция в этом плане строго выполняет соглашение и до последнего дня выполняла", - сказал Климов.Сенатор отметил, что к этому следует относиться, как и ко всем остальным обсуждениям на ВЭФ, как, например, болезнь X."Приехали люди, одни на лыжах покататься, другие, литературно выражаясь, поболтать — тусовка. Не могу сказать, что там дел не делается — там делаются дела, в основном, делишки это, правда. Ярмарка тщеславия. Китай не приехал, Россия не приехала, Турции там нет", - заключил парламентарий.Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.
https://ria.ru/20240115/nato-1921347154.html
https://ria.ru/20240111/nato-1920662214.html
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турция, черное море, россия, андрей климов, оон, совет федерации рф, владимир путин, вооруженные силы украины
Турция, Черное море, Россия, Андрей Климов, ООН, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Сенатор Климов прокомментировал идею ВЭФ о нейтральном флоте в Черном море

Сенатор Климов: нейтральный флот в Черном море противоречит договору о Босфоре

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАндрей Климов перед началом заседания Совета Федерации РФ
Андрей Климов перед началом заседания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Андрей Климов перед началом заседания Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Любой военный флот, не принадлежащий черноморским странам, не может пройти через Босфор согласно соглашению о его использовании, Турция всегда строго соблюдала этот договор, заявил РИА Новости зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, комментируя доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ).
В новом докладе ВЭФ говорится, что нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения.
Побережье Крыма - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Корабли НАТО не зайдут в Черное море во время СВО, заявил турецкий политик
Вчера, 06:27
"Этот форум сам по себе — это не межгосударственное объединение. Он ничем не отличается от общества по ловле бабочек, поэтому всерьёз смотреть на это как на международное решение не стоит. Все телодвижения — надувания щёк и просто ничего. Есть правила морского судоходства, есть соответствующее соглашение по поводу правил прохождения Босфора. Турция вообще не приехала в Давос. То есть они рассуждают о том, что они вводят какие-то военные силы в Чёрное море, а по этому соглашению страны, не являющиеся черноморскими, не имеют права введения своих боевых кораблей, в случае если там находится конфликт — Турция в этом плане строго выполняет соглашение и до последнего дня выполняла", - сказал Климов.
Сенатор отметил, что к этому следует относиться, как и ко всем остальным обсуждениям на ВЭФ, как, например, болезнь X.
"Приехали люди, одни на лыжах покататься, другие, литературно выражаясь, поболтать — тусовка. Не могу сказать, что там дел не делается — там делаются дела, в основном, делишки это, правда. Ярмарка тщеславия. Китай не приехал, Россия не приехала, Турции там нет", - заключил парламентарий.
Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Украина хочет привлечь НАТО к охране морских коридоров в Черном море
11 января, 09:25
Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.
В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.
Зенитный ракетный комплекс в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Над Черным морем уничтожили шесть украинских ракет "Нептун"
6 января, 18:36
 
ТурцияЧерное мореРоссияАндрей КлимовООНСовет Федерации РФВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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