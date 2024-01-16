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В Воронеже рассказали о первых минутах после падения беспилотника - РИА Новости, 16.01.2024
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11:41 16.01.2024 (обновлено: 11:42 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/bespilotnik-1921576568.html
В Воронеже рассказали о первых минутах после падения беспилотника
В Воронеже рассказали о первых минутах после падения беспилотника - РИА Новости, 16.01.2024
В Воронеже рассказали о первых минутах после падения беспилотника
Жительница одного из домов по улице Тепличная в Воронеже Ирина Константиновна рассказала РИА Новости о первых минутах после падения беспилотника. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:41
2024-01-16T11:42
происшествия
воронеж
россия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
жилье
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ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Жительница одного из домов по улице Тепличная в Воронеже Ирина Константиновна рассказала РИА Новости о первых минутах после падения беспилотника. "Беспилотник сбили, и он прилетел сюда. А мы вот рядом, вот наш дом. Конечно, было очень страшно, сильный-сильный удар как взрыв ракеты... Мы посмотрели в окна - люди бегут... Мы думали - котельная. "Скорая" приехала, полиция приехала, люди стекаются, смотрят на этот дом. Сын вышел, а потом всё оцепили. Говорит - восьмой этаж, там черное. Семьи вывели в автобус и отвезли... У нас все цело, к нам приходил пожарный. По квартирам ходил и спрашивал, у кого чего и как. У нас все нормально", - сказала женщина. Минобороны РФ сообщало ранее, что в ночь на вторник силами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, в результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличная медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи, медицинскую помощь ей оказали на месте. Как сообщал мэр Воронежа Вадим Кстенин, в результате ночного налета в одном многоквартирном доме произошло возгорание на балконе, еще в нескольких многоквартирных и частных домах выбиты окна. Ущерб, нанесенный гражданам, будет компенсирован. Введен режим ЧС. По последним данным, в общей сложности повреждено порядка 130 окон и балконных конструкций в домах по улицам Тепличная и Острогожская.
https://ria.ru/20240116/voronezh-1921561893.html
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происшествия, воронеж, россия, воронежская область, александр гусев (губернатор), жилье
Происшествия, Воронеж, Россия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Жилье
В Воронеже рассказали о первых минутах после падения беспилотника

Жительница Воронежа рассказала о первых минутах после падения беспилотника

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилой дом в Воронеже, пострадавший в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ
Жилой дом в Воронеже, пострадавший в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости
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Жилой дом в Воронеже, пострадавший в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Жительница одного из домов по улице Тепличная в Воронеже Ирина Константиновна рассказала РИА Новости о первых минутах после падения беспилотника.
«
"Беспилотник сбили, и он прилетел сюда. А мы вот рядом, вот наш дом. Конечно, было очень страшно, сильный-сильный удар как взрыв ракеты... Мы посмотрели в окна - люди бегут... Мы думали - котельная. "Скорая" приехала, полиция приехала, люди стекаются, смотрят на этот дом. Сын вышел, а потом всё оцепили. Говорит - восьмой этаж, там черное. Семьи вывели в автобус и отвезли... У нас все цело, к нам приходил пожарный. По квартирам ходил и спрашивал, у кого чего и как. У нас все нормально", - сказала женщина.
Минобороны РФ сообщало ранее, что в ночь на вторник силами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, в результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличная медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи, медицинскую помощь ей оказали на месте.
Как сообщал мэр Воронежа Вадим Кстенин, в результате ночного налета в одном многоквартирном доме произошло возгорание на балконе, еще в нескольких многоквартирных и частных домах выбиты окна. Ущерб, нанесенный гражданам, будет компенсирован. Введен режим ЧС. По последним данным, в общей сложности повреждено порядка 130 окон и балконных конструкций в домах по улицам Тепличная и Острогожская.
Выбитые окна жилого дома в Воронеже, пострадавшего в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
В Воронеже жители поврежденных домов разместились у родственников
10:36
 
ПроисшествияВоронежРоссияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Жилье
 
 
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