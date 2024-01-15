https://ria.ru/20240115/wildberries-1921337337.html

Wildberries продолжает искать 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада

Wildberries продолжает искать 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада - РИА Новости, 15.01.2024

Wildberries продолжает искать 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада

Wildberries продолжает искать 16 человек, работавших на складе в петербургских Шушарах 13 января, когда там начался сильный пожар, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T01:16

2024-01-15T01:16

2024-01-15T08:51

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

wildberries

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Wildberries продолжает искать 16 человек, работавших на складе в петербургских Шушарах 13 января, когда там начался сильный пожар, сообщили в Telegram-канале компании."На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек", — говорится в сообщении.Вечером воскресенья в Wildberries сообщили РИА Новости, что на тот момент не могли дозвониться до 54 человек, которые присутствовали на складе во время пожара. В компании поясняли, что некоторые из этих работников оставили личные вещи, включая телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть его.Утром в субботу в Шушарах в Санкт-Петербурге начался пожар в складском комплексе Wildberries. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч "квадратов" произошло обрушение.В воскресенье днем МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе. Специалисты проводят проливку и разборку конструкций.В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали. Там добавили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.Информации о пострадавших не поступало.Госстройнадзор Санкт-Петербурга информировал, что Wildberries не обращалась в ведомство за разрешением на ввод склада в эксплуатацию. В самой компании РИА Новости заявили, что комплекс имел заключение о соответствии всем требованиям.

https://ria.ru/20240115/pozhar-1921334310.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), wildberries