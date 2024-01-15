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В Баку при взрыве в мебельном цехе пострадали 24 человека
В Баку при взрыве в мебельном цехе пострадали 24 человека - РИА Новости, 15.01.2024
В Баку при взрыве в мебельном цехе пострадали 24 человека
В результате взрыва и пожара в мебельном цехе в Баку пострадали 24 человека, под завалами находятся люди, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединения по... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:19
2024-01-15T14:19
2024-01-15T14:19
в мире
баку
азербайджан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАКУ, 15 янв – РИА Новости. В результате взрыва и пожара в мебельном цехе в Баку пострадали 24 человека, под завалами находятся люди, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана. "По последним данным, пострадали 24 человека. Десять человек, пострадавших в результате пожара, эвакуированы в Клинический медицинский центр. Четырнадцать человек с ожогами различной степени тяжести эвакуированы в Ожоговый центр города Баку. На месте дежурят отряды скорой помощи. По данным МЧС, есть вероятность нахождения людей под завалами", - отметили в пресс-службе. Ранее в понедельник местное информационное агентство АПА сообщило, что в результате взрыва и пожара в мебельном цехе в Баку погибли два человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Взрыв в мебельном цехе в Баку
В Баку прогремел мощный взрыв в цехе про производству мебели, есть данные о погибших, сообщил корреспондент РИА Новости. Информацию подтвердили и местные власти.
2024-01-15T14:19
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, баку, азербайджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
В мире, Баку, Азербайджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Баку при взрыве в мебельном цехе пострадали 24 человека
БАКУ, 15 янв – РИА Новости. В результате взрыва и пожара в мебельном цехе в Баку пострадали 24 человека, под завалами находятся люди, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.
2024-01-15T14:19
true
PT0M56S
В Баку при взрыве в мебельном цехе пострадали 24 человека
В Баку 24 человека пострадали от взрыва в мебельном цехе, под завалами есть люди