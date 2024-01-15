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При взрыве и пожаре в производственном цехе в Баку погибли два человека

При взрыве и пожаре в производственном цехе в Баку погибли два человека - РИА Новости, 15.01.2024

При взрыве и пожаре в производственном цехе в Баку погибли два человека

В результате взрыва и пожара в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку погибли два человека, более 10 человек получили ранения, сообщает... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:45

2024-01-15T12:45

2024-01-15T13:31

баку

в мире

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БАКУ, 15 янв – РИА Новости. В результате взрыва и пожара в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку погибли два человека, более 10 человек получили ранения, сообщает местное информационное агентство АПА."В результате взрыва и пожара в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку погибли два человека, более 10 человек ранены. Силы МЧС продолжают необходимые и неотложные мероприятия в связи с ликвидацией последствий взрыва", - говорится в сообщении.По предварительной информации, взрыв произошел в цехе по производству мебели.

баку

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взрыв в мебельном цехе в Баку В Баку прогремел мощный взрыв в цехе про производству мебели, есть данные о погибших, сообщил корреспондент РИА Новости. Информацию подтвердили и местные власти. 2024-01-15T12:45 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

баку, в мире, видео