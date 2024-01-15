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В Баку при взрыве в мебельном цехе пострадали 24 человека

В Баку при взрыве в мебельном цехе пострадали 24 человека - РИА Новости, 15.01.2024

В Баку при взрыве в мебельном цехе пострадали 24 человека

В результате взрыва и пожара в мебельном цехе в Баку пострадали 24 человека, под завалами находятся люди, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединения по... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:19

2024-01-15T14:19

2024-01-15T14:19

в мире

баку

азербайджан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАКУ, 15 янв – РИА Новости. В результате взрыва и пожара в мебельном цехе в Баку пострадали 24 человека, под завалами находятся люди, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана. "По последним данным, пострадали 24 человека. Десять человек, пострадавших в результате пожара, эвакуированы в Клинический медицинский центр. Четырнадцать человек с ожогами различной степени тяжести эвакуированы в Ожоговый центр города Баку. На месте дежурят отряды скорой помощи. По данным МЧС, есть вероятность нахождения людей под завалами", - отметили в пресс-службе. Ранее в понедельник местное информационное агентство АПА сообщило, что в результате взрыва и пожара в мебельном цехе в Баку погибли два человека.

баку

азербайджан

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взрыв в мебельном цехе в Баку В Баку прогремел мощный взрыв в цехе про производству мебели, есть данные о погибших, сообщил корреспондент РИА Новости. Информацию подтвердили и местные власти. 2024-01-15T14:19 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, баку, азербайджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео