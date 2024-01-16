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Министр торговли Саудовской Аравии заявил, что страна еще не вошла в БРИКС

Министр торговли Саудовской Аравии заявил, что страна еще не вошла в БРИКС - РИА Новости, 16.01.2024

Министр торговли Саудовской Аравии заявил, что страна еще не вошла в БРИКС

Саудовская Аравия официально еще не присоединилась к блоку стран в составе БРИКС, заявил министр торговли королевства Маджид аль-Касаби во время дискуссионной... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T23:43

2024-01-16T23:43

2024-01-16T23:43

в мире

саудовская аравия

аргентина

давос

сирил рамафоса

брикс

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ДОХА, 16 янв — РИА Новости. Саудовская Аравия официально еще не присоединилась к блоку стран в составе БРИКС, заявил министр торговли королевства Маджид аль-Касаби во время дискуссионной сессии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе во вторник. Трансляция дискуссии шла на сайте форума. "Саудовская Аравия была приглашена стать членом БРИКС, но официально мы еще не присоединились к этой организации", — сказал аль-Касаби. Как отметил телеканал "Аль-Арабия", это первый комментарий, который прозвучал от саудовского чиновника после 1 января, когда королевство должно было официально вступить в БРИКС. В начале января государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило, что королевство официально стало членом БРИКС, но позднее удалило эти сообщения из своих аккаунтов в социальных сетях. На саммите БРИКС в ЮАР в августе прошлого года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Как объявил Рамафоса, полноценное участие новых стран в этой организации начнется с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20240110/ozhidaniya-1920452716.html

саудовская аравия

аргентина

давос

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в мире, саудовская аравия, аргентина, давос, сирил рамафоса, брикс