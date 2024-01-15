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При взрыве и пожаре в производственном цехе в Баку погибли два человека
При взрыве и пожаре в производственном цехе в Баку погибли два человека - РИА Новости, 15.01.2024
При взрыве и пожаре в производственном цехе в Баку погибли два человека
В результате взрыва и пожара в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку погибли два человека, более 10 человек получили ранения, сообщает... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:45
2024-01-15T12:45
2024-01-15T13:31
баку
в мире
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БАКУ, 15 янв – РИА Новости. В результате взрыва и пожара в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку погибли два человека, более 10 человек получили ранения, сообщает местное информационное агентство АПА."В результате взрыва и пожара в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку погибли два человека, более 10 человек ранены. Силы МЧС продолжают необходимые и неотложные мероприятия в связи с ликвидацией последствий взрыва", - говорится в сообщении.По предварительной информации, взрыв произошел в цехе по производству мебели.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Взрыв в мебельном цехе в Баку
В Баку прогремел мощный взрыв в цехе про производству мебели, есть данные о погибших, сообщил корреспондент РИА Новости. Информацию подтвердили и местные власти.
2024-01-15T12:45
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баку, в мире, видео
При взрыве и пожаре в производственном цехе в Баку погибли два человека
БАКУ, 15 янв – РИА Новости. В результате взрыва и пожара в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку погибли два человека, более 10 человек получили ранения, сообщает местное информационное агентство АПА.
2024-01-15T12:45
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PT0M56S
При взрыве и пожаре в производственном цехе в Баку погибли два человека
При взрыве на предприятии в Баку погибли два человека, более десяти ранены
БАКУ, 15 янв – РИА Новости. В результате взрыва и пожара в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку погибли два человека, более 10 человек получили ранения, сообщает местное информационное агентство АПА.
"В результате взрыва и пожара в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку погибли два человека, более 10 человек ранены. Силы МЧС продолжают необходимые и неотложные мероприятия в связи с ликвидацией последствий взрыва", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, взрыв произошел в цехе по производству мебели.