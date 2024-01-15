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Число жертв взрыва в мебельном цехе в Баку увеличилось до семи

Число жертв взрыва в мебельном цехе в Баку увеличилось до семи - РИА Новости, 15.01.2024

Число жертв взрыва в мебельном цехе в Баку увеличилось до семи

Число погибших в результате взрыва и пожара в мебельном цехе в Бинагадинском районе города Баку достигло семи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T23:18

2024-01-15T23:18

2024-01-15T23:19

в мире

баку

азербайджан

генеральная прокуратура рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАКУ, 15 янв – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва и пожара в мебельном цехе в Бинагадинском районе города Баку достигло семи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры Азербайджана. "Число погибших достигло семи человек. В результате поисково-спасательных работ на месте взрыва в мебельном цехе, расположенном на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, были обнаружены и извлечены из-под завалов тела шести человек. Некоторое время назад было обнаружено и извлечено еще одно тело", - отметили в генпрокуратуре. Ранее в совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана сообщалось о трех погибших и 24 пострадавших.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взрыв в мебельном цехе в Баку В Баку прогремел мощный взрыв в цехе про производству мебели, есть данные о погибших, сообщил корреспондент РИА Новости. Информацию подтвердили и местные власти. 2024-01-15T23:18 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, баку, азербайджан, генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео