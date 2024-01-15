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Wildberries продолжает искать 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада - РИА Новости, 15.01.2024
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01:16 15.01.2024 (обновлено: 08:51 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/wildberries-1921337337.html
Wildberries продолжает искать 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада
Wildberries продолжает искать 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада - РИА Новости, 15.01.2024
Wildberries продолжает искать 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада
Wildberries продолжает искать 16 человек, работавших на складе в петербургских Шушарах 13 января, когда там начался сильный пожар, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T01:16
2024-01-15T08:51
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
wildberries
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Wildberries продолжает искать 16 человек, работавших на складе в петербургских Шушарах 13 января, когда там начался сильный пожар, сообщили в Telegram-канале компании.&quot;На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек&quot;, — говорится в сообщении.Вечером воскресенья в Wildberries сообщили РИА Новости, что на тот момент не могли дозвониться до 54 человек, которые присутствовали на складе во время пожара. В компании поясняли, что некоторые из этих работников оставили личные вещи, включая телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть его.Утром в субботу в Шушарах в Санкт-Петербурге начался пожар в складском комплексе Wildberries. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч "квадратов" произошло обрушение.В воскресенье днем МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе. Специалисты проводят проливку и разборку конструкций.В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали. Там добавили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.Информации о пострадавших не поступало.Госстройнадзор Санкт-Петербурга информировал, что Wildberries не обращалась в ведомство за разрешением на ввод склада в эксплуатацию. В самой компании РИА Новости заявили, что комплекс имел заключение о соответствии всем требованиям.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), wildberries
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Wildberries
Wildberries продолжает искать 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада

Wildberries разыскивает 16 сотрудников сгоревшего склада компании в Шушарах

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Wildberries продолжает искать 16 человек, работавших на складе в петербургских Шушарах 13 января, когда там начался сильный пожар, сообщили в Telegram-канале компании.
«

"На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек", — говорится в сообщении.

Вечером воскресенья в Wildberries сообщили РИА Новости, что на тот момент не могли дозвониться до 54 человек, которые присутствовали на складе во время пожара. В компании поясняли, что некоторые из этих работников оставили личные вещи, включая телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть его.
Утром в субботу в Шушарах в Санкт-Петербурге начался пожар в складском комплексе Wildberries. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч "квадратов" произошло обрушение.
Пожар на складе Wildberries в Петербурге
© Фото из соцсетей

Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады компании Wildberries.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады компании Wildberries.

© Фото из соцсетей
1 из 11
© МЧС России

Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл.

© МЧС России
2 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Общая площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров.

Пожар на складе Wildberries на Московском шоссе дом 153 в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Площадь пожара составляет 70 тыс. кв. м. и оценивается пятым уровнем сложности

Общая площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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3 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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4 из 11
© МЧС России

Людей из складского комплекса эвакуировали, сведений о пострадавших не поступало.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Людей из складского комплекса эвакуировали, сведений о пострадавших не поступало.

© МЧС России
5 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

К ликвидации огня привлекли 57 единиц техники и 286 человек.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

К ликвидации огня привлекли 57 единиц техники и 286 человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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6 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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7 из 11
© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram

Также спасателям удалось снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Также спасателям удалось снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта.

© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
8 из 11
© МЧС России

Управление Роспотребнадзора ежечасно контролировало качество воздуха в Пушкинском, Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Управление Роспотребнадзора ежечасно контролировало качество воздуха в Пушкинском, Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга.

© МЧС России
9 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Жалоб местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах не поступало.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Жалоб местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах не поступало.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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10 из 11
© Фото из соцсетей

В Wildberries сообщили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при ЧП.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

В Wildberries сообщили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при ЧП.

© Фото из соцсетей
11 из 11

Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады компании Wildberries.

© Фото из соцсетей
1 из 11

Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл.

© МЧС России
2 из 11

Общая площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 11

Во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
4 из 11

Людей из складского комплекса эвакуировали, сведений о пострадавших не поступало.

© МЧС России
5 из 11

К ликвидации огня привлекли 57 единиц техники и 286 человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
6 из 11

Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
7 из 11

Также спасателям удалось снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта.

© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
8 из 11

Управление Роспотребнадзора ежечасно контролировало качество воздуха в Пушкинском, Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга.

© МЧС России
9 из 11

Жалоб местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах не поступало.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
10 из 11

В Wildberries сообщили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при ЧП.

© Фото из соцсетей
11 из 11
В воскресенье днем МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе. Специалисты проводят проливку и разборку конструкций.
В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали. Там добавили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.
Информации о пострадавших не поступало.
Госстройнадзор Санкт-Петербурга информировал, что Wildberries не обращалась в ведомство за разрешением на ввод склада в эксплуатацию. В самой компании РИА Новости заявили, что комплекс имел заключение о соответствии всем требованиям.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Новый пожар в Шушарах, где горел склад Wildberries, локализован
00:24
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Wildberries
 
 
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