https://ria.ru/20240115/tomaty-1921358557.html

В Минсельхозе назвали причину подорожания томатов и огурцов

В Минсельхозе назвали причину подорожания томатов и огурцов - РИА Новости, 15.01.2024

В Минсельхозе назвали причину подорожания томатов и огурцов

Повышение цен на томаты и огурцы произошло из-за сезонных тенденций, указали в Минсельхозе. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T09:20

2024-01-15T09:20

2024-01-15T11:03

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Повышение цен на томаты и огурцы произошло из-за сезонных тенденций, указали в Минсельхозе."Объемы внутреннего производства овощей в целом обеспечивают достаточное предложение на внутреннем рынке по доступной цене. Текущая динамика цен производителей соответствует сезонным тенденциям. Повышение стоимости томатов и огурцов обусловлено переходом на продукцию защищенного грунта, себестоимость которой значительно выше, и увеличением поставок импортных овощей", — объяснили в ведомстве.Согласно данным Росстата, за декабрь 2023 года огурцы подорожали на 40,4 процента, а томаты — на 5,5 процента.В министерстве ожидают, что "весной 2024 года цены традиционно пойдут вниз с поступлением на рынок нового урожая из парников". В ведомстве отметили, что сейчас динамика цен производителей на огурцы и томаты значительно ниже темпов, наблюдаемых в рознице. "В целях увеличения предложения томатов, в том числе в наиболее доступном ценовом сегменте — круглых томатов, Минсельхоз совместно с бизнесом и отраслевыми союзами прорабатывает вопрос увеличения производства и поставок в торговые сети более доступных круглых томатов, в том числе путем наращивания производства в весенних теплицах", — добавили в министерстве.Минсельхоз также направил в торговые сети запрос по спросу потребителей на томаты и огурцы.

https://ria.ru/20231124/banany-1911536695.html

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)