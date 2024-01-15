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Хуситы подтвердили удар по американскому кораблю в Аденском заливе - РИА Новости, 16.01.2024
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21:50 15.01.2024 (обновлено: 00:15 16.01.2024)
https://ria.ru/20240115/udar-1921508102.html
Хуситы подтвердили удар по американскому кораблю в Аденском заливе
Хуситы подтвердили удар по американскому кораблю в Аденском заливе - РИА Новости, 16.01.2024
Хуситы подтвердили удар по американскому кораблю в Аденском заливе
Военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного движению "Ансар Алла" телеканала "Аль-Масира" подтвердил ракетную атаку на американский корабль РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-15T21:50
2024-01-16T00:15
в мире
аденский залив
йемен
сша
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ДОХА, 15 янв — РИА Новости. Военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного движению "Ансар Алла" телеканала "Аль-Масира" подтвердил ракетную атаку на американский корабль в Аденском заливе.&quot;Военно-морские силы Йемена провели операцию против корабля США в Аденском заливе. При осуществлении операции использовались несколько противокорабельных ракет, которые попали точно в цель&quot;, — подчеркнул он.Сариа также отметил, что хуситы расценивают все американские и британские корабли и подразделения, участвующие в агрессии против них, как вражеские цели. По его словам, бойцы движения продолжат операции по недопуску израильских судов в Красное и Аравийское моря.Ранее сегодня стало известно о попадании ракеты в принадлежащий США корабль около города Аден. Как уточнялось, контейнеровоз Gibraltar Eagle шел под флагом Маршалловых Островов. В Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что противокорабельную баллистическую ракету выпустили с территории, находящейся под контролем движения "Ансар Алла" (хуситов). По данным командования, экипаж судна не сообщал о пострадавших или о значительных повреждениях. Контейнеровоз продолжил движение по маршруту.Удары по ЙеменуВ середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в этом регионе. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".
https://ria.ru/20240115/yemen-1921456396.html
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в мире, аденский залив, йемен, сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Аденский залив, Йемен, США, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы подтвердили удар по американскому кораблю в Аденском заливе

Хуситы подтвердили атаку на американское судно Gibraltar Eagle у берегов Йемена

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 15 янв — РИА Новости. Военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного движению "Ансар Алла" телеканала "Аль-Масира" подтвердил ракетную атаку на американский корабль в Аденском заливе.
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"Военно-морские силы Йемена провели операцию против корабля США в Аденском заливе. При осуществлении операции использовались несколько противокорабельных ракет, которые попали точно в цель", — подчеркнул он.

Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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Сариа также отметил, что хуситы расценивают все американские и британские корабли и подразделения, участвующие в агрессии против них, как вражеские цели. По его словам, бойцы движения продолжат операции по недопуску израильских судов в Красное и Аравийское моря.
Ранее сегодня стало известно о попадании ракеты в принадлежащий США корабль около города Аден. Как уточнялось, контейнеровоз Gibraltar Eagle шел под флагом Маршалловых Островов. В Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что противокорабельную баллистическую ракету выпустили с территории, находящейся под контролем движения "Ансар Алла" (хуситов). По данным командования, экипаж судна не сообщал о пострадавших или о значительных повреждениях. Контейнеровоз продолжил движение по маршруту.

Удары по Йемену

В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
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США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в этом регионе. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль, 10 января 2024 года - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Последний довод: Блинкен улетел с Ближнего Востока, в Йемен полетели ракеты
12 января, 08:00
 
В миреАденский заливЙеменСШААнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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