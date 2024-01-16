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Из Петербурга вылетел задержанный на двое суток рейс в Дубай

Из Петербурга вылетел задержанный на двое суток рейс в Дубай - РИА Новости, 16.01.2024

Из Петербурга вылетел задержанный на двое суток рейс в Дубай

Рейс Flydubai из Петербурга прибыл в Дубай с опозданием почти на трое суток, вместо воскресенья туристы попали на отдых во вторник, эксперты рассказали РИА... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T11:18

2024-01-16T11:18

2024-01-16T11:18

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Рейс Flydubai из Петербурга прибыл в Дубай с опозданием почти на трое суток, вместо воскресенья туристы попали на отдых во вторник, эксперты рассказали РИА Новости о возможных компенсациях.Борт должен был вылететь 14 января в 0:30, но смог это сделать лишь сегодня, 16 января, ночью. В начале девятого утра пассажиры были уже в Дубае.Санкт-Петербургская транспортная прокуратура в аэропорту Пулково принимала обращения пассажиров задержанного рейса FZ 992A Санкт-Петербург – Дубай и контролировала предоставление авиакомпанией сервисных услуг, в том числе размещение пассажиров в гостинице. Кроме того, ведомство организовало проверку соблюдения прав туристов и исполнения законодательства о безопасности полетов."Важно, чтобы была проведена проверка авиакомпании, ответственных лиц, того, насколько законно это происходит, – сообщил РИА Новости зампредседателя Общественного совета при Минтрансе РФ, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. – Потом, конечно, важно возместить те потери, которые понесли люди. Или через суд, или направить претензию авиакомпании. Несмотря на то, что все летели одним самолетом, потери могут быть разные".На рейсе находились туристы компаний Fun&Sun, Anex Tour, а также самостоятельные путешественники."Поломка – обстоятельство, которое согласно Воздушному кодексу освобождает авиакомпанию от уплаты штрафа за задержку, так как речь идет о безопасности полетов, – подчеркнул глава правового комитета РСТ, генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов. – Но суммы штрафа незначительные, из-за этого пассажиры в суд обычно не обращаются. Другая история связана с убытками. Это потеря части оплаченного отдыха – турист должен был прилететь в воскресенье, а прибыл во вторник".Георгий Мохов пояснил, что это обычно компенсируется туроператором. Но чаще всего не деньгами, а предоставлением услуг. Например, продлением времени отдыха: на два дня позже прилетели и на два дня позже улетели. Или дополнительными экскурсиями, ужинами, повышением категории номера. "Добросовестные туроператоры, когда возникает такая ситуация, предлагают разного рода варианты компенсации", – добавил эксперт.Но бывают случаи, когда пассажиры отказываются от полета: например, при поездке на семинар, конференцию, свадьбу и другое привязанное к дате событие. Тут перевозчик обязан вернуть всю сумму, даже если билет был куплен по невозвратному тарифу."Если человек отказался от путевки, ситуация сложнее. Туроператор не виноват в случившемся, а убытки понести может. Например, гостиница откажется возвращать деньги, – продолжил Георгий Мохов. – Полный возврат средств за тур возможен, но зависит от финансового состояния туроператора, от его отношений с партнерами. Если он нормально себя чувствует с финансовой точки зрения, то для него не составит труда вернуть средства или предложить альтернативы. Сейчас не пандемия".Но, по словам эксперта, нужно понимать, что можно вернуть, а что – нет. Ведь бывают такие услуги, которые компенсировать которые невозможно: билеты на концерт, на "Формулу-1".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, flydubai, пулково (аэропорт), санкт-петербург