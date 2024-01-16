https://ria.ru/20240116/arest-1921640864.html

В Петербурге арестовали мужчину, предложившего услуги украинской разведке

В Петербурге арестовали мужчину, предложившего услуги украинской разведке - РИА Новости, 16.01.2024

В Петербурге арестовали мужчину, предложившего услуги украинской разведке

Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга арестовал уроженца Дагестана, которого подозревают в попытке сотрудничества с украинской разведкой по собственной... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:05

2024-01-16T15:05

2024-01-16T15:05

происшествия

санкт-петербург

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга арестовал уроженца Дагестана, которого подозревают в попытке сотрудничества с украинской разведкой по собственной инициативе, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Как информирует ведомство, 67-летний мужчина подозревается в том, что инициативно обратился в военную разведку Украины, сообщив о своих намерениях "выдать украинской стороне информацию и совершить конкретные действия, которые могут способствовать военному поражению РФ". Его действия оперативно пресекли сотрудники регионального управления ФСБ, и далее, как уточняет судебная пресс-служба, "все встречи и переписки происходили уже в рамках ОРМ" - оперативно-розыскных мероприятий. Уголовное дело расследуется по статьям о покушении на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Персональные данные подозреваемого пресс-служба судов не приводит. "Смольнинский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 67-летнего уроженца Дагестана, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 – статьи 275.1 УК РФ", – говорится в сообщении. Подозреваемый, который отказался выразить в суде свою позицию, но просил о более мягкой мере пресечения, арестован до 11 марта.

https://ria.ru/20231016/sotrudnichestvo-1903057175.html

https://ria.ru/20231016/natsizm-1903060349.html

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происшествия, санкт-петербург, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)