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На Нововоронежской АЭС сообщили о последствиях атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:06 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/aes-1921546786.html
На Нововоронежской АЭС сообщили о последствиях атаки беспилотников ВСУ
На Нововоронежской АЭС сообщили о последствиях атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
На Нововоронежской АЭС сообщили о последствиях атаки беспилотников ВСУ
Атака беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области не отразилась на Нововоронежской атомной станции, которая продолжает работу в штатном режиме,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T09:06
2024-01-16T09:06
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
россия
воронеж
александр гусев (губернатор)
нововоронежская аэс
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ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Атака беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области не отразилась на Нововоронежской атомной станции, которая продолжает работу в штатном режиме, сообщает АЭС в Telegram. "Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме. Энергоблоки №4, 5, 6 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 3788 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет", - говорится в сообщении. Минобороны РФ сообщало ранее, что в ночь на вторник силами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. По словам губернатора области Александра Гусева, в результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличная медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи, медицинскую помощь ей оказали на месте. Как сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин, в результате ночного налета в одном многоквартирном произошло возгорание на балконе, еще в нескольких многоквартирных и частных домах выбиты окна. По данным мэра, повреждено более чем три десятка окон. Ущерб, нанесенный гражданам, будет компенсирован. Введен режим ЧС.
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происшествия, воронежская область, россия, воронеж, александр гусев (губернатор), нововоронежская аэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Россия, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Нововоронежская АЭС
На Нововоронежской АЭС сообщили о последствиях атаки беспилотников ВСУ

Атака БПЛА в Воронежской области не отразилась на работе Нововоронежской АЭС

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкНововоронежская атомная станция АЭС
Нововоронежская атомная станция АЭС - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Нововоронежская атомная станция АЭС. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Атака беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области не отразилась на Нововоронежской атомной станции, которая продолжает работу в штатном режиме, сообщает АЭС в Telegram.
«
"Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме. Энергоблоки №4, 5, 6 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 3788 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет", - говорится в сообщении.
Минобороны РФ сообщало ранее, что в ночь на вторник силами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. По словам губернатора области Александра Гусева, в результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличная медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи, медицинскую помощь ей оказали на месте.
Как сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин, в результате ночного налета в одном многоквартирном произошло возгорание на балконе, еще в нескольких многоквартирных и частных домах выбиты окна. По данным мэра, повреждено более чем три десятка окон. Ущерб, нанесенный гражданам, будет компенсирован. Введен режим ЧС.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьРоссияВоронежАлександр Гусев (губернатор)Нововоронежская АЭС
 
 
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