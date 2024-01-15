https://ria.ru/20240115/vybory-1921488874.html

В Совфеде установили, что Запад усилил попытки дискредитировать выборы

В Совфеде установили, что Запад усилил попытки дискредитировать выборы - РИА Новости, 15.01.2024

В Совфеде установили, что Запад усилил попытки дискредитировать выборы

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета в ходе мониторинга установила, что страны Запада наращивают число участников попыток дискредитации выборов президента РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T18:51

2024-01-15T18:51

2024-01-15T18:51

выборы президента россии — 2024

россия

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета в ходе мониторинга установила, что страны Запада наращивают число участников попыток дискредитации выборов президента РФ, говорится в Telegram-канале комиссии. "Комиссией Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации в ходе мониторинга установлено, что страны Запада наращивают число участников попыток дискредитации выборов президента России. Для попыток вмешательства целенаправленно используются иноагенты, подконтрольные СМИ и НКО", - говорится в сообщении. Сенаторы отмечают особую активность спонсируемого правительством США и включенного в реестр иностранных агентов "Голоса Америки"*. "Этот пропагандистский ресурс продолжает тиражировать безосновательные нападки на российскую избирательную систему и фактически распространяет призывы к попыткам сорвать голосование. Например, 10.01 был опубликован материал, в котором содержатся огульные обвинения в намерении фальсифицировать результаты голосования и содержатся призывы к участию в противоправных акциях у избирательных участков в России и за рубежом в день голосования", - объяснили члены мониторинговой группы. Отмечается, что признанное иноагентом движение "Голос"** продолжает публиковать "бездоказательные обвинения в принуждении и незаконном сборе подписей". "В нацеленных на выборы президента России попытках вмешательства участвуют и западные официальных лица. Например, глава Юридического комитета сената США Дик Дурбин считает, что экстремисты и совершившие государственную измену являются "патриотически настроенными россиянами, которые борются против Кремля во имя демократии и свободы". Очевидно, что такая открытая поддержка предателей и радикалов направлена на стимулирование деструктивной деятельности в РФ в период избирательной кампании", - подчеркнули члены комиссии. Комиссия зафиксировала привлечение Западом подконтрольных НПО к попыткам дискредитации российского законодательства под "прикрытием риторики о защите прав человека". "Очевидной манипуляцией такого рода стал доклад "Хьюман райтс вотч" за 2023 год. Под видом независимой оценки в этом так называемом докладе Россия критикуется за защиту своего суверенитета и традиционных ценностей, противодействие экстремизму, терроризму, реабилитации нацизма и другим деструктивным проявлениям. Показательно, что в этом "докладе" наряду с террористами и экстремистами высказывается поддержка иноагентам и нежелательным организациям, участвующим в попытках дискредитации выборов. В том числе и признанному иноагентом движению "Голос"**. Представительство корпорации "Хьюман Райтс Вотч, Инк." (США) уже было исключено Минюстом из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных НПО в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства РФ", - отмечается в сообщении. Выборы президента в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента** Организация, выполняющая функции иностранного агента

https://ria.ru/20240115/vybory-1921419008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, совет федерации рф, политика