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Число жертв взрыва в мебельном цехе в Баку увеличилось до семи
Число жертв взрыва в мебельном цехе в Баку увеличилось до семи - РИА Новости, 15.01.2024
Число жертв взрыва в мебельном цехе в Баку увеличилось до семи
Число погибших в результате взрыва и пожара в мебельном цехе в Бинагадинском районе города Баку достигло семи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T23:18
2024-01-15T23:18
2024-01-15T23:19
в мире
баку
азербайджан
генеральная прокуратура рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАКУ, 15 янв – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва и пожара в мебельном цехе в Бинагадинском районе города Баку достигло семи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры Азербайджана. "Число погибших достигло семи человек. В результате поисково-спасательных работ на месте взрыва в мебельном цехе, расположенном на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, были обнаружены и извлечены из-под завалов тела шести человек. Некоторое время назад было обнаружено и извлечено еще одно тело", - отметили в генпрокуратуре. Ранее в совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана сообщалось о трех погибших и 24 пострадавших.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921401939_0:214:496:586_1920x0_80_0_0_ecaf9cf02d47816f261936da95754313.jpg
Взрыв в мебельном цехе в Баку
В Баку прогремел мощный взрыв в цехе про производству мебели, есть данные о погибших, сообщил корреспондент РИА Новости. Информацию подтвердили и местные власти.
2024-01-15T23:18
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, баку, азербайджан, генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
В мире, Баку, Азербайджан, Генеральная прокуратура РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число жертв взрыва в мебельном цехе в Баку увеличилось до семи
Генпрокуратура Азербайджана: число жертв взрыва в Баку возросло до семи человек