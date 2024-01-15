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Хуситы подтвердили удар по американскому кораблю в Аденском заливе

Хуситы подтвердили удар по американскому кораблю в Аденском заливе - РИА Новости, 16.01.2024

Хуситы подтвердили удар по американскому кораблю в Аденском заливе

Военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного движению "Ансар Алла" телеканала "Аль-Масира" подтвердил ракетную атаку на американский корабль РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-15T21:50

2024-01-15T21:50

2024-01-16T00:15

в мире

аденский залив

йемен

сша

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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ДОХА, 15 янв — РИА Новости. Военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного движению "Ансар Алла" телеканала "Аль-Масира" подтвердил ракетную атаку на американский корабль в Аденском заливе."Военно-морские силы Йемена провели операцию против корабля США в Аденском заливе. При осуществлении операции использовались несколько противокорабельных ракет, которые попали точно в цель", — подчеркнул он.Сариа также отметил, что хуситы расценивают все американские и британские корабли и подразделения, участвующие в агрессии против них, как вражеские цели. По его словам, бойцы движения продолжат операции по недопуску израильских судов в Красное и Аравийское моря.Ранее сегодня стало известно о попадании ракеты в принадлежащий США корабль около города Аден. Как уточнялось, контейнеровоз Gibraltar Eagle шел под флагом Маршалловых Островов. В Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что противокорабельную баллистическую ракету выпустили с территории, находящейся под контролем движения "Ансар Алла" (хуситов). По данным командования, экипаж судна не сообщал о пострадавших или о значительных повреждениях. Контейнеровоз продолжил движение по маршруту.Удары по ЙеменуВ середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в этом регионе. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".

https://ria.ru/20240115/yemen-1921456396.html

https://ria.ru/20240115/ubytki-1921496035.html

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

аденский залив

йемен

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, аденский залив, йемен, сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене