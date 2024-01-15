https://ria.ru/20240115/uchenyy-1921413164.html

Ученый объяснил появление "огненного шара" над Японией

Ученый объяснил появление "огненного шара" над Японией - РИА Новости, 15.01.2024

Ученый объяснил появление "огненного шара" над Японией

Замеченный в небе над Японией "огненный шар", скорее всего, был небольшим болидом, сгоревшим в атмосфере, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T13:28

2024-01-15T13:28

2024-01-15T13:36

земля

япония

российская академия наук

нагано (город)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Замеченный в небе над Японией "огненный шар", скорее всего, был небольшим болидом, сгоревшим в атмосфере, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов. Пользователи японского сегмента социальных сетей обсуждают пролет яркого "огненного шара" по небу утром понедельника, явление было запечатлено из различных локаций, в основном в восточной и северо-восточной частях Японии. "Скорее всего, пролетел небольшой болид, они сгорают в атмосфере, просто оставляют светящийся след", - сказал Железнов. По его словам, благодаря техническому прогрессу практически у каждого жителя земли появилась возможность заснять падение болида на телефон, из-за чего возникает иллюзия, будто таких явлений стало больше. "На самом деле на Землю выпадает несколько сот тысяч тонн метеоритного вещества ежегодно", - добавил эксперт. На кадрах видно, как утреннее небо стремительно прорезает яркий огненный шар. Согласно проведенному японскими специалистами анализу, болид летел со скоростью 42,4 километра в секунду, а траектория его падения пролегала от залива Сагами до префектуры Нагано.

https://ria.ru/20231113/nlo-1909032080.html

земля

япония

нагано (город)

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земля, япония, российская академия наук, нагано (город)